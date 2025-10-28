Programas del Bienestar 2025: ellos serán los beneficiarios que recibirán su pago de noviembre y su aguinaldo

(Mujeres con Bienestar Edomex)

En noviembre de 2025, una serie de programas sociales del Gobierno de México harán depósitos a sus beneficiarios, mes en el que además inicia el pago de aguinaldos para diversos sectores.

Entre los programas de Bienestar que ofrecen pagos durante noviembre figuran

Pensión Bienestar para Adultos Mayores 65 y más, que entrega 6 mil 200 pesos a cada beneficiario

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con un apoyo de 3 mil 200 pesos

Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, que deposita 3 mil pesos por beneficiaria.

Pensión para Madres Solteras Trabajadoras, cuyo monto es de 1.650 pesos por cada niño de 0 a 4 años y 3 mil 720 pesos para niños con discapacidad de 0 a 6 años.

Jóvenes Construyendo el Futuro otorga un pago de 8 mil 480 pesos a cada joven inscrito.

Sembrando Vida distribuye 6 mil 450 pesos entre sus participantes.

Respecto a las fechas de pago, la planificación señala que los pagos principales—incluyendo la Pensión Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres de 60 a 64 años y Madres Solteras Trabajadoras—comenzarán a realizarse por orden alfabético desde el lunes 3 de noviembre de 2025.

Para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el depósito se programó para el 28 de noviembre de 2025, mientras que los beneficiarios de Sembrando Vida recibirán el monto correspondiente durante la primera quincena de noviembre.

Aguinaldo y pensionados de IMSS e ISSSTE

Paralelamente, inicia el periodo de pago de aguinaldos, lo que genera expectativas tanto en el sector público como privado. Todos los trabajadores—ya sean de base, confianza, planta, sindicalizados, contratados por obra, por tiempo determinado o eventuales—tienen derecho a este pago, cuya fecha límite de entrega es el 20 de diciembre.

Para quienes desean saber si recibirán este monto en noviembre, las autoridades recomiendan consultar directamente con los empleadores o áreas de recursos humanos.

En el rubro de adultos mayores y pensionados, se han definido fechas y condiciones particulares. Aquellas personas de 60 años en adelante que cuenten con la tarjeta INAPAM y estén inscritas en el programa de Vinculación Productiva de Personas Adultas Mayores recibirán su aguinaldo durante este mes.

Los pensionados del ISSSTE están programados para recibir la primera parte de su aguinaldo en la primera quincena de noviembre, mientras que la Pensión IMSS depositará el aguinaldo también en noviembre, con fecha exacta aún por determinar.