La Granja VIP en vivo hoy 29 de octubre: La falta de comida desata tensiones entre los granjeros

Eleazar Gómez habló en La Granja VIP sobre el proceso legal que enfrentó hace cinco años por violencia familiar y el tiempo que pasó en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El martes fue una noche intensa en La Granja VIP. La jornada marcó el rumbo de la semana con la derrota de Sergio Mayer Mori frente a Jawy Méndez en El Duelo, una de las pruebas más exigentes del reality conducido por Adal Ramones.

Bajo la supervisión de La Bea, actual Capataz, los participantes se enfrentaron en un reto físico que combinó fuerza, velocidad y precisión: cortar bloques de madera y ensamblar un tótem en el menor tiempo posible. Jawy logró imponerse con clara ventaja, lo que derivó en la nominación automática de Mayer Mori.

“Lo pensé mucho, me costó trabajo, pero lo más justo es que él fuera… El peón que va al duelo es Sergio Mori”, explicó La Bea al revelar su decisión.

El hijo de Bárbara Mori asumió su derrota con frustración. “Perdí, te lo juro. Era serruchar tres maderas de este vuelo… En serio”, comentó ante sus compañeros. Con esto, Mayer Mori quedó en la lista de nominados junto a Lis Vega, quienes pelearán por permanecer en el formato televisivo.

(La Granja VIP)

La noche también dejó otro momento viral: Omahi fue severamente reprendido por Adal Ramones tras descubrirse que intentó bañarse con agua caliente pese a ser peón. El conductor le advirtió que podría recibir una sanción si reincide.

La próxima etapa será la Prueba de Salvación, donde uno de los nominados podrá revertir su destino y, quizá, traicionar a otro compañero para permanecer en competencia.

Peones de la tercera semana

Omahi

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Lis Vega Omahi Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Lola Cortés