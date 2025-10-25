Feminicidio infantil en Jalisco: detienen al padrastro de niña de 4 años hallada en baldío de Tlajomulco

Carlos Jesús "N" fue puesto a disposición de las autoridades de justicia especializadas en delitos contra menores en Jalisco | Fiscalía del Estado de Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de Carlos Jesús “N”, de 29 años de edad, señalado como presunto autor intelectual y material del feminicidio de una niña de cuatro años, cuyo cuerpo fue localizado dentro de una bolsa de plástico en un lote baldío del fraccionamiento Jardines del Verano. El detenido, padrastro de la menor, fue trasladado a un complejo penitenciario para enfrentar el proceso penal correspondiente.

El cuerpo de la menor fue encontrado el pasado 22 de octubre envuelto entre la maleza; esto en el cruce de las calles Amapola y Jardín de los Amigos. Paramédicos confirmaron que la niña ya no presentaba signos vitales. De igual forma, vestía una playera rosa de manga larga, pantalón de mezclilla azul y tenis del mismo color.

La investigación se activó tras la denuncia presentada por la madre de la víctima ante el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) en el estado. En su declaración, la mujer relató que vivía bajo amenazas por parte de su pareja, quien días antes le habría confesado haber asesinado a la menor.

El proceso legal contra Carlos Jesús "N" se guiará por el protocolo de feminicidio que enmarcan las leyes del estado de Jalisco | Imagen Ilustrativa Infobae

Detención y traslado al penal

Carlos Jesús “N” fue aprehendido por agentes de la fiscalía estatal mediante una orden de aprehensión girada por el Juez Segundo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá.

En ese mismo sentido, la captura fue resultado de las diligencias realizadas por la Comandancia de Feminicidios de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

El 24 de octubre, el detenido fue trasladado a un complejo penitenciario, donde permanecerá bajo resguardo mientras se desarrollan las audiencias iniciales. La Fiscalía informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, conforme al artículo 232-BIS fracciones II, III y VI del Código Penal del Estado de Jalisco.

| Imagen Ilustrativa Infobae

Investigación bajo protocolo de feminicidio

La fiscalía jalisciense subrayó que se realizarán todas las investigaciones necesarias bajo los protocolos establecidos y el apego a la ley para determinar las responsabilidades en este caso y evitar la impunidad.

“Este caso se investiga como feminicidio infantil, con perspectiva de género y enfoque especializado en derechos de la niñez”, indicó la dependencia en su comunicado oficial.

Cabe recordar que el protocolo de feminicidio se activa cuando existen elementos que sugieren violencia de género, relación familiar o afectiva entre la víctima y el agresor, y signos de violencia extrema. En este caso, la relación de parentesco, la confesión previa y el ocultamiento del cuerpo en condiciones de abandono refuerzan la hipótesis de feminicidio.

Reacciones sociales y exigencia de justicia por el feminicidio de la menor en Jalisco

El crimen ha generado una fuerte reacción en la comunidad de Tlajomulco y en todo Jalisco. Vecinos del fraccionamiento Jardines del Verano expresaron su consternación por el asesinato, describiendo la zona como generalmente tranquila.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía reiteró que continuará con las diligencias periciales, entrevistas, análisis forenses y revisión de antecedentes que permitan robustecer la carpeta de investigación. El objetivo es presentar ante el juez pruebas suficientes para lograr una condena firme y proteger los derechos de la víctima y su familia.