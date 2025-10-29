A esto se dedica Guerreros Unidos, organización criminal involucrada en el caso Ayotzinapa

El fin de Guerreros Unidos podría cerrar el caso Ayotzinapa (Ilustración: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

La captura de Isaías Granda Osorio, conocido como “La Vara”, quien es identificado por autoridades federales como presunto líder del grupo Guerreros Unidos, fue confirmada el 29 de octubre en el estado de Morelos. La detención representa un golpe relevante a la estructura de una organización señalada por delitos como narcotráfico, extorsión y secuestro, y vinculada al caso Ayotzinapa.

De acuerdo con información oficial, el operativo fue realizado por fuerzas federales en una zona residencial de Jiutepec, Morelos. "La Vara" era considerado uno de los principales objetivos en las listas de búsqueda de las autoridades, acusado de dirigir operaciones criminales en varios municipios de Guerrero y de coordinar actividades ilícitas en regiones del centro del país.

Foto oficial sobre la detención de "La Vara". (Gobierno de Morelos)

El grupo Guerreros Unidos se originó tras la fragmentación del cártel de los Beltrán Leyva en 2010. Investigaciones periodísticas señalan que la organización surgió en la zona norte de Guerrero.

De acuerdo con fuentes oficiales, desde el año 2012 Guerreros Unidos operaba en los municipios de Cocula, Huitzuco, Iguala, Taxco, Tepecoacuilco, Teloloapan y Ciudad Altamirano, todos ellos en Guerrero. Pero el control del grupo criminal también se extendía a Morelos y el Estado de México.

Además, sus integrantes han sido implicados en casos de violencia extrema, así como en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, un hecho por el que diversas instancias judiciales los han señalado como responsables materiales y logísticos.

Demonstrators take part in a march to demand justice in the 2014 disappearance of 43 student teachers from the Ayotzinapa Rural Teachers' College, in Mexico City, Mexico September 26, 2024. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Por otra parte, se ha identificado que desde su fundación, Guerreros Unidos enfocó sus actividades principales en el control del tráfico de drogas, el cobro de piso a comerciantes y transportistas, la comisión de secuestros y la disputa violenta de territorios con otros grupos criminales. Además, reportes indican que la organización utilizó la violencia sistemática y la intimidación para asegurar rutas estratégicas, reclutando integrantes de la región y estableciendo vínculos con redes del crimen organizado en diferentes estados.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene una lista de mandos e integrantes de Guerreros Unidos sujetos a proceso por cargos relacionados con homicidio, secuestro, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acciones recientes contra líderes como "La Vara" reflejan la persistencia de la organización a pesar de la detención de algunos de sus mandos.

Diversos especialistas en seguridad señalan que la detención de José Antonio “N” podría modificar los equilibrios internos del grupo sin que esto implique necesariamente su desarticulación total, dado que continúan operando células y relevos de mando dentro de su estructura jerárquica.