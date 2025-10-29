Encapsulan caravana de grúas en Calzada Vallejo; hay afectaciones viales en la CDMX

Elementos de la SSC-CDMX realizaron el operativo que generó un cierre total en dirección al sur y complicaciones viales en la zona

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) implementaron un amplio operativo en Calzada Vallejo para contener a una caravana de operadores de grúas que se dirigía hacia el Zócalo capitalino desde el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

La SSC-CDMX impide el avance de la caravana hacia el Zócalo

De acuerdo con reportes oficiales, la movilización fue encapsulada a la altura de Poniente 128, donde la circulación permanece cerrada en dirección al sur desde Poniente 134, provocando un importante congestionamiento vial en la zona.

La SSC informó que la medida tiene como objetivo prevenir afectaciones mayores en el Centro Histórico, ante la posible llegada masiva de grúas que buscaban manifestarse frente a Palacio Nacional.

Cierres y alternativas viales en la zona norte de la capital

Por el cierre, cientos de automovilistas quedaron varados y el tránsito se mantiene lento en vialidades aledañas como Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Ceylán y Montevideo, donde se sugiere circular como alternativas viales.

Hasta el momento, no se han reportado enfrentamientos ni detenciones, aunque los operadores permanecen encapsulados bajo resguardo de elementos de la policía de tránsito y granaderos que custodian el área para evitar que continúen avanzando.

Autoridades piden evitar la zona y tomar previsiones

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la SSC-CDMX exhortó a los conductores a anticipar su salida y tomar rutas alternas, ya que las labores de contención podrían prolongarse durante varias horas.

Protesta de grúas y transporte público afecta la movilidad hacia CDMX

En tanto, otra manifestación de operadores de grúas y transportistas mantiene severamente afectada la circulación en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, provocando retrasos de más de 40 minutos para automovilistas que se dirigen hacia la Ciudad de México.

Desde primeras horas, conductores de combis, microbuses y grúas se concentraron en la lateral de la vía, colocando sus unidades para impedir el flujo normal del tránsito.

Denuncian persecución por parte de la Fiscalía del Edomex

Los manifestantes aseguran ser víctimas de presunta fabricación de delitos, hostigamiento y persecución por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con ellos, estas acciones han sido arbitrarias y sin sustento legal, motivo por el cual decidieron organizar la protesta como medida de presión para exigir la atención de sus demandas.

Manifestación de piperos en caseta de cobro de Tepotzotlán, Edomex (ContinuamosMX/FB)

La movilización se extiende y complica otras vías

La protesta no se limita al tramo del Parque Naucalli. Transportistas provenientes de la caseta de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz se suman a la manifestación, lo que aumenta la afectación vial en Periférico Norte y vías conectadas como Gustavo Baz, la autopista México–Querétaro y el Segundo Piso de Periférico.