Piperos y trabajadores de purificadores desatan casos en vialidades de CDMX y Edomex

Avenidas que conectan con ambas entidades se encuentran severamente afectadas como Avenida Central

Por Merary Nuñez

Piperos y operadores de purificadoras
Piperos y operadores de purificadoras protestan en el Estado de México tras operativo de la Fiscalía.

La mañana de este lunes 27 de octubre, un grupo de piperos, junto a operadores de purificadoras y vecinos, protagonizan bloqueos en varias vialidades del Estado de México y de la Ciudad de México.

La movilización ocurrió luego del operativo implementado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el que se aseguraron pozos en 48 municipios de la entidad.

Los manifestantes solicitan la continuidad de su labor con las pipas y reclamaron garantías para seguir abasteciendo agua. Expresaron su intención de mantener las protestas hacia la Ciudad de México.

¿Cuáles son las avenidas son afectadas?

Una de las avenidas más afectadas es la Central, a la altura de la estación del Metro Nezahualcóyotl y cerca de las inmediaciones de la estación del Mexibús Unitec, con dirección a la CDMX.

Vecinos y automovilistas mantienen bloqueos en ambos sentidos en la alcaldía Iztapalapa, entre el Eje 6 Sur y la avenida Ermita Iztapalapa, para avanzar, se recomienda tomar la calzada Ignacio Zaragoza y Eje 5 Sur.

Sin embargo, hay otras vialidades afectadas como la autopista México-Pachuca a la altura del Monumento al vigilante, los manifestantes bloquean el paso de los vehículos en dirección a la capital. Se recomienda usar la Vía Morelos, Adolfo López Mateos y Avenida Acueducto como alternativo.

Avenida México cerca del paradero de Santa Martha es otro de los lugares donde los piperos han bloqueado el tránsito. De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX como vía alternativa se puede tomar la Avenida Texcoco y Eje 10 Sur.

La Carretera México-Texcoco, que conecta a tres municipios del Edomex— Ecatepec, Coacalco y Tultitlán— Vía Morelos, Avenid Central y La Costeña en el oriente.

Sheinbaum asegura que Delfina Gómez dialogará con piperos

Durante la conferencia La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el pasado sábado se realizó un operativo coordinado por las autoridades del Estado de México, particularmente de la Fiscalía estatal.

Explicó que, durante su estancia en el Estado de México fue notificada por las autoridades estatales sobre la detención de algunas personas, sin precisar detalles sobre la identidad ni los motivos.

En ese contexto, la mandataria relató que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, expresó su disposición para recibir este día a los involucrados en el operativo llevado a cabo por las autoridades estatales.

Sheinbaum indicó que solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) permanecer en comunicación estrecha con el gobierno estatal para proporcionar cualquier información que fuera necesaria durante el desarrollo de los acontecimientos.

Respecto a los objetivos de los manifestantes, la presidenta declaró carecer de elementos que confirmen si buscan llegar a Palacio Nacional, puntualizando: “No tengo información sobre ello”.

