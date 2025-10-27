México

Cineteca Nacional informa que funciones de ‘Frankenstein’ y ‘Frankelda’ están agotadas: así puedes obtener boletos

La emoción por ver las nuevas películas de Guillermo del Toro y Estudio Fantasma ha superado todas las expectativas, obligando a los cinéfilos a buscar entradas en otras sedes de la Cineteca

Por Armando Guadarrama

El estreno de "Frankenstein" y "Frankelda" agota entradas en la Cineteca Nacional, reflejando el éxito del cine mexicano (Captura de tráiler oficial)

El entusiasmo generado por el estreno de “Frankenstein” y “Frankelda” en la Cineteca Nacional ha provocado que las entradas para sus funciones se agoten en cuestión de horas, reflejando el impacto de estas producciones mexicanas en el público.

Ambas películas, que destacan por la participación de talento nacional, han logrado llenar las salas durante su primer fin de semana en cartelera, aunque aún existen alternativas para quienes buscan disfrutar de estas propuestas cinematográficas sin esperar una semana más.

La más reciente versión de “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, ofrece una reinterpretación del clásico literario de Mary Shelley. El filme cuenta con un elenco internacional conformado por Charles Dance, Christoph Waltz, David Bradley, Felix Kammerer, Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac.

La versión de "Frankenstein" dirigida por Guillermo del Toro y la animación "Frankelda" llenan salas en su primer fin de semana

Por su parte, del Toro, originario de Guadalajara, también apadrina “Frankelda”, la primera película nacional de animación en stop motion, realizada por los hermanos Arturo y Roy Ambriz en Estudio Fantasma.

El proceso de producción de esta obra requirió un esfuerzo considerable, ya que la elaboración de marionetas, la construcción de sets y la grabación demandaron aproximadamente dos meses por cada par de minutos de animación.

Ambas películas fueron presentadas en la Cineteca Nacional con una recepción destacada, acompañadas incluso por una exposición dedicada a la historia de Francisca Imelda, protagonista de “Frankelda”, en la que se exhiben varios de los personajes y elementos de la producción.

La respuesta del público se evidenció en la rapidez con la que se agotaron las funciones, lo que ha generado una alta demanda y una notable presencia en redes sociales.

A pesar de la alta demanda, aún hay boletos disponibles para funciones en sedes alternas de la Cineteca Nacional (Gob CDMX)

En cuanto a la disponibilidad de boletos, la Cineteca Nacional ha informado que las funciones de “Frankenstein” para los días 25 al 30 de octubre y de “Frankelda” para el 25 y 26 de octubre ya no cuentan con entradas en su sede principal.

No obstante, la institución gestiona tres recintos distintos, lo que permite que aún existan localidades para la película de Guillermo del Toro en la Cineteca Nacional Chapultepec.

La situación es similar para “Frankelda”, ya que todavía se pueden adquirir boletos tanto en la sede de Chapultepec como en la Cineteca Nacional México.

La exposición sobre "Frankelda" y la presencia de Guillermo del Toro impulsan la atención mediática y en redes sociales (Reuters)

Estas instalaciones se encuentran ubicadas en Avenida Vasco de Quiroga #1401, Campo Militar número 1F, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, y en Avenida México Coyoacán #389, Colonia Xoco, Benito Juárez, respectivamente.

A pesar de la preocupación manifestada en redes sociales por la falta de boletos para “Frankenstein” y “Frankelda”, la posibilidad de conseguir entradas en alguno de los recintos de la Cineteca Nacional permanece abierta para quienes desean asistir a las próximas funciones.

