México

Lola Cortés confiesa si vetó a Jolette de La Granja VIP para evitar un enfrentamiento como en La Academia

La ex critica del reality show se sinceró sobre los rumores que existen de que estaría con ella en esta temporada

Por Marco Ruiz

Guardar
Lola Cortés confiesa si vetó
Lola Cortés confiesa si vetó a Jolette de La Granja VIP para evitar un enfrentamiento como en La Academia (Fotos: TV Azteca)

Lola Cortés reconoció su influencia en la producción de La Granja VIP, el reality show transmitido por TV Azteca y Disney+, al confesar ante cámaras que solicitó la exclusión de Jolette Guadalupe Hernández Navarrete como condición para aceptar su participación en el programa.

Esta revelación ocurrió durante una charla con otros concursantes en el canal 24/7 del reality.

La conversación se desarrolló en un ambiente relajado entre los participantes César DoroteoKim ShantalFabiola Campomanes y Lola Cortés. Durante el intercambio, Doroteo sugirió la posibilidad de un reencuentro entre Cortés y Jolette.

En ese contexto, Shantal intervino: “Porque tú le dijiste que no”; a lo que Doroteo añadió: “Dijiste ‘Si ella entra, yo no entro’”. Lola Cortés respondió con un escueto “”, confirmando que sí existió tal veto.

La ex critica del reality show se sinceró sobre los rumores que existen sobre que estaría en esta temporada con ella. Crédito: TV Azteca

Esta declaración provocó risas y finalizó la charla, pero dejó en evidencia la capacidad de la cantante y actriz para imponer condiciones contractuales.

La historia detrás de la enemistad entre Lola Cortés y Jolette

El antecedente clave de la rivalidad se encuentra en la cuarta temporada de La Academia. Hace casi dos décadas, Jolette y Lola Cortés protagonizaron una de las controversias más recordadas de la televisión mexicana. 

Lola Cortés, como jueza del reality, se manifestó en repetidas ocasiones en contra de la permanencia de Jolette, cuestionando sus habilidades artísticas y pidiendo que el público dejara de apoyarla. En aquel entonces, la participación de Jolette se caracterizó por el desencuentro con los críticos y la atención mediática que acaparó.

A pesar de las presiones, Jolette se mantuvo en la competencia hasta retirarse, señalando que las constantes críticas del jurado y la presión terminaron por orillarla a dejar el programa. Varias intervenciones de Cortés y la respuesta de la audiencia establecieron un precedente de tensión y conflicto que, hasta hoy, sigue vigente en la memoria colectiva.

La historia detrás de la
La historia detrás de la enemistad entre Lola Cortés y Jolette

¿Qué sucedió con Jolette tras La Academia?

Después de su polémica salida de La AcademiaJolette fue considerada por Pati Chapoy para protagonizar su propio reality show, pero diferencias personales con la productora derivaron en la cancelación del proyecto antes de su emisión, de acuerdo con TVNotas.

Posteriormente, Jolette se apartó unos años de los reflectores y regresó a la pantalla en un segmento de moda del matutino Hoy, en Televisa. En enero de 2024, la artista realizó su última publicación en redes sociales y, desde entonces, no ha vuelto a aparecer públicamente.

Hoy, a sus 40 años, Jolette reside en GuadalajaraJalisco y sigue siendo una figura vinculada al espectro de la televisión mexicana por la huella de su paso por el reality y la relación conflictiva con Cortés.

El tema volvió a resonar en redes sociales luego de que en enero de 2025 un video de Lola Cortés interpretando “Tu falta de querer” se viralizó.

¿Qué sucedió con Jolette tras
¿Qué sucedió con Jolette tras La Academia? Fotos: @jolettenavarrete / Instagram - @lolacortesreal / Instagram

Usuarios compararon su actuación con la de Jolette durante La Academia y avivaron las críticas hacia ambas. “La comparación llevó a que Lolita Cortés recibiera duras críticas en redes sociales” y revivió el interés mediático por la posibilidad de un reencuentro entre ambas.

Temas Relacionados

Lola CortésLa Granja VIPJoletteLa AcademiaTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: escuderías se alistan en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

La tarde de este 26 de octubre estrellas del automovilismo muestran su poderío en el circuito de la capital mexicana

Gran Premio de la Fórmula

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 26 de octubre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de

Mexicanos celebran la confirmación del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Que lo traiga a Venga La Alegría”

La estrella pop y el ex primer ministro de Canadá decidieron hacer pública su relación durante la celebración del cumpleaños de la artista en París

Mexicanos celebran la confirmación del

90’s Pop Tour ‘Antro’ transforma el Auditorio Nacional en una pista de baile: revive el setlist completo

El concepto musical abrió una nueva fecha en este mismo recinto en la Ciudad de Méxcio

90’s Pop Tour ‘Antro’ transforma

Asesinan a dos personas en deshuesadero de Culiacán, Sinaloa

Ambas víctimas fallecieron dentro del domicilio debido a la gravedad de sus heridas; fueron atacadas con armas largas

Asesinan a dos personas en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a dos personas en

Asesinan a dos personas en deshuesadero de Culiacán, Sinaloa

Ataque en funeraria de Culiacán deja tres heridos: esto es lo que se sabe

Fuerzas armadas y estatales desmantelan en Zacatecas narcolaboratorio

Hallan cuerpo de maestra de kínder reportada como desparecida en Mazatlán

Marinos serán capacitados por Fuerzas Especiales de EEUU tras concluir curso de entrenamiento básico

ENTRETENIMIENTO

Mexicanos celebran la confirmación del

Mexicanos celebran la confirmación del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Que lo traiga a Venga La Alegría”

“Los Daniels han muerto”: Ismael Salcedo deja la banda y denuncia violencia y traición de sus excompañeros

La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos

Qué dice Wikipedia sobre Gloria Trevi y por qué motivo no ha podido modificar su biografía: “Pusieron puras porquerías”

Ahora los españoles también ‘odian’ a Ángela Aguilar por la polémica de Shaila Dúrcal y “La gata bajo la lluvia”

DEPORTES

Gran Premio de la Fórmula

Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: escuderías se alistan en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

Critican a Efraín Juárez por comparar a los Pumas con la guerra en Medio Oriente: “Presión es estar ahorita en Gaza”

México no olvida lo que Liam Lawson dijo de Checo Pérez y así lo abuchearon antes del Gran Premio de CDMX

Guenther Steiner elogia al público mexicano como el mejor del mundo previo al GP México 2025

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez