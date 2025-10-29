México

Autoridades detienen en Morelos a “La Vara”, presunto líder criminal de Guerreros Unidos

José Antonio “N” o “La Vara” fue arrestado en el municipio de Cuautla, junto con otras 4 personas

Por Juan Castillo

Guardar
Autoridades posan en la fachada
Autoridades posan en la fachada de la FIDAI junto con los detenidos, entre ellos, "La Vara", masculino que viste playera color verde y se encuentra al centro. (Gobierno de Morelos)

Durante las primeras horas del 27 de octubre de 2025, elementos de las fuerzas federales y autoridades de seguridad pública detuvieron en Cuautla, Morelos, a José Antonio “N”, alias “La Vara” o “El Flaco”, presunto líder del grupo criminal “Guerreros Unidos” o también conocidos como “Los Acapulcos”.

En esta operación, autoridades reportaron la detención de cuatro personas más: Irvin “N”, de 20 años; Salvador “N”, de 65; Liz Esbeide “N”, de 40 años, y una adolescente de 17.

Mayores de edad detenidos junto
Mayores de edad detenidos junto con "La Vara". (Gobierno de Morelos)

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Cruz del municipio de Cuautla, aproximadamente a 50 metros del Libramiento Cuautla-Izúcar de Matamoros.

De acuerdo con el informe de las autoridades, José Antonio “N” y los otros detenidos circulaban a bordo de varios vehículos al momento de la detención.

Además, detallaron que “La Vara” buscó evitar su arresto al salir rápidamente de uno de los vehículos y correr, pero fue detenido de inmediato.

El resultado del operativo fue el siguiente:

- 5 detenidos

- 1 arma larga calibre 223

- 3 armas cortas calibre 9 milímetros

- 1 una pistola de municiones a base de gas

- Diversas dosis de aparente metanfetamina

- Diversas dosis de aparente fentanilo

- Teléfonos celulares

- 3 vehículos

Además, durante la noche del lunes 27, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE Morelos), mediante la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto (FIDAI), llevó a cabo un cateo en un inmueble vinculado a la investigación.

Las autoridades identificaron el domicilio revisado como el lugar donde “La Vara” habría pasado las dos noches anteriores tras su llegada a la ciudad de Cuautla desde otra entidad, en esa revisión fueron aseguradas 2 laptop y 4 celulares.

Foto oficial sobre la detención
Foto oficial sobre la detención de "La Vara". (Gobierno de Morelos)

Estos hechos fueron expuestos el día de hoy mediante una conferencia de prensa convocada por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Morelos mediante sus redes sociales, adicional a esto, un comunicado de la misma institución detalló información sobre el detenido.

Las investigaciones de las autoridades suponen que José Antonio “N”, conocido como “La Vara” o “El Flaco”, encabeza la célula delictiva denominada “Los Acapulcos”, la cual actúa como una filial de la organización criminal “Guerreros Unidos”.

Ingreso de los detenidos, a
Ingreso de los detenidos, a la derecha puede verse al masculino conocido como "La Vara". (Gobierno de Morelos)

Estos reportes indican que “Los Acapulcos” mantienen actividades vinculadas con delitos de alto impacto en los municipios de Cuautla, Yautepec y Yecapixtla, tales como extorsión, narcomenudeo, homicidios y secuestros.

Estas acciones delictivas han representado una amenaza constante para la seguridad en la región oriente de Morelos, motivando operativos como el denominado “Cuautla Segura” dirigido a ubicar y detener a los principales generadores de violencia y criminalidad.

Sobre esta detención, las autoridades concluyen que asegurar a José Antonio “N”, representa un avance significativo en la resolución de diversos casos de alto impacto y facilita el desmantelamiento de numerosas extorsiones que afectaban a la región oriente de Morelos.

Quiénes son los “Guerreros Unidos”

De acuerdo con registros oficiales, la organización nació en el estado de Guerrero y tuvo como fundador Cleotilde Toribio Rentería, conocido con el alias “El Tilde” quien fue detenido por autoridades en julio de 2012.

El grupo criminal está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, suceso por el que, según autoridades, los principales líderes de “Guerreros Unidos” han sido detenidos o han fallecido.

Sobre este caso, informes presentados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa señalan que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa intentaron tomar varios autobuses en Chilpancingo, acción que fue impedida por elementos de la Policía Municipal.

Familiares de los normalistas de
Familiares de los normalistas de Ayotzinapa durante una protesta para exigir justicia por la desaparición de los estudiantes. REUTERS/Oscar Guerrero

Esta intervención policial habría generado el interés del grupo criminal “Guerreros Unidos”, ya que la organización utilizaba este tipo de camiones para el traslado de droga hacia Estados Unidos, particularmente hacia la ciudad de Chicago.

Temas Relacionados

MorelosLa VaraDetenidosNarco en México

Más Noticias

Quién es y en qué partido político milita Abelina López, la alcaldesa de Acapulco que lució un collar de más de 200 mil pesos

“Me lo regaló el pueblo”, dijo la edil de Guerrero para defenderse ante los cuestionamientos sobre la procedencia de su joya

Quién es y en qué

Este es el sueldo y grado de estudios de la alcaldesa de Acapulco, a quien “el pueblo” le regaló joya de 277 mil pesos

Abelina López ha tenido distintas polémicas durante su gobierno en el municipio de Guerrero

Este es el sueldo y

San Judas Tadeo y el misterio detrás de la oración de las peticiones imposibles

Miles de personas acuden cada 28 de octubre al templo de San Hipólito para pedir ayuda espiritual y agradecer favores atribuidos al santo

San Judas Tadeo y el

Aeropuerto Felipe Ángeles pierde 13 rutas hacia Estados Unidos, asegura la agencia Reuters

Sean Duffy, secretario de Transporte de dicho país, señaló la decisión como una estrategia

Aeropuerto Felipe Ángeles pierde 13

¿En qué mes está “prohibido” comer mariscos? Conoce la regla de la r

Una tradición popular sugiere evitar ciertos productos del mar durante épocas cálidas, esta práctica, con base en riesgos sanitarios y ciclos reproductivos, aún influye en hábitos alimentarios

¿En qué mes está “prohibido”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a presuntos

Vinculan a proceso a presuntos responsables de dejar un cuerpo decapitado, hallado dentro de un auto en Sonora

Sentencian a “El 15”, líder del Cártel de Sinaloa detenido antes de entrar a una clínica para cambiarse el rostro

Fiscalía de Guerrero detiene en Chilpancingo a dos sujetos vinculados a “Los Tlacos”, por posesión de drogas, armas y equipo táctico

Siete presuntos agresores fueron abatidos durante enfrentamientos con autoridades en Culiacán

Harfuch anuncia acciones contra la extorsión en Michoacán tras asesinato de limonero

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver Macario, la película

Dónde ver Macario, la película mexicana perfecta para el Día de Muertos y recordar a los difuntos

Ninel Conde se somete a cambio de color de ojos y genera preocupación: “Es peligrosísimo”

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: La Bea quiere enviar a Jawy al duelo

Tras su participación en el 90’s Pop Tour ‘Antro’, JNS prepara concierto fuera de México

La costosa colección de bolsas de lujo que Inés Gómez Mont lucía en redes: podría superar los 20 millones de pesos

DEPORTES

Qué equipos de la Liga

Qué equipos de la Liga MX buscarían a James Rodríguez en caso de no renovar con el club León

Santiago Giménez enciende las alarmas: salió lesionado en el empate entre Milan y Atalanta

Apertura 2025: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por televisión abierta

César Huerta marca y asiste en la victoria del Anderlecht en Copa de Bélgica

Un técnico mexicano revoluciona el futbol en Canadá y pone al Atlético Ottawa a un paso de la gloria