México

Conductores de taxi por aplicación ya no podrán ser detenidos por la GN en aeropuertos de México

La resolución judicial permite a choferes de la aplicación transportar usuarios en más de 70 terminales mexicanas

Por Merary Nuñez

La jueza Blanca Lilia Ochoa
La jueza Blanca Lilia Ochoa concede suspensión a Uber para evitar detenciones de la Guardia Nacional en aeropuertos.

La Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lilia Ochoa, concedió una suspensión a la plataforma de viajes Uber con el propósito de evitar que la Guardia Nacional realice detenciones durante los viajes gestionados a través de la aplicación.

Esta determinación confirma que los conductores de Uber están autorizados para recoger y transportar usuarios en todos los aeropuertos del país.

En el dictamen, la jueza reafirmó la postura que la empresa ha sostenido durante al menos una década: es ilegal detener a los conductores que operan con Uber en las inmediaciones de los aeropuertos.

Uber despeja turbulencias antes del Mundial

Uber podrá llevarte al aeropuerto.

Con la suspensión definitiva otorgada, la compañía informó que los conductores podrán operar en cualquiera de los más de 70 aeropuertos de México sin temor a ser detenidos por las autoridades dentro de zonas federales, mientras el juicio de amparo continúa en curso.

Uber manifestó su confianza en que esta medida provisional pueda convertirse en una resolución definitiva, y enfatizó la importancia de dicha resolución ante el próximo Mundial de Fútbol 2026, evento para el que México será una de las sedes.

La plataforma destacó la necesidad de garantizar una movilidad eficiente para los millones de turistas que llegarán durante el evento, señalando que los aeropuertos constituyen la primera impresión que los visitantes reciben del país.

Así, facilitar su movilidad contribuiría, según la empresa, a fortalecer la imagen internacional de México.

En su mensaje, Uber exhortó a las autoridades federales a respetar la suspensión definitiva emitida por la jueza y llamó al Congreso de la Unión a promulgar una regulación clara que permita el acceso de plataformas digitales de transporte a los aeropuertos nacionales.

