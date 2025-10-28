Enrique Guzmán revela que habla con Silvia Pinal cada noche desde que la estrella murió

Los actores estuvieron casados durante casi una década y tuvieron dos hijos juntos: Luis Enrique y Alejandra Crédito: Cuartoscuro

La relación entre Enrique Guzmán y Silvia Pinal sigue presente en la vida del cantante, quien ha confesado que, desde el fallecimiento de la actriz, mantiene un diálogo nocturno con su exesposa.

Esta revelación, realizada tras una presentación en La Maraka, sorprendió a quienes conocen la historia de distanciamiento que marcó a la pareja después de su divorcio en los años setenta.

Durante el reciente espectáculo, Enrique Guzmán interpretó varios de sus éxitos más reconocidos. Al finalizar el evento, fue abordado por reporteros, entre ellos los de Venga la alegría, quienes le preguntaron cómo recordaría a Silvia Pinal ante la proximidad del Día de Muertos y el primer aniversario de la muerte de la actriz, ocurrida el 28 de noviembre.

El cantante respondió que no necesita fechas especiales para rememorarla, ya que su recuerdo forma parte de su cotidianidad. “Yo hablo con ella todas las noches”, declaró, según recogió Venga la alegría.

Enrique Guzmán revela que mantiene conversaciones nocturnas con Silvia Pinal tras su fallecimiento, sorprendiendo a sus seguidores (Fotos: Cuartoscuro)

El vínculo entre ambos, aunque marcado por la distancia tras su separación, se mantiene a través de los hijos que tuvieron en común, Alejandra y Luis Enrique Guzmán. El propio cantante reconoció ante el matutino que Silvia Pinal le dio “una de las cosas más valiosas de su vida”

“Ya sabes, es la madre de mis mejores hijos”, afirmó a Venga la alegría. Además de estos dos hijos, Enrique Guzmán es padre de Daniela y Enrique, fruto de su relación con Rosalba Welter, su actual esposa, quienes actualmente tienen 45 y 41 años, respectivamente.

En una entrevista previa concedida a Historias Engarzadas, Enrique Guzmán profundizó en los sentimientos que le inspiró Silvia Pinal y en las circunstancias que llevaron al final de su matrimonio.

La relación entre Enrique Guzmán y Silvia Pinal, marcada por la distancia tras su divorcio en los años setenta, sigue vigente a través de sus hijos (Infobae México / Jovany Pérez)

El cantante admitió que nunca deseó divorciarse y que sus intentos por salvar la relación resultaron infructuosos después de que la actriz descubriera una de sus infidelidades. “A mí se me seguía cuadrando el ojo, sí esa era la desgracia, yo seguía viendo mujeres guapas por todos lados, yo no quería divorciarme, yo cometí muchos errores, además, por la inercia de querer seguir casado, hace uno muchas tonterías, insistí demasiado y entonces, en vez de mejorarlo, se empeoró”, reconoció en esa conversación con Historias Engarzadas.

El matrimonio entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán se extendió durante aproximadamente nueve años, desde 1968 hasta 1976.