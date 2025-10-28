México

Festejos de San Judas Tadeo en CDMX 2025: estas serán las vialidades afectadas el martes 28 de octubre

Autoridades locales dieron a conocer también las alternativas viales en estas zonas de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Guardar
Estas son las vialidades afectadas
Estas son las vialidades afectadas por los festejos de San Judas Tadeo este 2025. (Cuartoscuro)

Como cada año, cientos de personas acuden a la Ciudad de México para los diferentes festejos de San Judas Tadeo en la capital del país.

Uno de los sitios donde se observa la mayor cantidad de feligreses es en la Iglesia de San Hipólito, localizada en el cruce de Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y Avenida Hidalgo.

Los días 28 de cada mes se llevan a cabo los festejos de San Judas Tadeo, pero en particular en este mismo día, en el mes de octubre, se celebra a este santo de las causas más difíciles.

Debido a la gran cantidad de personas que se esperan, hay importantes cierres, tráfico y bloqueos de automovilistas, por lo que se hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse por los lugares afectados.

En la Iglesia de San
En la Iglesia de San Hipólito en la CDMX comenzó el arribo de feligreses para los festejos de San Judas Tadeo. Foto: X / @craviotocesar

Para los festejos de San Judas Tadeo este 2025 se prevén importantes bloqueos y afectaciones en el tránsito vial.

Los bloqueos y lugares donde se prevén y esperan afectaciones importantes para este martes 28 de octubre son los siguientes:

- Avenida Paseo de la Reforma

- Avenida Hidalgo

- Zarco

Por ello y debido a la gran cantidad de personas que se prevé que asista, es importante tomar precauciones y planificar sus respectivos viajes este martes 28 de octubre durante todo el día.

Asimismo, existen algunas alternativas viales que se pueden tomar para evitar los bloqueos y afectaciones en esta zona centro de la Ciudad de México.

La manicurista que realizó el trabajo mostró el paso a paso para lograrlo Crédito: TikTok/@paulinagutierreznails

Estas son las alternativas viales por los festejos de San Judas Tadeo

Debido a los bloqueos importantes que habrá en Avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma y Zarco, por los festejos de San Judas Tadeo, estas son algunas alternativas viales para el próximo martes 28 de octubre:

- Eje Central Lázaro Cárdenas

- Las avenidas Chapultepec

- Fray Servando Teresa de Mier

- José María Izazaga

- Doctor Río de la Loza

- Circuito Interior

- Avenida de los Insurgentes

- Eje 1 Norte

- Ricardo Flores Magón

Imágenes de San Judas Tadeo
Imágenes de San Judas Tadeo descansan en el suelo de un anden mientras su dueños esperan el siguiente metro. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

Los festejos de San Judas Tadeo en octubre de 2025 en la Ciudad de México y otras partes del país reunirán a miles de fieles, especialmente el 28 de octubre, fecha dedicada al santo de las causas difíciles.

Ese día, devotos acuden a la iglesia de San Hipólito, en el centro de la capital, llevando imágenes, flores y veladoras para agradecer favores y pedir protección.

La celebración incluye misas, procesiones, música y venta de artículos religiosos. Las autoridades suelen implementar operativos de seguridad y vialidad en la zona, para facilitar el acceso y resguardar a los asistentes.

Temas Relacionados

San Judas TadeoCDMXFestejos de San Judas TadeoIglesia de San HipólitoFestejos de San Judas Tadeo 2025mexico-noticias

Más Noticias

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

También llevaban armas larga y mochilas

Caen cuatro hombres en Tabasco

Registro de Útiles y Uniformes Escolares 2025: se alarga la fecha del registro

Los familiares de alumnos de primaria, secundaria y preescolar tendrán más tiempo para capturar sus datos

Registro de Útiles y Uniformes

¿Realmente el piloncillo es un buen sustituto del azúcar blanca?

En comunidades rurales, ha sido un endulzante básico y fuente accesible de energía rápida

¿Realmente el piloncillo es un

De ‘La Casa de los Famosos México’ a ‘Mentiras El Musical’: no sólo Mar Contreras, Elaine Haro se une a la exitosa obra

Las exintegrantes del reality show se suman al elenco de la icónica obra ochentera, prometiendo funciones llenas de emoción y nostalgia

De ‘La Casa de los

Estas son las series más populares del momento en Netflix México para engancharse hoy mismo

Netflix busca mantenerse en el agrado de su audiencia a través de estas historias

Estas son las series más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro hombres en Tabasco

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

Durante la tercera semana de octubre, la SSC detuvo a 25 personas por presunto narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc

Detienen a ocho personas tras ataque contra agentes municipales en Michoacán: cuatro son menores de edad

Vale 460 millones de pesos la metanfetamina hallada en laboratorio clandestino en sierra de Zacatecas

Ataque contra militares en Lagos de Moreno, Jalisco, deja un detenido, armas y vehículos asegurados

ENTRETENIMIENTO

De ‘La Casa de los

De ‘La Casa de los Famosos México’ a ‘Mentiras El Musical’: no sólo Mar Contreras, Elaine Haro se une a la exitosa obra

Estas son las series más populares del momento en Netflix México para engancharse hoy mismo

Pepillo Origel cuenta que vio a Yolanda Andrade con serios problemas para hablar en su regreso al foro

Apple México: las 10 canciones más reproducidas hoy

Fernando Delgadillo anuncia presentación gratuita en el Festival del Tlacoyo, Edomex

DEPORTES

UNAM lamenta la muerte de

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado