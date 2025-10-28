México

Alcalde de Puerto Vallarta reacciona a ola de críticas contra su administración por el caso viral de Natalia Montaño Ruelas

La funcionaria dominó la conversación tras aparecer en un show del standupero Franco Escamilla y admitir desconocer sus funciones

Por Víctor Cisneros

Guardar
La funcionaria se volvió viral
La funcionaria se volvió viral tras aparecer en un evento del standupero Franco Escamilla y admitir desconocer sus funciones en el gobierno. (Luis Ernesto Munguía, Facebook)

Parece chiste, pero es anécdota. Este gag del standupero Franco Escamilla adquirió un nuevo sentido tras la viralización en plataformas digitales de un video de su espectáculo “Cabareteando” realizado en Tepic, Nayarit. Durante una de sus acostumbradas interacciones con la audiencia, Natalia Montaño Ruelas, funcionaria de pública en Puerto Vallarta, confesó, entre risas, desconocer sus funciones dentro de la administración local.

El clip fue ampliamente difundido en TikTok, Facebook y X —antes Twitter—, y derivó en una ola de críticas contra la funcionaria y hacia la administración del alcalde Luis Ernesto Munguía.

Tras la viralización del video
Tras la viralización del video junto al comediante, la empleada municipal restringió comentarios y borró contenido en redes.

Esto dijo el alcalde de Puerto Vallarta

En declaraciones recogidas por Vallarta Hoy, el primer edil hizo frente a la polémica que generaron las expresiones de Ruelas, auxiliar en la Secretaría de Hacienda Municipal.

“Todos los funcionarios del ayuntamiento tienen que estar muy claros del respeto que tienen que guardar a la embestidura y función pública. Entiendo que el contexto se dio en un evento de comedia, pero debe haber mucha responsabilidad en lo que representa cada uno de los funcionarios”, indicó.

A pesar de que las críticas se han centrado en Ruelas, la administración de Luis Ernesto Munguía ha sido un daño colateral en un debate que puso al centro de la conversación la falta de profesionalización de servidores públicos con cargos en áreas cruciales de gobiernos municipales y la persistencia del influyentismo.

En X, usuarios cuestionaron las expresiones de la funcionaria y la posibilidad de que siga formando parte del gobierno municipal de Puerto Vallarta:

  • “Aviadora del Bienestar”
  • “Natalia Montaño Ruelas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, es el prototipo de funcionarios públicos a nivel nacional de este régimen Autoritario Populista, no saben exactamente cuál es su obligación y funciones, nomás se la pasan bien, obedeciendo y cobrando su sueldo”
  • “Creo que ganaría más respeto y popularidad si dijera ‘voy a investigarle para revisar sus responsabilidades’ porque la mam*** que dijo deja entendido que la tipa en cuestión está por palanca y no por chambeadora”.
  • “El presidente dijo ¡yo solo sé que no se nada!"

Hasta el momento, la administración local no ha informado sobre una posible penalización en contra de la servidora pública.

Todos los funcionarios del ayuntamiento
Todos los funcionarios del ayuntamiento tienen que estar muy claros del respeto que tienen que guardar a la embestidura y función pública. (Luis Ernesto Munguía, Facebook)

¿Quién es Natalia Montaño Ruelas?

De acuerdo con el Portal de Transparencia, Montaño Ruelas ocupa el cargo de auxiliar en la Secretaría de Hacienda Municipal, puesto que asumió el 18 de marzo de 2025.

Su labor está vinculada con la gestión financiera del municipio, una función clave dentro del ayuntamiento. Sin embargo, la polémica no surgió por su desempeño técnico, sino por declaraciones y publicaciones que despertaron dudas sobre su comportamiento dentro del servicio público.

Tras la viralización del video, usuarios en redes sociales investigaron su identidad y hallaron indicios de afinidad política con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), además de un presunto vínculo familiar con Ramón Ruelas Hernández, posible figura política local. Aunque no existen pruebas formales de nepotismo, el tema abrió debate sobre los límites entre la vida privada y la función pública.

Inicialmente, Montaño Ruelas reaccionó restando importancia al tema, pero ante el creciente escrutinio, optó por cerrar comentarios y eliminar la publicación. El episodio encendió la conversación sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad ética de quienes ocupan cargos financiados con recursos públicos.

Fotos publicadas en las redes
Fotos publicadas en las redes sociales de la funcionaria Natalia Montaño Ruelas. (Facebook - Natalia Montaño Ruelas)

Temas Relacionados

Natalia Montaño RuelasLuis Ernesto MunguíaPuerto VallartaFranco Escamillamexico-noticiasmexico-virales

Más Noticias

Paro nacional de agricultores hoy 28 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Sigue en vivo todo lo referente a las manifestaciones de los productores del campo

Paro nacional de agricultores hoy

Checo Pérez y la Fórmula 1 regresan: ¿Cómo conseguir tus boletos para el Gran Premio de México 2026 antes que nadie?

El Gran Premio mexicano continuará hasta 2028 tras la firma de un nuevo contrato con el gobierno capitalino

Checo Pérez y la Fórmula

Procesan a nueve presuntos extorsionadores carreteros del Edomex, presumían ser del grupo criminal GOET

Los vinculados pertenecían a un grupo criminal dedicado a los montachoques

Procesan a nueve presuntos extorsionadores

Toluca vs Pachuca: líder y aspirante se enfrentan, ¿dónde y cuándo verlo en vivo?

Toluca llega como líder del torneo con 31 puntos, mientras que Pachuca busca consolidarse entre los primeros puestos

Toluca vs Pachuca: líder y

¿El Patrón no llegará a la final de La Granja VIP? Este evento pone en duda su participación

El luchador está compitiendo en el popular reality de TV Azteca

¿El Patrón no llegará a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a nueve presuntos extorsionadores

Procesan a nueve presuntos extorsionadores carreteros del Edomex, presumían ser del grupo criminal GOET

Versión del segundo atentado contra García Harfuch “es la ficción de los comentócratas”, según Sheinbaum

Tres detenidos por homicidios y tráfico de drogas en San Felipe, Baja California

Cae “El Cuate” tras cateos en Culiacán; ya había sido detenido en Durango y liberado en 2024

Asesinan a Antonio Bravo Salgado, exalcalde y operador político de la senadora Beatriz Mojica en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

¿El Patrón no llegará a

¿El Patrón no llegará a la final de La Granja VIP? Este evento pone en duda su participación

Emiliano Aguilar publica polémica imagen en contra de su familia: “Soy nuevo, pero este mundo va a ser mío”

Exesposa de Víctor Álvarez Puga acusó al empresario de abandonar a su hijo Francisco, huir con Inés Gómez Mont y cuidar hijos ajenos

Así fue la lujosa vida de Inés Gómez Mont previo su orden de arresto en México y la detención Víctor Álvarez Puga

Disfraces de Halloween 2025: las tendencias virales de la cultura pop

DEPORTES

Toluca vs Pachuca: líder y

Toluca vs Pachuca: líder y aspirante se enfrentan, ¿dónde y cuándo verlo en vivo?

El Hijo del Santo anuncia su adiós definitivo de la lucha libre en 2025: fechas y carteleras en Monterrey, Guadalajara y CDMX

Cruz Azul se prepara para enfrentar al Puebla en la Jornada 16: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver el partido?

Armando González revive al ‘Chicharito’ de 2010: Carlos Salcido los compara

Cruz Azul se muda del Olímpico Universitario: ¿dónde jugará ante Pumas?