México

Rosalía lanzará canción con Yahritza y Su Esencia pese a haber sido ‘cancelados’ en México por el ‘puro chicken nuggets’

El tema se incluirá en el nuevo álbum de la artista, LUX, que estará disponible en plataformas desde el 6 de noviembre

Por Marco Ruiz

Rosalía lanzará canción con Yahritza
Rosalía lanzará canción con Yahritza y Su Esencia pese a haber sido 'cancelados' en México por el 'puro chicken nuggets' (Fotos: Instagram)

La cantante española Rosalía anunció el lanzamiento de La Perla, su colaboración con Yahritza y Su Esencia, pese al rechazo que el grupo estadounidense continúa enfrentando en México tras su “cancelación” en 2023.

El tema se incluirá en el nuevo álbum de la artista, LUX, que estará disponible en plataformas desde el 6 de noviembre de 2025.

La noticia marca un inesperado punto de encuentro entre dos exponentes de la música en español, en medio de una controversia persistente en torno a la agrupación de origen mexicano.

El origen del rechazo a Yahritza y Su Esencia en México

Yahritza y Su Esencia se convirtieron en objeto de duras críticas durante 2023 después de que sus integrantes, nacidos en Washington, pero con raíces michoacanas, manifestaran su desagrado por aspectos de la vida cotidiana en la Ciudad de México.

Yahritza y su Esencia. (Instagram)
Yahritza y su Esencia. (Instagram)

La polémica estalló tras una entrevista donde la vocalista, Yahritza Martínez, expresó: “No me gusta despertarme con el sonido de las sirenas, la policía y todo eso”. Además, su hermano, Armando Martínez, señaló que prefería la comida de Estados Unidos, argumentando: “Allá le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”.

Estas declaraciones fueron interpretadas por gran parte del público mexicano y usuarios de redes sociales como una falta de aprecio hacia la cultura, gastronomía y costumbres nacionales. El descontento se reflejó en mensajes de rechazo, boicots y comentarios negativos.

Tras la ola de críticas, Yahritza y Su Esencia recurrieron a diversas plataformas para pedir disculpas. En agosto de 2023, la banda publicó un comunicado reconociendo que sus comentarios habían sido inadecuados. En 2024, un video difundido por TikTok recogió el nuevo intento de Yahritza de reparar la relación con su audiencia latinoamericana.

“Lo que dijimos fue un error, nunca quisimos ofender a nadie”, afirmó la artista. Sin embargo, la reacción no logró revertir por completo el descontento en México, donde el grupo enfrentó abucheos durante el festival Arre 2023 y la frase “puro chicken nuggets” se convirtió en sinónimo de su desencuentro con muchos fanáticos.

La cantante estadounidense Yahritza Martinez
La cantante estadounidense Yahritza Martinez en su concierto en el segundo día del festival Arre en la Ciudad de México el domingo 10 de septiembre de 2023. (Foto AP/Fernando Llano)

“La Perla”: detalles sobre la colaboración con Rosalía

La colaboración de Rosalía con Yahritza y Su Esencia representa uno de los movimientos más llamativos dentro del panorama musical en español durante 2025.

“La Perla”, con una duración registrada de 3 minutos y 15 segundos en Spotify, forma parte del disco LUX, cuya salida oficialmente está programada para el 6 de noviembre.

La expectativa previa al estreno gira en torno a la respuesta del público mexicano así como del internacional, dado que la colaboración reúne a figuras que, a pesar de la controversia, mantienen una sólida influencia en los mercados musicales de América y Europa. Hasta ahora, ni Rosalía ni Yahritza y Su Esencia han adelantado fragmentos de la letra o el video del sencillo.

