Festejos de San Judas Tadeo en CDMX 2025: estas serán las vialidades afectadas el martes 28 de octubre

Estas son las vialidades afectadas por los festejos de San Judas Tadeo este 2025. (Cuartoscuro)

Como cada año, cientos de personas acuden a la Ciudad de México para los diferentes festejos de San Judas Tadeo en la capital del país.

Uno de los sitios donde se observa la mayor cantidad de feligreses es en la Iglesia de San Hipólito, localizada en el cruce de Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y Avenida Hidalgo.

Los días 28 de cada mes se llevan a cabo los festejos de San Judas Tadeo, pero en particular en este mismo día, en el mes de octubre, se celebra a este santo de las causas más difíciles.

Debido a la gran cantidad de personas que se esperan, hay importantes cierres, tráfico y bloqueos de automovilistas, por lo que se hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse por los lugares afectados.

En la Iglesia de San Hipólito en la CDMX comenzó el arribo de feligreses para los festejos de San Judas Tadeo. Foto: X / @craviotocesar

Para los festejos de San Judas Tadeo este 2025 se prevén importantes bloqueos y afectaciones en el tránsito vial.

Los bloqueos y lugares donde se prevén y esperan afectaciones importantes para este martes 28 de octubre son los siguientes:

- Avenida Paseo de la Reforma

- Avenida Hidalgo

- Zarco

Por ello y debido a la gran cantidad de personas que se prevé que asista, es importante tomar precauciones y planificar sus respectivos viajes este martes 28 de octubre durante todo el día.

Asimismo, existen algunas alternativas viales que se pueden tomar para evitar los bloqueos y afectaciones en esta zona centro de la Ciudad de México.

Estas son las alternativas viales por los festejos de San Judas Tadeo

Debido a los bloqueos importantes que habrá en Avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma y Zarco, por los festejos de San Judas Tadeo, estas son algunas alternativas viales para el próximo martes 28 de octubre:

- Eje Central Lázaro Cárdenas

- Las avenidas Chapultepec

- Fray Servando Teresa de Mier

- José María Izazaga

- Doctor Río de la Loza

- Circuito Interior

- Avenida de los Insurgentes

- Eje 1 Norte

- Ricardo Flores Magón

Imágenes de San Judas Tadeo descansan en el suelo de un anden mientras su dueños esperan el siguiente metro. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

Los festejos de San Judas Tadeo en octubre de 2025 en la Ciudad de México y otras partes del país reunirán a miles de fieles, especialmente el 28 de octubre, fecha dedicada al santo de las causas difíciles.

Ese día, devotos acuden a la iglesia de San Hipólito, en el centro de la capital, llevando imágenes, flores y veladoras para agradecer favores y pedir protección.

La celebración incluye misas, procesiones, música y venta de artículos religiosos. Las autoridades suelen implementar operativos de seguridad y vialidad en la zona, para facilitar el acceso y resguardar a los asistentes.