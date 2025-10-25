Zhi Dong Zhang, operador del Cártel de Sinaloa y CJNG, será enjuiciado por el mismo juez que “El Mayo” y “El Chapo”

Zhi Dong Zhang fue entregado a las autoridades de los Estados Unidos el 23 de octubre. (Anayeli Tapia/Infobae)

Zhi Dong Zhang, operador del Cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado a Brooklyn, Nueva York, para iniciar su proceso legal en los Estados Unidos con el juez Brian M. Cogan, quien también enjuició a Joaquín “El Chapo” Guzmán y que también lleva el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.

Esto ocurre luego de que fue entregado a las autoridades de ese país el jueves 23 de octubre tras ser recapturado en Cuba junto a dos personas, entre ellas un mexicano y uno de nacionalidad china.

De acuerdo con el Semanario Zeta, el ciudadano chino fue presentado un día después ante la Corte Federal de Distrito para el Sur de Texas, en Brownsville. En la audiencia, el juez Ignacio Torteya determinó que Zhang deberá enfrentar de manera inicial los cargos que tiene en su contra en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, presentados en junio de 2021.

Al no oponerse a su traslado, el ciudadano chino enfrentará la justicia en ese país en la misma corte en la que se llevan los casos de otros narcotraficantes del Cártel de Sinaloa, como lo es de “El Mayo”, exlíder de esta organización criminal detenido el 25 de julio de 2024.

Cogan también juzgó al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, acusado de vínculos con este mismo cártel.

Zhi Dong Zhang se fugó de prisión domiciliaria en la Ciudad de México en julio pasado. Foto: SSPC

El medio antes referido detalló que Zhang cuenta con diez cargos de tráfico internacional de cocaína y metanfetamina, así como lavado de dinero en Nueva York, en el que también son coacusados Cosme Avendaño Soto y Qi Yun.

Cabe señalar que las dos acusaciones principales contra el sujeto se encontraban en la Corte Federal de Distrito para el Norte de Georgia, en Atlanta. En octubre de 2022 fue imputado por trece cargos de tráfico de cocaína y lavado de dinero por transacciones de 355 mil dólares.

En esa Corte Federal el juez Justin S. Anand fijó la primera audiencia contra el ciudadano chino para el próximo 17 de noviembre, según informó Zeta.

Zhang es identificado como responsable de tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en continentes como América, Europa y Asia.

Zhi Dong Zhang escapó de prisión domiciliaria

Zhi Dong Zhang fue detenido por primera vez en México en octubre de 2024. Foto: RS

La recaptura en Cuba de Zhi Dong Zhang se efectuó luego de que el ciudadano chino escapó de prisión domiciliaria el 11 de julio cuando se encontraba bajo custodia de la Guardia Nacional (GN) en la Ciudad de México, luego de que un juez cambiara la medida cautelar.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la captura de Zhang por autoridades de Cuba se llevó a cabo el 31 de julio, y cerca de tres meses después, se realizó su entrega a los Estados Unidos al ser requerido por ese país.

Las dos organizaciones con las que mantenía sus operaciones de trasiego de drogas y precursores químicos eran el Cártel de Sinaloa y el CJNG.