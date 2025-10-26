¿Quién sale de La Granja VIP hoy 26 de octubre? Así respondieron tres inteligencias artificiales a la gran incógnita

La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos (Foto: TV Azteca)

¿Quién será el segundo eliminado de La Granja VIP? Esta pregunta ha intentado ser resuelta por creadores de contenido que se han sumado a la conversación que genera en plataformas digitales el reality show de TV Azteca.

La tendencia, sin embargo, no surgió con este proyecto, sino con formatos de la propia cadena, como MasterChef Celebrity, o de la competencia, La Casa de los Famosos.

Hace años, ambos realities instauraron dinámicas que hoy persisten en plataformas como Facebook y TikTok —antes Twitter—, como la filtración de eliminados y las encuestas.

En el caso de La Granja VIP, su sistema de eliminación suma un grado de dificultad para anticipar el resultados de sus votaciones, debido a que las celebridades son nominadas en días diferentes y dos días antes de la eliminación, un granjero sale del cuadro de nominados y otro toma su lugar.

Alfredo Adame ingresó al cuadro de nominados el viernes 24 de octubre. (Captura: La Granja VIP)

El antecedente de Carolina Ross

La eliminación de Carolina Ross la semana pasada generó críticas contra el formato. La cantante ingresó al cuadro de nominados el viernes de Traición, luego de que Eleazar Gómez liberó a Alfredo Adame y la nominó a ella.

Aunque heredó los votos del ‘Golden Boy’, Ross tuvo muchos menos que Teo y La Bea, quienes se han posicionado como dos de las celebridades más populares entre la audiencia.

En ese sentido, encuestas realizadas por La Comadrita y Gerardo Escareño (más conocido como Vaya, Vaya), dos referentes en X sobre realities, indican que la tendencia no se repetirá y esta vez el granjero que ha heredado votos se salvará.

En su muestra, que comprende un universo de más de 30 mil personas, Alfredo Adame es el granjero con más votos a favor, mientras Eleazar Gómez el que más probabilidades tiene de ser eliminado.

Esta tendencia sería el resultado de las polémicas que el actor ha tenido en La Granja VIP: señalado de traición por Fabiola Campomanes y repudiado por el público por expresiones machistas y minimizar a otras celebridades.

Eleazar Gómez sería el segundo eliminado. (Captura de pantalla TikTok)

Este será el segundo eliminado, según Gemini, ChatGPT y Copilot

Con la intención de tener una segunda lectura, preguntamos a tres diferentes inteligencias artificiales quién será el segundo eliminado del programa. Dos coincidieron y otra optó por un famoso que será víctima de la dinámica del formato.

Para obtener resultados fiables de Gemini, ChatGPT y Copilot, a cada uno de los chatbot se le pidió considerar: encuestas disponibles en plataformas digitales jerarquizadas por volumen de participación de usuarios, posibles filtraciones dadas a conocer por fuentes periodísticas confiables, la dinámica del programa y las narrativas que dominan la conversación en X y Facebook a raíz de los últimos acontecimientos en la granja.

Después de analizar todo lo anterior, ChatGPT y Gemini coincidieron en determinar que el segundo eliminado de la Granja VIP será Eleazar Gómez. “Varios artículos y encuestas citadas, incluyendo aquellas con alto nivel de participación, indican que Eleazar Gómez tiene el porcentaje de apoyo más bajo de los nominados finales”.

ChatGPT y Gemini subrayan que, a pesar de que la nominación de Adame el pasado viernes de Traición representa una desventaja, se salvará y la impopularidad de Eleazar Gómez lo condena a abandonar el programa de telerrealidad.

Copilot, asistente de inteligencia artificial de Microsof, discrepa de los otros modelos. “La combinación de votos heredados en su contra, traición en la dinámica, y baja popularidad en encuestas digitales posiciona a Alfredo Adame como el candidato más probable para abandonar La Granja VIP este domingo".

Dónde y cuándo ver la segunda eliminación de La Granja VIP

La Gala de Eliminación de La Granja VIP se transmite por Azteca Uno este domingo 26 de octubre a 20:00 horas, (centro de México).

Además, puedes ver la transmisión 24/7 en Disney+.

Cómo votar:

Ve al sitio web oficial de Azteca UNO o usa la app TV Azteca En Vivo.

Busca la sección de votación de La Granja VIP.

Tienes derecho a 10 votos diarios, que puedes repartir entre los nominados (o dárselos todos a uno solo).

Si respondes una encuesta breve en la plataforma, puedes desbloquear 10 votos extra.

(Facebook: Vaya Vaya)