Como Alejandra Guzmán, Karina Torres de ‘Las Perdidas’ se somete a cirugía para retirar absceso en un glúteo

Karina Torres revela que un absceso en la zona glútea la llevó a decidir la extracción de biopolímeros (Foto: X/@LaCasaFamososUS)

La aparición de un absceso en la zona glútea llevó a Karina Torres a tomar la decisión de someterse a una intervención quirúrgica para retirar los biopolímeros que le fueron aplicados en el pasado.

La influencer, reconocida por su participación en el grupo de creadoras de contenido en redes sociales Las Perdidas y por su amistad con Wendy Guevara, relató en una reciente entrevista con los medios de comunicación que la anomalía comenzó como una pequeña protuberancia y fue aumentando de tamaño con el paso de los días.

Originaria de León, Guanajuato, Karina Torres ha construido una sólida presencia en redes sociales y medios de comunicación, además de su próxima incursión en el teatro con la obra El Tenorio Cómico.

Karina Torres será parte de 'El Tenorio Cómico' 2025 (Gou)

En la conversación transmitida por el programa Hoy, la creadora de contenido detalló que hace aproximadamente un mes notó la aparición de una “bolita” en su glúteo izquierdo. “Hace como 20, como casi un mes, me salió un absceso, una bolita en la pompi izquierda”, explicó la actriz.

La situación se agravó progresivamente, según relató Karina Torres al programa televisivo. “Después se me fue haciendo más, más, me fue creciendo, se me fue inflamando hasta que me tronó”, describió la influencer, quien optó por compartir su experiencia de manera abierta.

Aunque la lesión ha comenzado a mostrar signos de mejoría, la decisión de someterse a la cirugía responde a la intención de evitar complicaciones futuras. “Este ya se me está cerrando, pero yo decidí quitármelo”, afirmó durante la entrevista.

La influencer y actriz Karina Torres comparte su experiencia con complicaciones por biopolímeros en entrevista televisiva (Crédito: IG/karina.torrea)

La experiencia de Karina Torres con los biopolímeros y las complicaciones derivadas de su uso ha sido expuesta con transparencia, en un contexto donde la influencer busca recuperar su bienestar físico y continuar con sus compromisos profesionales en el ámbito teatral.

Karina Torres es una influencer mexicana transgénero conocida en redes sociales por compartir contenido sobre su vida personal, procesos de transición, consejos de belleza y experiencias como mujer trans en México.

Ha ganado relevancia por visibilizar las problemáticas y logros de la comunidad LGBT+, abordando temas como inclusión, discriminación y derechos humanos. Además, ha utilizado sus plataformas para educar y sensibilizar a sus seguidores sobre la diversidad de género y sexualidad.

El absceso en el glúteo izquierdo de Karina Torres creció progresivamente hasta requerir intervención quirúrgica (IG: @karina.torres)

El caso de Karina resuena con el de la cantante Alejandra Guzmán, quien ha enfrentado graves problemas de salud debido a la aplicación de biopolímeros en sus glúteos.

En 2009, se sometió a un procedimiento estético donde le inyectaron una sustancia que, según varios reportes médicos y su propio testimonio, le provocó infecciones severas, dolores intensos y complicaciones que la llevaron a múltiples cirugías de reconstrucción.

Alejandra Guzmán se sometió a fatídica cirugía en 2009 (Zuri González/Infobae)

A lo largo de los años, la cantante ha sido hospitalizada varias veces para retirar los restos de los biopolímeros y tratar infecciones recurrentes. Estas intervenciones han requerido largos procesos de rehabilitación y han causado afectaciones físicas y emocionales.

Guzmán ha hablado públicamente sobre las secuelas y ha advertido sobre los riesgos de este tipo de procedimientos estéticos realizados con sustancias peligrosas o de dudosa calidad.