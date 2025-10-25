México

Detienen a 7 hombres con armas largas que viajaban en un vehículo con placas de EEUU en Baja California

Agentes de seguridad federal los ubicaron durante labores de vigilancia en Tijuana

Por Ale Huitron

Los sujetos fueron detenidos por
Los sujetos fueron detenidos por portar amas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Foto: Gabinete de Seguridad

Siete hombres fueron detenidos por autoridades federales y de las Fuerzas Armadas cuando se transportaban a bordo de un vehículo con placas de los Estados Unidos en posesión de armamento en Tijuana, Baja California.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la captura de los sujetos se efectuó durante recorridos de reconocimiento y vigilancia en el municipio, cuando observaron una camioneta con placas de circulación de California.

Dentro del vehículo se encontraban cinco hombres y dos iban a pie, por lo que tras marcarles el alto adoptaron una actitud evasiva. Ante el hecho, los agentes de seguridad procedieron a realizar una inspección para evitar la posible comisión de delitos.

Foto: Gabinete de Seguridad
Foto: Gabinete de Seguridad

En la acción fueron localizadas cinco armas largas de uso exclusivo del Ejército Mexicano y de las Fuerzas Armadas, así como dos armas cortas, por lo que se efectuó la detención de los siete hombres.

A los sujetos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Foto: Gabinete de Seguridad
Foto: Gabinete de Seguridad

Aseguran más de una tonelada de metanfetamina que tenía como destino Baja California

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) localizaron más de una tonelada de metanfetamina, fentanilo y goma de opio oculta en un cargamento de chiles que transportaban desde Sinaloa y que tenía como destino el municipio de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la Defensa, el aseguramiento se llevó a cabo derivado de la inspección a un tractocamión de la empresa “Transportes Refrigerados del Norte” en el Puesto Militar de Seguridad “Cucapah”, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Foto: Defensa
Foto: Defensa

La acción se efectuó cerca de las 14:30 horas del viernes 24 de octubre, luego de que la inspección con equipos tecnológicos detectó inconsistencias en las cajas de chiles, por lo que llevaron a cabo una revisión manual.

En la acción, los militares localizaron 235 paquetes con cinco kilos de metanfetamina cada uno, dos bolsas de fentanilo de 2 kilos cada uno y cinco paquetes de goma de opio de un kilogramo cada uno.

Foto: Defensa
Foto: Defensa

El resultado final del aseguramiento fue de mil 175 kilogramos de metanfetamina, cuatro kilos de fentanilo y 5 kilos de goma de opio.

Además, el conductor de 27 años de edad, originario de Mexicali, Baja California, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con el vehículo y la droga asegurada.

