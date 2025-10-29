México

A esto se dedica Guerreros Unidos, organización criminal involucrada en el caso Ayotzinapa

La célula delictiva es señalada por operar en distintos estados del país

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
El fin de Guerreros Unidos
El fin de Guerreros Unidos podría cerrar el caso Ayotzinapa (Ilustración: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

La captura de Isaías Granda Osorio, conocido como “La Vara”, quien es identificado por autoridades federales como presunto líder del grupo Guerreros Unidos, fue confirmada el 29 de octubre en el estado de Morelos. La detención representa un golpe relevante a la estructura de una organización señalada por delitos como narcotráfico, extorsión y secuestro, y vinculada al caso Ayotzinapa.

De acuerdo con información oficial, el operativo fue realizado por fuerzas federales en una zona residencial de Jiutepec, Morelos. "La Vara" era considerado uno de los principales objetivos en las listas de búsqueda de las autoridades, acusado de dirigir operaciones criminales en varios municipios de Guerrero y de coordinar actividades ilícitas en regiones del centro del país.

Foto oficial sobre la detención
Foto oficial sobre la detención de "La Vara". (Gobierno de Morelos)

El grupo Guerreros Unidos se originó tras la fragmentación del cártel de los Beltrán Leyva en 2010. Investigaciones periodísticas señalan que la organización surgió en la zona norte de Guerrero.

De acuerdo con fuentes oficiales, desde el año 2012 Guerreros Unidos operaba en los municipios de Cocula, Huitzuco, Iguala, Taxco, Tepecoacuilco, Teloloapan y Ciudad Altamirano, todos ellos en Guerrero. Pero el control del grupo criminal también se extendía a Morelos y el Estado de México.

Además, sus integrantes han sido implicados en casos de violencia extrema, así como en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, un hecho por el que diversas instancias judiciales los han señalado como responsables materiales y logísticos.

Demonstrators take part in a
Demonstrators take part in a march to demand justice in the 2014 disappearance of 43 student teachers from the Ayotzinapa Rural Teachers' College, in Mexico City, Mexico September 26, 2024. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Por otra parte, se ha identificado que desde su fundación, Guerreros Unidos enfocó sus actividades principales en el control del tráfico de drogas, el cobro de piso a comerciantes y transportistas, la comisión de secuestros y la disputa violenta de territorios con otros grupos criminales. Además, reportes indican que la organización utilizó la violencia sistemática y la intimidación para asegurar rutas estratégicas, reclutando integrantes de la región y estableciendo vínculos con redes del crimen organizado en diferentes estados.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene una lista de mandos e integrantes de Guerreros Unidos sujetos a proceso por cargos relacionados con homicidio, secuestro, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acciones recientes contra líderes como "La Vara" reflejan la persistencia de la organización a pesar de la detención de algunos de sus mandos.

Diversos especialistas en seguridad señalan que la detención de José Antonio “N” podría modificar los equilibrios internos del grupo sin que esto implique necesariamente su desarticulación total, dado que continúan operando células y relevos de mando dentro de su estructura jerárquica.

Temas Relacionados

Guerreros UnidosLa VaraCaso Ayotzinapa43 normalistasCártel de los Beltrán LeyvaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cómo hacer un pan de muerto bajo en calorías con ingredientes fáciles de conseguir

Elaborar este alimento típico sustituyendo algunos ingredientes ayuda a reducir el aporte calórico

Cómo hacer un pan de

Pastel de zanahoria en sartén, sin gluten e ideal para un antojo

Este delicioso postre tiene muchas variantes adecuadas para ciertas situaciones médicas

Pastel de zanahoria en sartén,

Eugenia León cerrará Feria del Tlacoyo 2025 en Edomex con concierto

Autoridades locales indicaron que se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el evento musical

Eugenia León cerrará Feria del

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

“El Dinamita” señaló que su compatriota no solo se debe concentrar en los golpes de poder

El consejo de Juan Manuel

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 28 de octubre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías investigados por robo de

Policías investigados por robo de 180 kilos de cocaína promovieron amparos, asegura secretario de Seguridad de BC

Quién es “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos detenido en Morelos

Detienen a mujer en Chihuahua con dosis de cocaína, fusiles y cinco vehículos robados

Decomisan armas blancas y drogas tras cateo sorpresa en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet en Oaxaca

Autoridades detienen en Morelos a “La Vara”, presunto líder criminal de Guerreros Unidos

ENTRETENIMIENTO

Eugenia León cerrará Feria del

Eugenia León cerrará Feria del Tlacoyo 2025 en Edomex con concierto

Sofía Rivera Torres se sincera ante las críticas que recibe por su aspecto fisico en Las Estrellas Bailen en Hoy

Guillermo del Toro prefiere morir antes que usar Inteligencia Artificial: “Quiero sets reales”

Alejandro Sanz invita a fans a ir disfrazados por Día de Muertos para su último concierto en CDMX

Exnovia de Octavio Ocaña explica por qué no lo incluyó en su altar de Día de Muertos y desata críticas: “Cara de perro”

DEPORTES

El consejo de Juan Manuel

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aparece tras supuesta orden de aprehensión

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva

Por qué Chaco Giménez culpó al Turco Mohamed de la lesión de Alexis Vega