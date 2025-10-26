México

¿Cuántos días duran los nutrientes de una papaya después de cortarla? 

Esta fruta posee gran contenido de vitamina C que se mantiene con una conservacion adecuada

Por Abigail Gómez

La papaya es conocida por sus propiedades digestivas y antioxidantes, ideales para un estilo de vida saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conservación adecuada de la papaya resulta esencial para disfrutar de su sabor y textura óptimos durante más tiempo.

Aunque este fruto tropical destaca por su pulpa de color naranja intenso y su aporte de vitamina C, enzimas digestivas y fibra, su manejo requiere ciertos cuidados específicos para evitar que se deteriore prematuramente o pierda sus nutrientes.

Y es que el proceso de maduración de la papaya comienza cuando el fruto aún está verde y en este punto es posible esperara para cortarlar; sin embargo, muchas personas suelen preguntarse, cuánto tiempo tengo para consumirla una vez cortada para realmente obtener sus nutrientes. Sobre esto y otros consejos sobre su almacenamiento, te contamos a continuación.

Su consumo regular se asocia con beneficios en la salud ocular debido a su contenido de betacarotenos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es como puedes evitar que la papaya pierda sus nutrientes

Los nutrientes de la papaya cortada se conservan en su mayor parte durante 2 a 3 días si se mantiene refrigerada y en un recipiente hermético. Después de ese periodo, nutrientes como la vitamina C comienzan a disminuir de manera más notoria por la exposición al aire, la luz y el tiempo.

Otros componentes, como la fibra y algunos minerales, permanecen por más tiempo, pero el perfil nutricional general tiende a degradarse gradualmente después de los primeros días.

En este sentido, lo más recomendable en el caso de la papaya es dejarla a temperatura ambiente, pues al igual que ocurre con el plátano o el aguacate, la papaya madura mejor expuesta al aire.

El tiempo necesario para que alcance su punto óptimo varía entre dos días y una semana, dependiendo de su grado de inmadurez y el momento ideal para consumirla se reconoce cuando la piel adquiere un tono amarillo-anaranjado y cede ligeramente al presionarla, de forma similar a un aguacate maduro.

Una buena conservación de la papaya aumenta la vida útil de sus nutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante evitar el refrigerador en esta etapa, ya que el frío ralentiza el proceso y puede dejar la fruta en un estado intermedio poco apetecible. Una vez que la papaya ha madurado, el siguiente paso consiste en conservarla en frío para prolongar su frescura. Como mencionamos, guardar la fruta entera en el refrigerador permite mantenerla en buen estado hasta tres días.

En este entorno, el proceso de maduración se ralentiza, lo que ayuda a preservar la textura y el sabor sin que la pulpa se vuelva blanda en exceso. Se recomienda envolver la papaya en film transparente para proteger la piel y evitar que absorba olores de otros alimentos.

Es fundamental consumirla dentro de ese periodo, ya que, transcurridos unos días, la calidad comienza a deteriorarse de forma notable.Cuando la papaya ya ha sido cortada, la conservación se vuelve más delicada.

La exposición al aire y a bacterias acelera el proceso de descomposición, por lo que es imprescindible guardar los trozos en un recipiente hermético dentro del refrigerador.

