Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

Las acciones fueron realizadas durante una jornada de búsqueda de un joven desaparecido

Por Guadalupe Fuentes

Fiscalía General del estado dio a conocer que los restos fueron encontrados tras realizar labores de búsqueda de un joven desaparecido (FGEBC)

El hallazgo de restos óseos con signos de exposición al fuego marcó el resultado más relevante de una diligencia de cateo y búsqueda realizada por la Fiscalía General del Estado en la colonia Valle de las Palmas, en Tijuana, Baja California.

Dicha acción tuvo lugar luego de que las autoridades mantuvieran acciones de búsqueda por la desaparición de José Ignacio Espinosa Salinas, un joven de 21 años.

El operativo, ejecutado por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, se centró en un predio situado sobre el arroyo Las Palmas.

En el lugar, equipos especializados realizaron búsquedas terrestres y excavaciones en varios puntos, con la colaboración de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal pericial y binomios caninos.

Este es el predio en el que fueron localizados distintos restos óseos (FGEBJ)

Por otra parte, se reconoció que la operación contó con el respaldo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Local de Búsqueda. Durante la diligencia, los equipos localizaron casquillos percutidos de distintos calibres, fragmentos de tela, prendas de vestir y los mencionados restos óseos.

Según informaron las autoridades, estos indicios fueron debidamente embalados para su posterior análisis y cotejo genético, con el objetivo de determinar su posible relación con la desaparición investigada.

Finalmente la Fiscalía General del Estado subrayó su compromiso con las familias de personas desaparecidas, asegurando que continuará con acciones coordinadas y constantes para el esclarecimiento de los hechos y la localización de las víctimas, siempre garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

Hasta en momento, el órgano judicial no ha dado a conocer si hay detenidos o indicios de quién o quiénes pudieron cometer los mencionados actos, sin embargo, de acuerdo a informes la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la zona del hallazgo operan grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Arellano Félix.

Encuentran maleta con restos humanos en Tijuana

Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

Habitantes de la colonia Unión, en el municipio de Tijuana, avisaron a las autoridades de una maleta con restos humanos en el cruce de las calles Cañón Unión y Cañón Progreso, durante la noche de este viernes.

De acuerdo con medios locales. el hallazgo ocurrió cerca de las 23:40 horas, cuando los residentes alertaron a los servicios de emergencia sobre un objeto sospechoso abandonado en la vía pública. Tras la llegada de la Policía Municipal, los agentes inspeccionaron la maleta de color verde y confirmaron que contenía el cadáver de un hombre.

La zona fue asegurada en ambos sentidos para permitir el trabajo de los agentes de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, la unidad de homicidios dolosos recolectó evidencias bajo la vigilancia de la Guardia Nacional, y los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

