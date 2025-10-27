México

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

El arresto fue informado por las autoriades del país sudamericano

Por Luis Contreras

El hombre capturado (X/@JohnReimberg)
Autoridades de Ecuador anunciaron el arresto de un hombre señalado como objetivo de alto valor debido a su posible conexión con actividades de narcotráfico a través de diversos países, incluyendo México.

A través de un mensaje en redes sociales, John Reimberg, Ministro del Interior de Ecuador, anunció la detención de Simón Agapo M., una persona apodada El Tunco y quien fue capturado por elementos de la Policía Nacional.

“Este sujeto manejaba TODAS las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador”, es parte del mensaje compartido por el funcionario, a través de su cuenta de X.

(X/@JohnReimberg)
Además, la publicación de Reimberg muestra imágenes de la captura de dicho hombre, quien fue llevado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país.

“Cero impunidad para los delincuentes!”, añadió el funcionario ecuatoriano en su mensaje sobre la detención del hombre. Sin embargo, no hay detalles de si El Tunco estaría ligado con grupos criminales mexicanos específicos.

Grupos criminales mexicanos en Ecuador

En diferentes momentos ha sido registrada la relación de los grupos delictivos mexicanos con estructuras en Ecuador.

Un reporte dado a conocer en junio de 2024 señala que señala que el país sudamericano es una nación en la que se ha registrado un incremento de la violencia, lo que lo ha llevado a una crisis de seguridad en la que están relacionadas las armas que llegan a la nación gobernada por Daniel Noboa.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) mencionó a los dos principales grupos criminale sen México, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

(Infobae México)
“Las organizaciones criminales locales también han comenzado a recibir nuevos ingresos provenientes del comercio de cocaína y de sus recientes alianzas con organizaciones internacionales, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, así como mafias de los Balcanes”, se puede leer.

Por su parte, en abril pasado un hombre de nacionalidad mexicana fue detenido por autoridades de Ecuador junto con otras 21 personas debido a que viajaban junto con un cargamento de cocaína en un barco atunero en el que eran transportados un total de 2 mil 500 paquetes en forma de ladrillo con droga.

En dicha ocasión fueron asegurados 71 bultos con ladrillos de cocaína que dieron un peso de 2.91 toneladas de la sustancia. Luis G. R. fue asegurado junto con Federico V. A., Carlos T.M., Arcesio P. P., Víctor M. C., Hernán L. F., Ángel I. M., Jesús B. B., Luis A. S, Wilson A. M., Julio Ch. B., Jorvin A. C., Wilson E. R., Wilman A. L., Nexar C. A., Segundo M. L., José L. L., Galo L. Z., Anthony C. D., Eddy B. C., Jairo H. M. y Daniel F. A.

