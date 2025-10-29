México

Quién es “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos detenido en Morelos

José Antonio “N” fue señalado por liderar a “Los Acapulco”, una filial de “Guerreros Unidos” presuntamente dedicada a delinquir en Morelos

Por Juan Castillo

Guardar
Foto de "La Vara" detenido.
Foto de "La Vara" detenido. (Gobierno de Morelos)

La reciente detención de José Antonio “N”, conocido como “La Vara” o “El Flaco”, genera dudas sobre su origen delincuencial y la trayectoria que lo llevó a ser un objetivo prioritario para las autoridades.

Un informe publicado por el Gobierno del Estado de Morelos revela varios datos y presuntos delitos relacionados directamente con “La Vara”, hombre de 37 años de edad.

José Antonio “N” ha sido identificado como el principal dirigente del grupo delictivo “Los Acapulcos”, filial de la organización “Guerreros Unidos” en el estado de Morelos.

Autoridades posan en la fachada
Autoridades posan en la fachada de la FIDAI junto con los detenidos, entre ellos, "La Vara", quien viste playera color verde y se encuentra al centro. (Gobierno de Morelos)

“Los Acapulcos” son señalados en el informe por presuntamente realizar actividades como la extorsión, narcomenudeo, homicidios y secuestro en municipios del oriente de Morelos como Cuautla, Yautepec y Yecapixtla.

“La Vara”, originario de Acapulco, Guerrero, llegó a delinquir a la ciudad de Cuautla bajo el auspicio directo de un supuesto delincuente apodado “Ray”.

Según informes, la violencia y la eficacia de sus acciones aceleraron su ascenso en la organización, convirtiéndolo en un objetivo prioritario para las autoridades locales y federales.

La carrera de “La Vara” dentro del grupo se consolidó tras la detención de varios de sus predecesores: Raymundo Isidro “N” (“Ray”) en 2019, Irving Eduardo “N” (“Profe” o “Gato”) en 2021, Jonathan Josep “N” (“La Rata”) y Jesús “N” (“Chucho”), también en 2021.

A partir de entonces, “La Vara” asumió el control y potenció la influencia de “Los Acapulcos” en delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro.

Crímenes relacionados con “La Vara”

El mismo informe del Gobierno de Morelos señala que cuando “La Vara” lideró la organización criminal, esta se vio involucrada en diversos delitos de alto impacto, como una emboscada que provocó la muerte de un policía municipal en Cuautla y heridas a otro elemento en la colonia Miguel Hidalgo, en marzo de 2022.

También se les relacionó en la planeación y ejecución del empresario y político, Carlos Benítez Sánchez, también conocido como “Bildmart”, junto con su hija y tres elementos de la entonces Comisión Estatal de Seguridad.

Además, se les atribuyen dos ataques mortales, uno en 2023 y otro en 2025, contra elementos antisecuestro que perdieron la vida durante el desempeño de sus funciones.

Estos hechos contribuyeron a posicionar a “Los Acapulcos” como uno de los grupos delictivos más violentos en la región oriente de Morelos, detalló el informe.

La fuente oficial afirmó que la reconfiguración del crimen organizado en la zona se aceleró con la libertad condicionada de integrantes identificados como “La Rata” y “El Diablo” en 2023 y 2024, lo que originó la formación del autodenominado “Cartel de Cuautla”.

Tras la captura de “La Vara”, las autoridades anticipan una posible disputa interna por la sucesión en el mando del grupo, con figuras como Isaías Aldair “N”, alias “Chompipis” o “Apá”; Ángel “N”, alias “Pirru”; Rodrigo “N” y Jorge Luis “N”, alias “Dientes” o “Alvin”.

"La Vara" (vistiendo playera
"La Vara" (vistiendo playera verde) durante su detención. (Gobierno de Morelos)

Sobre la detención de José Antonio “N”, las autoridades concluyeron que esta reducirá el número de extorsiones en la región y reflejará los esfuerzos coordinados entre instancias federales, estatales y municipales para combatir la criminalidad.

Temas Relacionados

La varaMorelosCuautlaNarco en México

Más Noticias

Aldo de Nigris encara a Sergio Mayer tras salir de La Casa de los Famosos 3: “No es la forma”

Un adelanto del esperado episodio muestra al regiomontano incómodo ante una pregunta del creador de “Solo para mujeres”

Aldo de Nigris encara a

Temblor hoy 28 de octubre en México: sismo de magnitud 4.1 con epicentro en Cuitláhuac, Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 28 de octubre

Esta es la marca de café que tiene más cafeína por menos costo, según Profeco

La institución realizó un estudio en torno a las diferentes marcas que se venden en el país

Esta es la marca de

¿Sufres de mal aliento? estas pueden ser las razones

Entre el 30 y el 50 por ciento de las personas experimentan halitosis en algún momento

¿Sufres de mal aliento? estas

Cuál es el sueldo de Sergio Mayer, el diputado que fue criticado por acudir a La Granja VIP

Críticas a la presencia del diputado en el reality mientras el país enfrenta emergencias y cuestionamientos legislativos

Cuál es el sueldo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mujer en Chihuahua

Detienen a mujer en Chihuahua con dosis de cocaína, fusiles y cinco vehículos robados

Decomisan armas blancas y drogas tras cateo sorpresa en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet en Oaxaca

Autoridades detienen en Morelos a “La Vara”, presunto líder criminal de Guerreros Unidos

Vinculan a proceso a presuntos responsables de dejar un cuerpo decapitado, hallado dentro de un auto en Sonora

Sentencian a “El 15”, líder del Cártel de Sinaloa detenido antes de entrar a una clínica para cambiarse el rostro

ENTRETENIMIENTO

Ranking Spotify en México: top

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Los mejores memes de mexicanos que dejó el estreno de “Berghain”, el nuevo single de Rosalía

Aldo de Nigris encara a Sergio Mayer tras salir de La Casa de los Famosos 3: “No es la forma”

Cuál es el sueldo de Sergio Mayer, el diputado que fue criticado por acudir a La Granja VIP

Aldo de Nigris y Elaine Haro protagonizan pelea y coqueteo en video de El Bogueto y Xavi

DEPORTES

Blue Demon Jr. sufre accidente

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva

Por qué Chaco Giménez culpó al Turco Mohamed de la lesión de Alexis Vega

Andrés Guardado cambia de cancha, inicia su carrera como DT en el Betis

¿Cuánto gana en el club León James Rodríguez, jugador colombiano que no seguirá para el siguiente torneo?

Qué equipos de la Liga MX buscarían a James Rodríguez en caso de no renovar con el club León