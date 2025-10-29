Credencial INAPAM 2025: a esta edad ya puedes tramitarla antes de que acabe octubre

El INAPAM es un organismo gubernamental en México, orientado a mejorar la calidad de vida de quienes pertenecen al sector de adultos mayores. Foto: Archivo/Infobae México.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo gubernamental en México, orientado a mejorar la calidad de vida de quienes pertenecen al sector de adultos mayores.

Esta institución otorga a los adultos mayores una credencial que brinda acceso a descuentos y beneficios en distintos sectores y servicios, como salud, transporte, alimentación y espacios recreativos.

La acreditación expedida por el INAPAM es gratuita, está al alcance de cualquier ciudadano residente que tenga 60 años o más y quiera solicitarla.

Durante septiembre, la Delegación de Programas para el Bienestar convocó a los adultos de 60 años o más a tramitar la credencial INAPAM para obtener rebajas, acceso a diversos servicios, promociones y descuentos en diferentes áreas.

Para tramitar la credencial del INAPAM es necesario haber cumplido al menos 60 años o más. Foto. Archivo/Infobae México.

Tras esa convocatoria se aconseja a este grupo gestionar la credencial para acceder a todas las ventajas disponibles con este documento.

Conviene precisar que la tarjeta está dirigida exclusivamente a quienes hayan alcanzado los 60 años o más. A continuación, se enlista la documentación requerida para gestionar este plástico.

Conoce las iniciativas nacionales que prometen experiencias inolvidables para personas mayores, incluyendo descuentos exclusivos y actividades culturales diseñadas para ellos. |Crédito: Luis Martínez - Infobae México

¿Qué documentos y requisitos para obtener la credencial del INAPAM?

Para solicitar la tarjeta INAPAM es necesario cumplir con algunos requisitos y presentar varios documentos. Si aún no cuentas con ella, estos son los datos necesarios para el trámite:

Documentación original requerida:

- Acta de nacimiento.

- Identificación oficial vigente, como la credencial para votar (INE), pasaporte u otro documento que acredite la identidad y haya sido expedido por una autoridad reconocida.

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Comprobante de domicilio reciente: se acepta recibo de agua, luz, teléfono o predial, con una antigüedad no mayor a 3 meses. También se puede presentar una constancia de residencia expedida por la autoridad local.

El requisito indispensable es que la persona solicitante tenga 60 años cumplidos o más, lo cual debe acreditarse con la documentación solicitada.

Es necesario revisar los documentos y requisitos para la credencial del INAPAM. Foto: Gobierno de México.

La tarjeta INAPAM conserva su vigencia de forma indefinida, por lo que no requiere renovación tras su emisión.

El trámite no tiene costo y está disponible de manera continua.

Las solicitudes para obtener la tarjeta INAPAM se atienden de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas, en el módulo más próximo al domicilio del solicitante.

Las ubicaciones de los módulos pueden consultarse tanto en el sitio web del Gobierno de México como en la página oficial de INAPAM.

Esta credencial otorga acceso a descuentos en diversos servicios y productos, tales como transporte público, atención médica, alimentos y opciones de entretenimiento.

Los beneficios dependen de los convenios vigentes en cada estado o municipio, por lo que se recomienda confirmar la oferta disponible en la región correspondiente.