Mi Beca para Empezar 2025: cuándo será el tercer pago del actual ciclo escolar

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa de apoyo promovido por el Gobierno de la Ciudad de México, enfocado en niños y niñas inscritos en preescolar y primaria dentro de la capital del país.

La finalidad de este respaldo económico es que los beneficiarios dispongan de recursos para cubrir lo necesario y así continuar sus estudios básicos, previniendo el abandono escolar por falta de materiales o suministros indispensables.

A diferencia de otros programas similares, los usuarios de Mi Beca para Empezar no reciben dinero en efectivo, lo que evita la posibilidad de retirar los recursos mediante cajeros automáticos.

El apoyo solamente puede usarse a través de una tarjeta proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México mediante el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida para compras en negocios, locales y establecimientos autorizados.

Mi Beca para Empezar va dirigida para estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Los pagos que se pueden realizar con la tarjeta contemplan alimentos, uniformes, útiles escolares, libros, material didáctico y productos de papelería, entre otros necesarios para la formación escolar.

El uso de la tarjeta se restringe a sitios como papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y cualquier lugar donde solo se acepte pago por terminal bancaria.

Muchas personas inscritas en este programa desean saber la fecha del próximo depósito mensual, la cual corresponde al tercer pago del ciclo escolar 2025-2026.

La fecha límite para registrarse a este programa social es el sábado 15 de noviembre. Crédito: X/@BienestarEdu.

Según información proporcionada por el Fibien, ya se anunció la fecha para el siguiente depósito, correspondiente al tercero del ciclo escolar 2025-2026, dirigido a todos quienes reciben este apoyo y estudian preescolar o primaria.

Antes, estudiantes de secundaria pública en la Ciudad de México podían acceder a este apoyo, pero desde la creación de la Beca Rita Cetina, ahora deben elegir la beca federal que otorga el Gobierno de México.

¿Cuándo será la tercera fecha de pago de Mi Beca para Empezar del ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con la información del Fibien, el próximo depósito para quienes integran Mi Beca para Empezar se realizará en noviembre.

La fecha programada para este pago es el sábado 1 de noviembre, coincidiendo con el Día de los Muertos.

Durante ese día se llevará a cabo la dispersión del recurso. La cantidad abonada en cada tarjeta del Fibien dependerá del grado escolar en el que estudia cada beneficiario, ya sea preescolar o primaria, conforme a lo informado por la dependencia local.

Esta es la siguiente fecha del pago de Mi Beca para Empezar 2025 para todos los beneficiarios. Foto: Avisos Bienestar.

Los montos de pagos son los siguientes:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral