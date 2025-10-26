México

PRI de Michoacán lanza dardo a Noroña: “No vamos a Gaza, vamos a Tierra Caliente”

Guillermo Valencia invita a Noroña a conocer la realidad de las víctimas del crimen organizado en Apatzingán

Por Merary Nuñez

El viaje del senador Fernández
El viaje del senador Fernández Noroña a Medio Oriente desata críticas del PRI Michoacán|. (Composición fotográfica. PRI/Cuartoscuro)

El viaje del senador Gerardo Fernández Noroña a Medio Oriente con el propósito de dar testimonio sobre el conflicto armado en la región ha generado una controversia en la política mexicana.

La reacción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Michoacán, encabezado por Guillermo Valencia, se manifestó en redes sociales donde afirmaron que sus integrantes no consideran necesario viajar a la Franja de Gaza para pedir por una Palestina libre, ya que su enfoque está en la problemática local de la franja de Tierra Caliente.

Desde el PRI estatal se enfatizó que en Michoacán existen víctimas que también requieren atención y visibilidad, “por ellas también hay que hablar”, expresó reiterando la importancia de centrar los esfuerzos en buscar “un Michoacán libre del crimen organizado”.

Crisis de violencia en Michoacán

PRI de Michoacán cuestiona prioridades
PRI de Michoacán cuestiona prioridades políticas ante la crisis de violencia local|FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Guillermo Valencia, dirigente del PRI en Michoacán, han puesto en primer plan la crítica hacia las acciones políticas de dirigentes de Morena, al destacar lo que considera una falta de coherencia en la defensa de causas internacionales frente a la crisis de violencia local.

Durante su intervención, Valencia extendió una invitación directa a Noroña, instándolo a visitar Michoacán, y específicamente Apatzingán, una de las regiones más golpeadas por la inseguridad y el crimen organizado.

Según el dirigente priista, el senador debería experimentar de cerca la realidad de las víctimas locales y conversar con quienes han padecido directamente las consecuencias de la violencia.

Resaltó que Michoacán enfrenta desde hace años una crisis marcada por la violencia y los desplazamientos forzados ocasionados por los constantes enfrentamientos entre cárteles criminales, un problema que —remarcó— sigue sin recibir la suficiente atención de los líderes políticos del partido oficialista.

Noroña en Medio Oriente

El viaje de Fernández Noroña
El viaje de Fernández Noroña a Medio Oriente desata críticas del PRI de Michoacán. (X@fernandeznorona)

El senador Gerardo Fernández Noroña abandonó su cargo de manera temporal para viajar por 10 días, a partir del 22 de octubre hasta el 2 de noviembre del presente año, esto como respuesta a la invitación que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos le realizó para dar testimonio de primera mano sobre lo que sucede en Gaza.

Desde que salió de México, el funcionario ha utilizado sus redes sociales para subir el avance de su ruta así como fotografías con los funcionarios y titulares de organizaciones e instituciones con las que se ha reunido.

Asimismo, Noroña realiza cada cierto tiempo transmisiones en vivo, desde Medio Oriente —avisa en redes sociales los horarios y días— con el objetivo de compartir lo que ha vivido y observado respecto al conflicto armado.

