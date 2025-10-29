México

Mi Beca para Empezar 2025: cuándo será el tercer pago del actual ciclo escolar

El programa social es de la Ciudad de México y va dirigido a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país

Por Omar Martínez

Guardar
Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa de apoyo promovido por el Gobierno de la Ciudad de México, enfocado en niños y niñas inscritos en preescolar y primaria dentro de la capital del país.

La finalidad de este respaldo económico es que los beneficiarios dispongan de recursos para cubrir lo necesario y así continuar sus estudios básicos, previniendo el abandono escolar por falta de materiales o suministros indispensables.

A diferencia de otros programas similares, los usuarios de Mi Beca para Empezar no reciben dinero en efectivo, lo que evita la posibilidad de retirar los recursos mediante cajeros automáticos.

El apoyo solamente puede usarse a través de una tarjeta proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México mediante el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida para compras en negocios, locales y establecimientos autorizados.

Mi Beca para Empezar va
Mi Beca para Empezar va dirigida para estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Los pagos que se pueden realizar con la tarjeta contemplan alimentos, uniformes, útiles escolares, libros, material didáctico y productos de papelería, entre otros necesarios para la formación escolar.

El uso de la tarjeta se restringe a sitios como papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y cualquier lugar donde solo se acepte pago por terminal bancaria.

Muchas personas inscritas en este programa desean saber la fecha del próximo depósito mensual, la cual corresponde al tercer pago del ciclo escolar 2025-2026.

La fecha límite para registrarse a este programa social es el sábado 15 de noviembre. Crédito: X/@BienestarEdu.

Según información proporcionada por el Fibien, ya se anunció la fecha para el siguiente depósito, correspondiente al tercero del ciclo escolar 2025-2026, dirigido a todos quienes reciben este apoyo y estudian preescolar o primaria.

Antes, estudiantes de secundaria pública en la Ciudad de México podían acceder a este apoyo, pero desde la creación de la Beca Rita Cetina, ahora deben elegir la beca federal que otorga el Gobierno de México.

¿Cuándo será la tercera fecha de pago de Mi Beca para Empezar del ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con la información del Fibien, el próximo depósito para quienes integran Mi Beca para Empezar se realizará en noviembre.

La fecha programada para este pago es el sábado 1 de noviembre, coincidiendo con el Día de los Muertos.

Durante ese día se llevará a cabo la dispersión del recurso. La cantidad abonada en cada tarjeta del Fibien dependerá del grado escolar en el que estudia cada beneficiario, ya sea preescolar o primaria, conforme a lo informado por la dependencia local.

Esta es la siguiente fecha
Esta es la siguiente fecha del pago de Mi Beca para Empezar 2025 para todos los beneficiarios. Foto: Avisos Bienestar.

Los montos de pagos son los siguientes:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral

Temas Relacionados

Mi Beca para Empezar 2025Mi Beca para EmpezarCDMXbecaPago Mi Beca para Empezar 2025Pago Mi Beca para EmpezarMi Beca para Empezar Pago Octubremexico-noticias

Más Noticias

México Sub-17 femenil clasifica a Cuartos de Final del Mundial Marruecos 2025

El equipo juvenil superó a Paraguay con un juego sólido y se instala entre las ocho mejores del certamen

México Sub-17 femenil clasifica a

Kenia López Rabadán pide que en el presupuesto 2026 se contemple dar certidumbre a agricultores

Acompaño por supuesto la consigna de sin maíz no hay país, pero también es un hecho que sin apoyo no hay desarrollo

Kenia López Rabadán pide que

El dólar se fortalece en México tras el anuncio del recorte de la tasa de interés de la FED

Este movimiento alivia parcialmente la presión sobre los activos emergentes y respalda el flujo hacia monedas de mayor rendimiento como el peso mexicano

El dólar se fortalece en

Pensión Mujeres Bienestar 2025: últimos días para recibir la tarjeta y así puedes saber cómo recogerla

A través del plástico, las nuevas beneficiarias podrán cobrar el dinero que entrega el programa

Pensión Mujeres Bienestar 2025: últimos

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de octubre: circulación lenta en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Armas, droga y tortura: el

Armas, droga y tortura: el mes en que el Penal de Aguaruto se convirtió en la “zona de guerra” del Cártel de Sinaloa

Consejo Estatal de Seguridad advierte que penales son “campos de batalla” entre facciones del Cártel de Sinaloa

¿Cómo funcionan las factureras fantasma? 

Reportan asesinato de “El Mata Novias”, presunto jefe de plaza del CJNG en Veracruz, tras tiroteo en Atoyac

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero de Sinaloa deja un muerto y un herido

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Lorde en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Exintegrante de PXNDX confirma que su esposa le fue infiel con José Madero, por lo que no habrá reencuentro

La Granja VIP: Manola Díez asegura que se quedó sin comida la tarde de hoy 29 de octubre

¿Romance o amistad? Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel avivan rumores tras asistir a una boda exclusiva en Tepoztlán

Leticia Calderón comparte su altar de Día de Muertos con Ignacio López Tarso y Enrique Álvarez Félix

DEPORTES

Detienen a Jonathan Orozco en

Detienen a Jonathan Orozco en Torreón; el ex portero de Rayados aclara qué pasó

México Sub-17 femenil clasifica a Cuartos de Final del Mundial Marruecos 2025

Cibernético da a conocer cuándo planea retirarse de la lucha libre y en dónde sería

¿Sigue en México? Aaron Ramsey publica nueva foto tras pasar semanas buscando a Halo, su mascota

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9