México

Encapsulan caravana de grúas en Calzada Vallejo; hay afectaciones viales en la CDMX

Elementos de la SSC-CDMX realizaron el operativo que generó un cierre total en dirección al sur y complicaciones viales en la zona

Por Lorna Huitrón

Guardar
Elementos de la SSC-CDMX realizaron
Elementos de la SSC-CDMX realizaron el operativo que generó un cierre total en dirección al sur y complicaciones viales en la zona

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) implementaron un amplio operativo en Calzada Vallejo para contener a una caravana de operadores de grúas que se dirigía hacia el Zócalo capitalino desde el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

La SSC-CDMX impide el avance de la caravana hacia el Zócalo

De acuerdo con reportes oficiales, la movilización fue encapsulada a la altura de Poniente 128, donde la circulación permanece cerrada en dirección al sur desde Poniente 134, provocando un importante congestionamiento vial en la zona.

La SSC informó que la medida tiene como objetivo prevenir afectaciones mayores en el Centro Histórico, ante la posible llegada masiva de grúas que buscaban manifestarse frente a Palacio Nacional.

Cierres y alternativas viales en la zona norte de la capital

Por el cierre, cientos de automovilistas quedaron varados y el tránsito se mantiene lento en vialidades aledañas como Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Ceylán y Montevideo, donde se sugiere circular como alternativas viales.

Elementos de la SSC-CDMX realizaron
Elementos de la SSC-CDMX realizaron el operativo que generó un cierre total en dirección al sur y complicaciones viales en la zona

Hasta el momento, no se han reportado enfrentamientos ni detenciones, aunque los operadores permanecen encapsulados bajo resguardo de elementos de la policía de tránsito y granaderos que custodian el área para evitar que continúen avanzando.

Autoridades piden evitar la zona y tomar previsiones

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la SSC-CDMX exhortó a los conductores a anticipar su salida y tomar rutas alternas, ya que las labores de contención podrían prolongarse durante varias horas.

Protesta de grúas y transporte público afecta la movilidad hacia CDMX

En tanto, otra manifestación de operadores de grúas y transportistas mantiene severamente afectada la circulación en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, provocando retrasos de más de 40 minutos para automovilistas que se dirigen hacia la Ciudad de México.

Desde primeras horas, conductores de combis, microbuses y grúas se concentraron en la lateral de la vía, colocando sus unidades para impedir el flujo normal del tránsito.

Denuncian persecución por parte de la Fiscalía del Edomex

Los manifestantes aseguran ser víctimas de presunta fabricación de delitos, hostigamiento y persecución por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con ellos, estas acciones han sido arbitrarias y sin sustento legal, motivo por el cual decidieron organizar la protesta como medida de presión para exigir la atención de sus demandas.

Manifestación de piperos en caseta
Manifestación de piperos en caseta de cobro de Tepotzotlán, Edomex (ContinuamosMX/FB)

La movilización se extiende y complica otras vías

La protesta no se limita al tramo del Parque Naucalli. Transportistas provenientes de la caseta de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz se suman a la manifestación, lo que aumenta la afectación vial en Periférico Norte y vías conectadas como Gustavo Baz, la autopista México–Querétaro y el Segundo Piso de Periférico.

Temas Relacionados

grúasCalzada VallejoEncapsulan caravanaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Continúa paro de agricultores hoy 29 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Sigue en vivo todo lo referente a las manifestaciones de los productores mexicanos

Continúa paro de agricultores hoy

Suman más casos de adolescentes desaparecidas en Edomex

Activan Alerta Amber por diversos casos registrados en municipios mexiquenses

Suman más casos de adolescentes

¿Romance o amistad? Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel avivan rumores tras asistir a una boda exclusiva en Tepoztlán

La presentadora de ‘Hoy’ estuvo presente en la boda de la hija de Martha Carrillo, excolaboradora del matutino

¿Romance o amistad? Andrea Legarreta

Qué pasa hoy 29 de octubre en CDMX: movilizaciones, rodadas ciclistas y festivales de Día de Muertos - Clone

A pesar de la suspensión del Mega Bloqueo de transportistas, se realizó una marcha en Coyoacán por remplaquetamiento de unidades

Qué pasa hoy 29 de

Leticia Calderón comparte su altar de Día de Muertos con Ignacio López Tarso y Enrique Álvarez Félix

De forma reciente transcendió información falsa sobre el presunto fallecimiento de la primera actriz

Leticia Calderón comparte su altar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero de Sinaloa deja un muerto y un herido

Exfuncionario de Omar Fayad enfrenta nueva acusación de corrupción; suma cuatro procesos legales en Hidalgo

Fiscalía de la CDMX confirma detención de Simón “N”, exsubsecretario de Planeación Turística de México

FGR asegura tractocamión con más de 13 toneladas de sustancias y precursores químicos en Durango | Video

Quiénes son Los Originales de San Juan, grupo que podría ir a prisión por cantar corridos en la Feria de Apatzingán 2025

ENTRETENIMIENTO

Leticia Calderón comparte su altar

Leticia Calderón comparte su altar de Día de Muertos con Ignacio López Tarso y Enrique Álvarez Félix

¿Cristian Castro golpeó a Verónica Castro? El cantante revela qué pasó y por qué discutió con su mamá

Travis Barker se une al Dr. Simi y desata rumores de que Blink-182 podría llegar al Simi Fest 2025

Quién es Mayito, el hijastro de Inés Gómez Mont, y cuál es su vínculo con Víctor Manuel Álvarez Puga

“No he logrado sanar”: Bertha, hermana de Octavio Ocaña, recuerda al actor de ‘Vecinos’ en su aniversario luctuoso

DEPORTES

Agenda NFL: todos los partidos

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Serie Mundial 2025: esto gana Alejandro Kirk, beisbolista mexicano de los Toronto Blue Jays

Checo Pérez lanza dardo contra Red Bull y sus ‘preferencias’ por Verstappen: “Ni Hamilton o Leclerc sobrevivirían como compañeros”

Santiago Fernández propone un encuentro inesperado con Christian Martinoli: “Espero que te animes”

Esto reveló la FMF sobre la reapertura del Estadio Azteca antes del gran partido ante Portugal