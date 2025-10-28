México

Ángela Aguilar comparte mensajes en medio del pleito entre Nodal y Cazzu: “Que nunca apaguen tu voz”

La hija de Pepe Aguilar sigue en el ojo del huracán por diversas polémicas

Por Anayeli Tapia Sandoval

En medio de la tensión mediática por el conflicto público entre Christian Nodal y Cazzu por la situación de su hija Inti y la atención sobre la familia, Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir un mensajes inesperados en sus redes sociales.

La noche del 26 de octubre, mientras Christian Nodal ofrecía un concierto en el Domo Care de Monterrey, Ángela Aguilar compartió a sus más de 120 mil seguidores de WhatsApp un video, un par de imágenes y stickers.

De entre esas imágenes, a muchos llamó la atención uno en el que la intérprete decía: “Vean lo que me dieron”, mensaje que iba acompañado de emojis de carita llorando. En la imagen se veía un par de rosas que sostenía con una mano, mientras de otro presumía un mensaje que sus fans le dieron: “QUE NUNCA APAGUEN TU VOZ”.

Esta publicación ha provocado hasta el momento más de 3 mil reacciones: 2,015 corazones, 827 caritas de risa, 123 emojis de agradecimiento, 39 pulgares arriba, 16 caras tristes y 13 caritas llorando.

La frase resonó aún más ante el clima generado por los señalamientos públicos luego de que iniciara sorpresivamente su relación con Christian Nodal hace un año, tiempo en el que ha estado en el ojo del huracán.

Por otro lado, este lunes Ángela Aguilar subió un video titulado “Libre Corazón Tour 2025 01/05” en sus historias de Instagram, el primero de una serie de cinco cápsulas documentales sobre su próxima gira en Estados Unidos.

Durante el clip se intercalan varias imágenes de la cantante: sentada en un entorno elegante con camisa blanca y corbata negra, preparándose frente al espejo usando corsé blanco, sonriendo vestida de bordados claros en un jardín y montando a caballo con un vestido de novia.

Mientras se suceden las imágenes, se escucha la voz en off de Ángela pronunciando: “El silencio me ayudó a pensar, pero eso no me sirvió. La espera me trajo calma, pero no quedé satisfecha. El ruido logré callar buscando una melodía para venirles a cantar y sentir de nuevo esa alegría”.

Ángela Aguilar sorprende con video en medio del pleito entre Nodal y Cazzu.

De inmediato en redes han surgido las especulaciones si este mensaje sería una indirecta para todos sus haters o si sólo se trata de un pensamiento que nada tiene que ver con su situación.

En medio del conflicto entre Cazzu y Nodal

Mientras Ángela Aguilar activa sus plataformas y mantiene interacción cercana con sus seguidores, la tensión en el entorno familiar crece a raíz del conflicto legal y mediático entre Christian Nodal y Cazzu.

La disputa se ha centrado recientemente en la gestión de trámites que involucran la movilidad de su hija Inti, puntos que solo pueden resolverse mediante la cooperación y autorización de ambos padres.

Cazzu manifestó durante su visita a México que aunque el acuerdo verbal de Nodal podría existir, la ley exige validar todo movimiento a través de instancias legales formales: “No alcanza con que él me lo diga. Él me puede decir: ‘Sí, está bien’. Pero hay que hacer todo un movimiento legal que es muy importante”, detalló.

Cazzu habló sobre el papel
Cazzu habló sobre el papel de Christian Nodal en la vida de Inti.

La cantante argentina insistió en que la llegada de la nueva relación y el matrimonio de Nodal y Aguilar “abrió un nuevo contexto para las decisiones familiares”, complicando aún más la burocracia judicial y el manejo cotidiano de la menor.

Cazzu remarcó que su principal interés es llegar a consensos por el bien de Inti, lejos de cuestionar el vínculo sentimental de su expareja: “Yo no tengo nada en la historia de que él se haya enamorado de alguien más. Solamente hay una cosa que resolver y es que los dos estemos de acuerdo”, afirmó. Momentos antes, también llamó “descarado” al intérprete, quien afirma que sí le pasa pensión a la menor.

