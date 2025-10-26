Cómo preparar una deliciosa malteada de pan de muerto

Innovación culinaria y tradición convergen en una bebida que ha conquistado el otoño mexicano con sabores únicos y propuestas originales. Foto: (Gemini IA)

El auge de la malteada de pan de muerto ha transformado la manera en que se vive el Día de Muertos en México, llevando la tradición más allá de los altares y las flores de cempasúchil para conquistar el ámbito culinario con una propuesta innovadora.

Esta bebida, que fusiona la repostería mexicana con la influencia estadounidense de las milkshakes, se ha convertido en una de las recetas más compartidas durante el otoño, especialmente en redes sociales, donde su popularidad crece cada año.

El pan de muerto, símbolo central de la temporada, destaca por su forma circular que representa el ciclo de la vida y por las tiras en forma de hueso que evocan a los difuntos.

A partir de este elemento, reposteros, cafeterías y entusiastas de la cocina han impulsado una ola de creatividad, experimentando con nuevas versiones del clásico. Así nació la malteada de pan de muerto, que combina la textura cremosa y el dulzor del helado con el aroma a azahar y mantequilla característico del pan tradicional.

Una receta que se ha hecho viral con un sabor único. Foto: (Meta AI)

Preparar esta bebida en casa no requiere de ingredientes sofisticados ni de visitar establecimientos gourmet. Las recetas más sencillas utilizan pan de muerto, helado y leche, aunque existen variantes modernas que incorporan café, cajeta, chocolate o incluso trozos de pan relleno de nata o dulce de leche para intensificar el sabor.

El resultado es una bebida dulce y aromática, ideal para acompañar la temporada otoñal o para disfrutar mientras se monta el altar de Día de Muertos.

Ingredientes:

1 rebanada de pan de muerto tradicional (puede ser con o sin relleno).

2 bolas de helado de vainilla .

1 taza de leche entera o vegetal .

1 cucharadita de extracto de vainilla .

Canela en polvo al gusto.

Crema batida, azúcar glass o trozos de pan para decorar.

Paso a paso para lograr la malteada perfecta

Desmenuza el pan de muerto en trozos pequeños para facilitar la mezcla. En una licuadora, coloca el helado, la leche, la vainilla, la canela y el pan. Licúa hasta obtener una mezcla espesa y uniforme. Si prefieres una textura más ligera, agrega un poco más de leche. Sirve en un vaso alto y decora con crema batida, un espolvoreo de azúcar glass y pequeños trozos de pan de muerto encima.

Esta receta incluye a uno de los panes más reconocidos de la repostería mexicana. Foto: (iStock)

La malteada de pan de muerto trasciende su carácter de tendencia gastronómica para convertirse en un homenaje a la reinterpretación de las tradiciones mexicanas en el contexto contemporáneo.

Chefs y especialistas en cultura culinaria consideran que esta fusión es una muestra del dinamismo de la cocina mexicana, capaz de evolucionar sin perder su esencia. El pan de muerto, con su profundo simbolismo y su inconfundible aroma, deja de ser solo un elemento de la ofrenda para convertirse en una experiencia sensorial que conecta pasado y presente.

En un entorno donde las redes sociales dictan las tendencias culinarias, la malteada de pan de muerto se consolida como un emblema de creatividad y orgullo nacional.

Disfrutar esta bebida representa una forma deliciosa de honrar la tradición y celebrar la vida, reafirmando que la gastronomía puede ser un puente entre generaciones y una vía para mantener vivas las costumbres mexicanas.