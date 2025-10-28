“No fue mi idea”: Ángela Aguilar a hija de Rocío Dúrcal por polémica de ‘La Gata Bajo la Lluvia’

(Instagram)

La polémica por la versión de Ángela Aguilar del clásico “La gata bajo la lluvia” sigue desatando reacciones en el mundo del espectáculo.

A pesar de que la colaboración con Steve Aoki se estrenó en 2023 bajo el título “Invítame a un café”, la conversación resurgió este 2025 luego de que se difundiera que la canción presuntamente estaría registrada a nombre de Ángela Aguilar, lo que avivó nuevamente las críticas y el debate en torno al legado de Rocío Dúrcal.

Con el tema nuevamente en el ojo público, internautas recordaron las declaraciones que Shaila Dúrcal, hija de la icónica cantante española, realizó cuando se enteró del cambio de nombre del tema que hizo famoso a su madre.

Pero también ha regresado a escena la respuesta que Ángela ofreció en 2024, cuando fue cuestionada sobre esas posturas y explicó la razón detrás del título y su reinterpretación.

Lo que dijo la hija de Rocío Dúrcal sobre el cambio de nombre

En un encuentro con la prensa en 2023, Shaila reaccionó con sorpresa al enterarse de que el tema ya no llevaba el título original:

“Creo que le cambiaron el nombre, ¿no? no sé hasta qué punto se pueda, no sé como se llama”

Cuando un reportero le mencionó el nuevo título, la cantante respondió:

“Ah, mira, qué creatividad, lo escuché porque lo publicó él, yo sigo a Steve Aoki. Hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho yo. Ahora voy a hablar con Guetta a ver qué onda”.

Aun así, reconoció la importancia de revitalizar la música:

“Está bonito hacer remix, es importante seguir llegando a la gente joven, mi madre era una de las más grandes y creo que es important eso, contagiar de la música mexicana”.

La respuesta de Ángela Aguilar

Durante una entrevista en marzo de 2024 para Erazno y La Chokolata, Ángela fue cuestioanada por su canción Invítame un café. A esto, comenzó diciendo:

“Te voy a decir por qué (le cambié el título), la gente piensa que es porque quiero ser original, pero no. Legalmente no me dejaron ponerle La Gata Bajo La Lluvia y por eso se llama Invítame a un café. Y la gente de: ‘Qué mal, le cambió el nombre porque quería’ y no, nada más no nos dejaron”.

Posteriormente, le preguntaron a Ángela específicamente por los comentarios que hizo la hija de Rocío Durcal al respecto y la hija de Pepe Aguilar detalló:

“Con toda honestidad no veo la prensa, pero sí puedo decir que a las personas que conocen al respecto, el autor no nos dio los derechos para usar el nombre en nuestra versión, entonces nosotros para poder sacarla tuvimos que cambiarle el nombre".

La ahora esposa de Christian Nodal ahondó en que, desde su perspectiva, no hizo nada mal al lanzar esta versión.

“Pero no fue ni mi idea, ni por ganas, ni por individualista, mas que porque queríamos sacar esta canción porque amo a Rocío Durcal, crecí con esta canción. Es más, cuando yo tenía como cinco o seis años yo cantaba esta canción y mi mamá no me dejaba de decir: invitame un café, amor, amor”.

Además, dejó ver el cariño y vínculo emocional que tiene con el clásico:

Finalmente, uno de los presentes le preguntó si entonces era legal hacer un cover sin la autorización del autor, a lo que admitió que tampoco tiene total claridad sobre los permisos y derechos musicales:

“Yo técnicamente... yo no sé, por gachos.”