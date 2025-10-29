¿Cómo se prepara la bebida con canela que ayuda a controlar la glucosa y diabetes?

El consumo de canela como complemento alimenticio despierta interés por su potencial para mejorar la respuesta a la insulina en diabetes tipo 2. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de canela como complemento en el manejo de la diabetes tipo 2 ha despertado interés debido a su potencial para mejorar la respuesta del organismo a la insulina y reducir los niveles de glucosa en sangre.

Aunque se trata de una especia asociada tradicionalmente a sabores dulces, diversos estudios han señalado que uno de sus compuestos, la metil-hidroxi-chalcona (MHCP), podría contribuir a que las células respondan mejor a la insulina.

El compuesto MHCP presente en la canela puede actuar en sinergia con la insulina, facilitando que las células aprovechen mejor la glucosa disponible. Y aunque no sustituye el tratamiento médico convencional, puede considerarse un complemento para el control de la enfermedad.

El té de canela se presenta como una alternativa sencilla y natural para incorporar la especia en la dieta diaria de quienes buscan controlar la glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bebida de canela que ayuda a controlar la diabetes

Existen diversas alternativas para incorporar la canela en la dieta. Una de las más sencillas consiste en utilizarla como sustituto parcial del azúcar; sin embargo, las bebidas también ofrecen una oportunidad para aprovechar los beneficios.

Una alternativa frecuente es el té de canela, cuya preparación exige únicamente una rama de canela y agua. Tras hervir el agua, se trocea la rama y se añade al vaso, vertiendo luego el líquido caliente sobre la especia; después de colar, la infusión está lista para su consumo.

Debido a su preparación, se considera una opción fácil para incorporar la canela en la rutina diaria, aunque también existe la posibilidad de sumar la canela a batidos compatibles con una dieta diabética, ya que proporciona un sabor dulce que puede reducir la necesidad de otros endulzantes.

Otra de las alternativas es enriquecer con canela bebidas como el café sin azúcar o los zumos sin azúcares añadidos, lo que permitirá intensificar su dulzor natural sin necesidad de edulcorantes, mejorando la experiencia gustativa sin alterar los niveles glucémicos.

En cualquiera de los casos, los expertos recomiendan siempre consultar al médico antes de incorporar suplementos a la dieta, debido a posibles interacciones o efectos secundarios específicos asociados al consumo de canela en personas con determinadas condiciones de salud.

Características de la diabetes tipo 2 y por qué ayuda la canela

Es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre. Se produce cuando el cuerpo no utiliza correctamente la insulina, una hormona que regula la glucosa, o no produce suficiente cantidad para mantener niveles normales.

Enriquecer bebidas como café sin azúcar o zumos sin azúcares añadidos con canela intensifica el dulzor natural sin alterar los niveles glucémicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la canela, algunos estudios han sugerido que podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y contribuir al control glucémico en personas con diabetes tipo 2. Sin embargo, la evidencia científica aún no es concluyente.