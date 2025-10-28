México

“No fue mi idea”: Ángela Aguilar a hija de Rocío Dúrcal por polémica de ‘La Gata Bajo la Lluvia’

El cover titulado ‘Invítame a un café’ a generado controversia desde su lanzamiento

Por Zurisaddai González

Guardar
(Instagram)
(Instagram)

La polémica por la versión de Ángela Aguilar del clásico “La gata bajo la lluvia” sigue desatando reacciones en el mundo del espectáculo.

A pesar de que la colaboración con Steve Aoki se estrenó en 2023 bajo el título “Invítame a un café”, la conversación resurgió este 2025 luego de que se difundiera que la canción presuntamente estaría registrada a nombre de Ángela Aguilar, lo que avivó nuevamente las críticas y el debate en torno al legado de Rocío Dúrcal.

Con el tema nuevamente en el ojo público, internautas recordaron las declaraciones que Shaila Dúrcal, hija de la icónica cantante española, realizó cuando se enteró del cambio de nombre del tema que hizo famoso a su madre.

Pero también ha regresado a escena la respuesta que Ángela ofreció en 2024, cuando fue cuestionada sobre esas posturas y explicó la razón detrás del título y su reinterpretación.

Españoles explotan contra Ángela Aguilar
Españoles explotan contra Ángela Aguilar tras polémica sobre Shaila Dúrcal y la autoría de ‘La Gata Bajo la lluvia’ (Fotos: Instagram/ Shaila Dúrcal/ Ángela Aguilar)

Lo que dijo la hija de Rocío Dúrcal sobre el cambio de nombre

En un encuentro con la prensa en 2023, Shaila reaccionó con sorpresa al enterarse de que el tema ya no llevaba el título original:

“Creo que le cambiaron el nombre, ¿no? no sé hasta qué punto se pueda, no sé como se llama”

Cuando un reportero le mencionó el nuevo título, la cantante respondió:

“Ah, mira, qué creatividad, lo escuché porque lo publicó él, yo sigo a Steve Aoki. Hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho yo. Ahora voy a hablar con Guetta a ver qué onda”.

Aun así, reconoció la importancia de revitalizar la música:

(Instagram: @angela_aguilar_ // Facebook: Rocío
(Instagram: @angela_aguilar_ // Facebook: Rocío Dúrcal)

“Está bonito hacer remix, es importante seguir llegando a la gente joven, mi madre era una de las más grandes y creo que es important eso, contagiar de la música mexicana”.

La respuesta de Ángela Aguilar

Durante una entrevista en marzo de 2024 para Erazno y La Chokolata, Ángela fue cuestioanada por su canción Invítame un café. A esto, comenzó diciendo:

“Te voy a decir por qué (le cambié el título), la gente piensa que es porque quiero ser original, pero no. Legalmente no me dejaron ponerle La Gata Bajo La Lluvia y por eso se llama Invítame a un café. Y la gente de: ‘Qué mal, le cambió el nombre porque quería’ y no, nada más no nos dejaron”.

(Captura de pantalla @billboardlatin)
(Captura de pantalla @billboardlatin)

Posteriormente, le preguntaron a Ángela específicamente por los comentarios que hizo la hija de Rocío Durcal al respecto y la hija de Pepe Aguilar detalló:

“Con toda honestidad no veo la prensa, pero sí puedo decir que a las personas que conocen al respecto, el autor no nos dio los derechos para usar el nombre en nuestra versión, entonces nosotros para poder sacarla tuvimos que cambiarle el nombre".

La ahora esposa de Christian Nodal ahondó en que, desde su perspectiva, no hizo nada mal al lanzar esta versión.

“Pero no fue ni mi idea, ni por ganas, ni por individualista, mas que porque queríamos sacar esta canción porque amo a Rocío Durcal, crecí con esta canción. Es más, cuando yo tenía como cinco o seis años yo cantaba esta canción y mi mamá no me dejaba de decir: invitame un café, amor, amor”.

Además, dejó ver el cariño y vínculo emocional que tiene con el clásico:

Finalmente, uno de los presentes le preguntó si entonces era legal hacer un cover sin la autorización del autor, a lo que admitió que tampoco tiene total claridad sobre los permisos y derechos musicales:

“Yo técnicamente... yo no sé, por gachos.”

Temas Relacionados

Ángela AguilarRocío DúrcalLa Gata Bajo La LluviaShaila Dúrcalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Quién es Natalia Montaño Ruelas, la funcionaria señalada tras video viral con Franco Escamilla

La auxiliar del Ayuntamiento de Puerto Vallarta enfrenta críticas luego de declarar en público que desconoce sus funciones laborales

Quién es Natalia Montaño Ruelas,

Sheinbaum confirma que Víctor Álvarez Puga, exesposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México

La mandataria indicó que su administración está “esperando toda la información de la Fiscalía” para avanzar en el caso

Sheinbaum confirma que Víctor Álvarez

Paro nacional de agricultores hoy 28 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Sigue en vivo todo lo referente a las manifestaciones de los productores del campo

Paro nacional de agricultores hoy

Armando González revive al ‘Chicharito’ de 2010: Carlos Salcido los compara

El joven delantero se consolidó en el Clásico Tapatío y empieza a llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana

Armando González revive al ‘Chicharito’

Cotización del dólar canadiense en México hoy 28 de octubre

Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense

Cotización del dólar canadiense en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a siete personas en

Detienen a siete personas en Tecate, Baja California; aseguran droga y desmantelan narcolaboratorio

Qué se sabe de ‘Coco Chanel’, la nueva droga colombiana que La Unión Tepito busca introducir a México

El Mencho, líder del CJNG, se libra de una orden de captura

Caen dos personas por el asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal manda mensaje a

Christian Nodal manda mensaje a Pepe Aguilar ‘pasado de copas’: “Al final me quedé con su hija” | Video

La Granja VIP en vivo hoy martes 28 de octubre: la Bea se convirtió en la primera mujer en asumir el rol de capataz

¿Christian Nodal incomodó a Ángela Aguilar? Así reaccionó la cantante tras ver a su esposo ‘pasado de copas’ en un show

Ángela Aguilar comparte mensajes en medio del pleito entre Nodal y Cazzu: “Que nunca apaguen tu voz”

Christian Nodal aparece borracho en concierto de Monterrey y lanza indirectas a Cazzu

DEPORTES

Cruz Azul se muda del

Cruz Azul se muda del Olímpico Universitario: ¿dónde jugará ante Pumas?

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU