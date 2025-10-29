La valiente confesión de Dulce María sobre su embarazo de alto riesgo, ¿por qué corre peligro?

La cantante y actriz muestra júbilo ante la noticia de que su familia crecerá próximamente. Crédito: Instagram/ @dulcemaria

El anuncio de que Dulce María espera un segundo hijo ha generado una ola de revuelo en el ámbito del entretenimiento mexicano, especialmente porque la cantante y actriz se encuentra a tan sólo un par de meses de cumplir 40 años.

La exintegrante de RBD y JNS apareció en la portada de la revista Marie Claire para revelar públicamente que, después de cinco años de vivir su primer embarazo, será madre nuevamente.

Dulce María se muestra orgullosa de su cambio físico durante el desarrollo de su segundo embarazo

En las fotos que la revista publicó, la actriz y cantante se muestra feliz de anunciar que la familia que ha formado con el cineasta y músico, Paco Álvarez, está a punto de crecer y presume orgullosa su transformación física.

¿Cuáles fueron las reacciones antes el anuncio de Dulce María?

Al respecto de la noticia se pronunciaron personalidades como Juanpa Zurita, Luis Ernesto Franco y Geraldine Bazán, pero quien destaca, porque además fue una de las primeras en manifestar su apoyo, fue su amiga y excompañera en RBD, Anahí, quien también dio a entender que ya conocía la novedad desde antes pero por respeto decidió preservarla en el baúl: “¡Qué alegría, ya podemos gritarlo al mundo entero! ¡Dios y sus tiempos PERFECTOS! Bebé, te esperamos con todo el amor del universo!!! Tus tíos , tus primos y todos los corazones que aman a tu mami serán incondicionales para ti”.

Las RBD han asegurado no tener ningún tipo de problema (Foto: Instagram/@anahi)

Se sumaron miles de usuarios y seguidores en redes, que expresaron su júbilo y buenos deseos hacia la cantante, pero en contraparte ha surgido otro sector de la audiencia a la que el hecho le ha despertado también inquietudes y temor. Han manifestado su preocupación por los posibles riesgos asociados a la maternidad en esta particular etapa de la vida.

¿Por qué el embarazó de Dulce María se considera de alto riesgo?

En el ámbito médico, el señalamiento va en cuanto a que un embarazo a los 39 años puede clasificarse como de alto riesgo, tanto para el bebé como para la madre, ya que la edad materna avanzada incrementa las posibilidades de presentar complicaciones relacionadas con la hipertensión, diabetes gestacional o un parto prematuro.

En este sentido, los especialistas subrayan que, con seguimiento y una atención médica rigurosa, es posible transitar el embarazo de manera saludable y sin ningún tipo de contratiempos.

La propia Dulce María en el mismo post se encargó de brindar tranquilidad a sus seguidores en torno al desarrollo de su embarazo, al asegurar que el proceso avanza favorablemente: “gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, aclaró.

Dulce María, que tuvo que poner en pausa algunos de sus proyectos, continúa recibiendo mensajes de apoyo tras su embarazo

La expectativa en torno a la llegada del nuevo integrante de la familia de Dulce María se mantiene alta, mientras la artista, que tuvo que detener un par de proyectos en los que trabajaba, continúa recibiendo muestras de apoyo y cariño por parte de sus colegas y admiradores.