Los mejores memes de mexicanos que dejó el estreno de “Berghain”, el nuevo single de Rosalía

Así reaccionó México a la llegada del primer sencillo de “LUX”

Por Ignacio Izquierdo

Previo al gran lanzamiento del cuarto álbum de estudio de Rosalía titulado LUX, la española sorprendió a los fans de todo el mundo al liberar el primer sencillo y su videoclip. La canción de la catalana lleva el nombre de Berghain, igual que la mítica y exclusiva discoteca de Berlín.

Por supuesto, la llegada de la primera probadita de LUX fue todo un suceso de redes sociales, especialmente en México, país fiel a Rosalía y donde se concentra gran parte de su base de fans. Recordemos que durante la era Motomami, la cantante ofreció un exitoso concierto gratuito en la plaza del Zócalo de la CDMX donde concentró a más de 160 mil fanáticos que corearon sus canciones.

El entusiasmo de los mexicanos por Berghain y su video musical se tradujo en comentarios, reacciones y hasta memes que inundaron todo internet.

Berghain: la apuesta sinfónica de Rosalía que mezcla lo experimental y lo simbólico

Fiel a su camaleónico estilo estético y musical, Rosalía se aleja del controversial concepto que abordó en Motomami y entrega en Berghain, el primer sencillo de LUX, una pieza de orquesta de cuerdas, coros y voz operística.

La canción es una colaboración con Yves Tumor y con la famosa intérprete irlandesa Björk, con quien ya ha trabajado en otras ocasiones. El tema se canta en tres idiomas: alemán, inglés y español.

Por supuesto, una apuesta musical tan arriesgada tenía que tener un gran videoclip. El video de Berghain está dirigido por Nicolás Méndez y producida por Canadá. En el metraje abundan los simbolismos y las figuras retóricas que tanto gustan a Rosalía, así como los elementos católicos que se adelantaban en las primeras imágenes promocionales de LUX.

El nuevo álbum de Rosalía promete ser un vistazo a “la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad”, tal como dice su página web.

LUX fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres. Entre las pistas habrá colaboraciones con otras artistas como Carminho, Estrella Morente o Silvia Pérez Cruz, además de acompañamientos de la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana y las voces de Yahritza y su esencia.

