México

Beca Rita Cetina: cuándo les toca a los alumnos de sexto de primaria y cuál es el monto máximo de dinero que recibirán sus familias

Este programa social se expandirá muy pronto para alcanzar nuevos beneficiarios

Por Ignacio Izquierdo

La Beca llegará a alumnos
La Beca llegará a alumnos del primaria el año entrante (Archivo)

A partir de 2026, todas las niñas y niños inscritos en primaria en escuelas públicas de México podrán acceder a la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, un programa que hasta ahora solo beneficiaba a estudiantes de secundaria y que, según el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), experimentará una expansión progresiva en los próximos años.

El programa, considerado una de las principales estrategias del Gobierno de México para respaldar a familias con hijos en preescolar, primaria o secundaria, otorga 1.900 pesos mexicanos cada dos meses por familia. Además, se suman 700 pesos adicionales por cada estudiante registrado en el núcleo familiar, lo que incrementa el apoyo para quienes tienen más de un hijo inscrito en el sistema educativo público.

¿Y cuándo se registran los de sexto de primaria a la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina mantiene
La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

Durante 2025, la convocatoria estuvo dirigida exclusivamente a estudiantes de secundaria, marcando el inicio de la implementación de la beca. Sin embargo, la SEP ha diseñado una estrategia de expansión en dos etapas para el nivel primario. En la primera fase, que comenzará en enero de 2026, se integrarán al programa los alumnos de 6° de primaria, además de los que van en 5° y 4° grado. La segunda etapa, prevista para septiembre del mismo año, incluirá a los estudiantes de 3°, 2° y 1° grado, lo que permitirá que la totalidad de la matrícula de primaria reciba el beneficio.

El esquema de pagos contempla cinco entregas de 1.900 pesos mexicanos a lo largo del ciclo escolar, correspondiente a los cinco bimestres que lo componen. De este modo, cada familia recibirá un total de 9 mil 500 pesos mexicanos por ciclo escolar, con la posibilidad de aumentar la suma si hay más de un estudiante en el hogar.

La Llave MX es una
La Llave MX es una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

La expansión del programa no se detendrá en la primaria. Para 2027, la SEP prevé una segunda ampliación que incluirá a los estudiantes de preescolar, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de la educación básica y fomentar tanto el aprendizaje como el bienestar de los beneficiarios.

Con estas medidas, la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” se consolida como un instrumento fundamental para asegurar que el apoyo económico llegue a todas las familias con hijos en escuelas públicas, reforzando el compromiso del Estado mexicano con la equidad educativa y la permanencia escolar.

