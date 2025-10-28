Alcalde de Puerto Vallarta reacciona a ola de críticas contra su administración por el caso viral de Natalia Montaño Ruelas

La funcionaria se volvió viral tras aparecer en un evento del standupero Franco Escamilla y admitir desconocer sus funciones en el gobierno. (Luis Ernesto Munguía, Facebook)

Parece chiste, pero es anécdota. Este gag del standupero Franco Escamilla adquirió un nuevo sentido tras la viralización en plataformas digitales de un video de su espectáculo “Cabareteando” realizado en Tepic, Nayarit. Durante una de sus acostumbradas interacciones con la audiencia, Natalia Montaño Ruelas, funcionaria de pública en Puerto Vallarta, confesó, entre risas, desconocer sus funciones dentro de la administración local.

El clip fue ampliamente difundido en TikTok, Facebook y X —antes Twitter—, y derivó en una ola de críticas contra la funcionaria y hacia la administración del alcalde Luis Ernesto Munguía.

Tras la viralización del video junto al comediante, la empleada municipal restringió comentarios y borró contenido en redes.

Esto dijo el alcalde de Puerto Vallarta

En declaraciones recogidas por Vallarta Hoy, el primer edil hizo frente a la polémica que generaron las expresiones de Ruelas, auxiliar en la Secretaría de Hacienda Municipal.

“Todos los funcionarios del ayuntamiento tienen que estar muy claros del respeto que tienen que guardar a la embestidura y función pública. Entiendo que el contexto se dio en un evento de comedia, pero debe haber mucha responsabilidad en lo que representa cada uno de los funcionarios”, indicó.

A pesar de que las críticas se han centrado en Ruelas, la administración de Luis Ernesto Munguía ha sido un daño colateral en un debate que puso al centro de la conversación la falta de profesionalización de servidores públicos con cargos en áreas cruciales de gobiernos municipales y la persistencia del influyentismo.

En X, usuarios cuestionaron las expresiones de la funcionaria y la posibilidad de que siga formando parte del gobierno municipal de Puerto Vallarta:

“Aviadora del Bienestar”

“Natalia Montaño Ruelas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, es el prototipo de funcionarios públicos a nivel nacional de este régimen Autoritario Populista, no saben exactamente cuál es su obligación y funciones, nomás se la pasan bien, obedeciendo y cobrando su sueldo”

“Creo que ganaría más respeto y popularidad si dijera ‘voy a investigarle para revisar sus responsabilidades’ porque la mam*** que dijo deja entendido que la tipa en cuestión está por palanca y no por chambeadora”.

“El presidente dijo ¡yo solo sé que no se nada!"

Hasta el momento, la administración local no ha informado sobre una posible penalización en contra de la servidora pública.

Todos los funcionarios del ayuntamiento tienen que estar muy claros del respeto que tienen que guardar a la embestidura y función pública.

¿Quién es Natalia Montaño Ruelas?

De acuerdo con el Portal de Transparencia, Montaño Ruelas ocupa el cargo de auxiliar en la Secretaría de Hacienda Municipal, puesto que asumió el 18 de marzo de 2025.

Su labor está vinculada con la gestión financiera del municipio, una función clave dentro del ayuntamiento. Sin embargo, la polémica no surgió por su desempeño técnico, sino por declaraciones y publicaciones que despertaron dudas sobre su comportamiento dentro del servicio público.

Tras la viralización del video, usuarios en redes sociales investigaron su identidad y hallaron indicios de afinidad política con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), además de un presunto vínculo familiar con Ramón Ruelas Hernández, posible figura política local. Aunque no existen pruebas formales de nepotismo, el tema abrió debate sobre los límites entre la vida privada y la función pública.

Inicialmente, Montaño Ruelas reaccionó restando importancia al tema, pero ante el creciente escrutinio, optó por cerrar comentarios y eliminar la publicación. El episodio encendió la conversación sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad ética de quienes ocupan cargos financiados con recursos públicos.

