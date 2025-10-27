Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años: estas son las nuevas fechas a tomar en cuenta para el pago de los 3000 pesos

Crédito: X(@EvelynSalgadoP)

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó sobre las fechas de pago para el programa “Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años” en las que se realizará un pago por la cantidad de 3 mil pesos.

Durante la conferencia de prensa, Montiel explicó que actualmente se han distribuido tarjetas del bienestar a un millón 349 mil de beneficiarias.

Asimismo, este programa está disponibles para las mujeres que habitan en cualquiera de las 32 entidades federativas del país, siempre y cuando cumplan con el período de edad.

¿Cuándo será el siguiente pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con Montiel comentó que la fecha de pago será “hacia final del mes de noviembre, principios de diciembre”, esto durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 27 de octubre.

Se espera que la distribución se realice en orden alfabético de acuerdo con la primera letra del CURP de cada una de las beneficiarias, como se ha hecho en ediciones anteriores.

También, recordó a las nuevas beneficiarias que se les enviará un mensaje la primera vez que se realice el depósito, posteriormente tendrán que estar al pendiente del calendario, mismo que se puede consultar en canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia

Además, la Secretaría cuenta con la línea del Bienestar, con el número 800 639 42 64 en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas; mientras que el horario para fines de semana y días festivos son de 9:00 a 13:00 horas.

¿Cómo sabes si ya me llegó el pago de Pensión Mujeres Bienestar?

Existen varias posibilidades de conocer si ya te llegó el depósito de la pensión, algunas pueden ser por la aplicación del Bienestar, mensaje de texto, en la página o directamente en cajeros automáticos.

Aplicación del Bienestar:

Descargar la aplicación en el dispositivo móvil

Completar el registro con los datos personales y la información de tu tarjeta Bienestar

Una vez registrado, inicia sesión en la aplicación utilizando el nombre de usuario y contraseña

Dentro de la aplicación, buscar la opción “Consultar Saldo” o “Estado de Cuenta”

La aplicación mostrará el saldo disponible de manera clara

Cajeros automáticos

Ir al Banco del Bienestar más cercano e insertar la tarjeta

Introducir el NIP en el teclado del cajero

Seleccionar la opción de “Consulta de Saldo”

Una vez seleccionada la opción, se podrá verificar el saldo de la tarjeta

Mensaje de texto

Enviar mensaje de texto con la palabra clave adecuada seguida de tu número de tarjeta o identificación

Luego de unos minutos se recibirá una respuesta a través de un mensaje de texto con el saldo disponible.