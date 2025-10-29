México

Agua de arroz para tener un cabello largo y fuerte: cómo prepararla y aplicarla para obtener sus beneficios

Pocas personas saben que este puede ser su mejor aliado capilar

Por Abigail Gómez

Además de sus usos para
Además de sus usos para el cabello, también se le atribuyen muchos otros beneficios cosméticos.

El agua de arroz es el líquido resultante de remojar o hervir arroz en agua con lo cual se concentran los nutrientes de este cereal pero en forma líquida lo cual suele ser un gran aliado de la belleza, ya que tiene muchas aplicaciones cosméticas.

Y aunque algunas de las más conocidas son sobre sus beneficios en la piel, pocas personas saben que sus propiedades también son ideales mejorar la salud y apariencia del cabello.

Y es que en su forma líquida, el agua de arroz concentra muchos nutrientes que te harán lucir una cabellera espectacular, tal como te contamos a continuación.

Este puede ser el mejor
Este puede ser el mejor tónico natural y económico que tu cabello necesita.

Cuáles son los beneficios del agua de arroz para el cabello

El agua de arroz se utiliza de forma tradicional en el cuidado del cabello debido a que tiene una gran concentración de nutrientes y entre los principales beneficios que se le atribuyen para la salud del cabello se encuentran los siguientes:

  • Fortalecimiento capilar: Sus componentes, como aminoácidos, vitaminas del grupo B y minerales, pueden contribuir a fortalecer la fibra capilar y prevenir la rotura.
  • Mejora del brillo: Se asocia a una mayor suavidad y brillo tras su aplicación.
  • Acondicionamiento: Actúa como desenredante natural, facilitando el peinado y reduciendo el frizz.
  • Estimulación del crecimiento: Algunos usuarios reportan que el uso frecuente favorece el crecimiento del cabello, aunque no existen estudios concluyentes sobre este efecto.
  • Calma del cuero cabelludo: Puede ayudar a reducir irritaciones leves y aportar sensación de frescura.
Lavar tu cabello con este
Lavar tu cabello con este líquido puede ayudarlo a crecer con mayor rapidez además de brindarle un hermoso brillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar agua de arroz en el cabello para obtener sus beneficios

Para aplicar agua de arroz en el cabello y aprovechar sus posibles beneficios puedes llevar a cabo los siguientes pasos:

  1. Preparación del agua de arroz:
    1. Lava media taza de arroz para quitar impurezas.
    2. Coloca el arroz en un recipiente con dos o tres tazas de agua y deja reposar entre 30 minutos y 24 horas. Cuela el arroz y reserva el agua.
  2. Lavado previo:
    1. Lava el cabello con tu champú habitual y enjuaga bien.
  3. Aplicación del agua de arroz:
    1. Reparte el agua de arroz de manera uniforme sobre el cabello limpio y húmedo, enfocándote en medios y puntas. Puedes aplicar con botella atomizadora o directamente con las manos.
  4. Tiempo de exposición:
    1. Deja actuar el agua entre 15 y 30 minutos sobre el cabello.
  5. Enjuague final:
    1. Enjuaga bien con agua tibia para retirar los residuos.
  6. Frecuencia recomendada:
    1. Se puede usar una o dos veces por semana, dependiendo del tipo de cabello y la tolerancia individual.

Realiza una prueba en una pequeña zona antes de la primera aplicación para evitar reacciones adversas. Si se presenta resequedad o irritación, disminuye la frecuencia o suspende su uso.

