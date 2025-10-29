México

Cómo recibir tu despensa gratis en CDMX si tienes tarjeta INAPAM: plazo hasta el 31 de octubre

El programa Nutriendo Hogares GAM apoya a uno de los sectores más vulnerables

Por Lorna Huitrón

El programa Nutriendo Hogares GAM
La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México, mantiene activo el programa de apoyo alimentario Nutriendo Hogares GAM, mediante el cual se entregan despensas gratuitas a personas adultas mayores que cuenten con tarjeta INAPAM vigente.

Esta iniciativa busca garantizar la seguridad alimentaria y apoyar la economía de quienes forman parte de un sector social vulnerable en la capital.

El beneficio está disponible para adultos mayores de 60 años o más, residentes de la alcaldía, y la entrega se realiza de manera única por familia, con un valor aproximado de 400 pesos por despensa.

Vigencia, entrega y valor de la despensa

El programa tiene una vigencia del 1 de julio al 31 de octubre de 2025, durante la cual se realizará una única entrega por beneficiario. Cada despensa tiene un valor estimado de hasta 400 pesos, y la entrega se realiza en los puntos autorizados por la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Adultos mayores reciben despensas gratuitas
Es importante que los adultos mayores interesados se informen sobre las fechas y horarios exactos en los módulos del DIF o en los canales oficiales de la alcaldía, para garantizar que puedan recibir su paquete antes de que concluya la vigencia del programa.

Contenido de la despensa gratuita

Cada paquete incluye productos de la canasta básica cuidadosamente seleccionados para cubrir necesidades alimenticias esenciales, tales como:

  • Gelatina
  • Cereal inflado
  • Aceite comestible
  • Atole
  • Café
  • Chocolate en polvo
  • Arroz
  • Galletas
  • Avena
  • Pasta para sopa
  • Frijol negro
  • Sal refinada
  • Cubos de consomé

Requisitos para acceder a la despensa

Para recibir el beneficio, los adultos mayores deben cumplir con requisitos específicos y presentar documentación oficial en los módulos correspondientes. Los documentos necesarios incluyen:

  1. Tarjeta INAPAM vigente como comprobante de estatus de adulto mayor.
  2. Identificación oficial, como credencial del INE u otra válida.
  3. Comprobante de domicilio, que puede ser un recibo de luz, agua o teléfono no mayor a tres meses.
  4. CURP, aunque a veces ya se encuentra en la identificación.
  5. En algunos casos, se requiere llenar un formato o carta de solicitud en el módulo del DIF.
Adultos mayores reciben despensas gratuitas
Importancia del programa y tarjeta INAPAM

Es fundamental recordar que la tarjeta INAPAM no opera el programa, sino que funciona como documento de identificación para validar la edad y la condición de los beneficiarios. Este apoyo se suma a otras iniciativas locales que buscan garantizar la alimentación, bienestar y autonomía económica de los adultos mayores en la Ciudad de México.

Con este programa, la alcaldía GAM refuerza su compromiso social, asegurando que más de 17 mil familias puedan recibir productos básicos y nutritivos, brindando un alivio directo a quienes más lo necesitan en la capital mexicana.

