Lola Cortés confiesa si vetó a Jolette de La Granja VIP para evitar un enfrentamiento como en La Academia (Fotos: TV Azteca)

Lola Cortés reconoció su influencia en la producción de La Granja VIP, el reality show transmitido por TV Azteca y Disney+, al confesar ante cámaras que solicitó la exclusión de Jolette Guadalupe Hernández Navarrete como condición para aceptar su participación en el programa.

Esta revelación ocurrió durante una charla con otros concursantes en el canal 24/7 del reality.

La conversación se desarrolló en un ambiente relajado entre los participantes César Doroteo, Kim Shantal, Fabiola Campomanes y Lola Cortés. Durante el intercambio, Doroteo sugirió la posibilidad de un reencuentro entre Cortés y Jolette.

En ese contexto, Shantal intervino: “Porque tú le dijiste que no”; a lo que Doroteo añadió: “Dijiste ‘Si ella entra, yo no entro’”. Lola Cortés respondió con un escueto “Sí”, confirmando que sí existió tal veto.

La ex critica del reality show se sinceró sobre los rumores que existen sobre que estaría en esta temporada con ella. Crédito: TV Azteca

Esta declaración provocó risas y finalizó la charla, pero dejó en evidencia la capacidad de la cantante y actriz para imponer condiciones contractuales.

La historia detrás de la enemistad entre Lola Cortés y Jolette

El antecedente clave de la rivalidad se encuentra en la cuarta temporada de La Academia. Hace casi dos décadas, Jolette y Lola Cortés protagonizaron una de las controversias más recordadas de la televisión mexicana.

Lola Cortés, como jueza del reality, se manifestó en repetidas ocasiones en contra de la permanencia de Jolette, cuestionando sus habilidades artísticas y pidiendo que el público dejara de apoyarla. En aquel entonces, la participación de Jolette se caracterizó por el desencuentro con los críticos y la atención mediática que acaparó.

A pesar de las presiones, Jolette se mantuvo en la competencia hasta retirarse, señalando que las constantes críticas del jurado y la presión terminaron por orillarla a dejar el programa. Varias intervenciones de Cortés y la respuesta de la audiencia establecieron un precedente de tensión y conflicto que, hasta hoy, sigue vigente en la memoria colectiva.

¿Qué sucedió con Jolette tras La Academia?

Después de su polémica salida de La Academia, Jolette fue considerada por Pati Chapoy para protagonizar su propio reality show, pero diferencias personales con la productora derivaron en la cancelación del proyecto antes de su emisión, de acuerdo con TVNotas.

Posteriormente, Jolette se apartó unos años de los reflectores y regresó a la pantalla en un segmento de moda del matutino Hoy, en Televisa. En enero de 2024, la artista realizó su última publicación en redes sociales y, desde entonces, no ha vuelto a aparecer públicamente.

Hoy, a sus 40 años, Jolette reside en Guadalajara, Jalisco y sigue siendo una figura vinculada al espectro de la televisión mexicana por la huella de su paso por el reality y la relación conflictiva con Cortés.

El tema volvió a resonar en redes sociales luego de que en enero de 2025 un video de Lola Cortés interpretando “Tu falta de querer” se viralizó.

¿Qué sucedió con Jolette tras La Academia? Fotos: @jolettenavarrete / Instagram - @lolacortesreal / Instagram

Usuarios compararon su actuación con la de Jolette durante La Academia y avivaron las críticas hacia ambas. “La comparación llevó a que Lolita Cortés recibiera duras críticas en redes sociales” y revivió el interés mediático por la posibilidad de un reencuentro entre ambas.