México

Secretaría de Marina deberá ofrecer disculpa pública por la desaparición forzada de ingeniero en Nuevo León

La acción será en cumplimiento de la sentencia condenatoria contra el excapitán Raúl Sánchez Labrada

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
La acción fue dada a
La acción fue dada a conocer por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNLD)

A través de un comunicado de prensa el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNLD), dio a conocer que el próximo 10 de diciembre la Secretaria de Marina tendrá que realizar una disculpa pública como parte de las medidas ordenadas tras la desaparición forzada del ingeniero Armando Humberto del Bosque Villarreal ocurrida el 3 de agosto de 2013.

Esta acción responde a la sentencia condenatoria dictada contra el ex capitán de la Marina Raúl Sánchez Labrada y los marineros Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Camarillas y Eliseo Sánchez Padrón, confirmada en el Proceso Penal 9/2021.

El cumplimiento de esta medida implica que la Secretaría de Marina debe emitir una declaratoria oficial para restituir la dignidad, reputación y derechos de la víctima y sus allegados.

Por otra parte, la sentencia también contempla medidas de no repetición, por lo que obligan al Secretario de Marina a gestionar un presupuesto específico para la capacitación de todos los elementos castrenses bajo su mando en materia de derechos humanos.

El objetivo es prevenir la repetición de actos similares al que motivó la condena. “El Secretario de Marina deberá hacer las gestiones que estime pertinentes para obtener un presupuesto o destinar una partida presupuestal para capacitación de todos los elementos castrenses a su mando en materia de derechos humanos, pues ello ayudará en gran medida a que no se vuelvan a repetir actos de la naturaleza como el que hoy se juzgan”, señala el fallo.

Así fue la desaparición forzada del ingeniero Armando Humberto del Bosque Villarreal

Villareal fue sacado de su
Villareal fue sacado de su automóvil por miembros de la Marina en Colombia, Nuevo León, el 3 de agosto y subido a un vehículo militar (CDHNLD).

De acuerdo con la organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Armando Humberto del Bosque Villarreal fue desaparecido tras ser detenido por miembros de la Marina en Colombia, Nuevo León, el 3 de agosto, tras acudir a la Comandancia de la Policía Municipal para denunciar a un vecino por amenazas con arma de fuego.

Dos meses después, el 3 de octubre, sus restos fueron hallados en el rancho Santa Cecilia, a poco más de dos kilómetros de la Base de Operaciones de la Secretaría de Marina, con un impacto de bala en la parte posterior de la cabeza.

El vehículo de la víctima, un Ford Mustang modelo 2000, color gris, toldo negro, con placas de Texas, fue localizado quinientos metros distante del lugar donde se encontró el cuerpo.

Elementos de la Marina involucrados en el caso se desplazaban en tres camionetas pick up oficiales y, además de detener a Armando Humberto, se llevaron el automóvil, que luego abandonaron cerca del sitio del hallazgo.

La Secretaría de Marina negó cualquier involucramiento en la desaparición forzada de Armando Humberto, quien tenía 33 años y era originario de Monterrey. El vecino denunciado resultó ser un informante de los marinos y fue liberado por el capitán Sánchez Labrada, mientras que el denunciante fue trasladado a la base y se perdió contacto con él.

Temas Relacionados

Desaparición forzadaMarinaArmando Humberto del Bosque VillarrealNuevo LeónRaymundo RamosNarco en Méxcomexico-noticias

Más Noticias

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

La operación de estos grupos fue identificada en 48 municipios de la entidad

Estas son las organizaciones delictivas

Escolta mata a presunto ladrón en la colonia Juárez

Un supuesto intento de asalto a un automovilista terminó con una persona sin vida en la zona céntrica de la capital

Escolta mata a presunto ladrón

Eduardo Videgaray apoya Sofía Rivera Torres en medio de las críticas que recibe por su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy

En medio de comentarios sobre su físico y su maternidad, la presentadora recibe un respaldo público de su pareja

Eduardo Videgaray apoya Sofía Rivera

La Granja VIP: todo lo qué pasó en el viernes de traición el 24 de octubre

‘El patrón’ tomó una decisión que modificó la tabla de nominados

La Granja VIP: todo lo

Noviembre 2025: estos pensionados del IMSS pueden incrementar entre un 10 y 15 por ciento su pago de pensión

Según el calendario del instituto, los jubilados reciben este dinero con una frecuencia mensual

Noviembre 2025: estos pensionados del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las organizaciones delictivas

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

Sin potabilizarla y a sobreprecio: así vendían agua redes de huachicol ligadas a grupos delictivos en Edomex

Más de 130 tomas clandestinas y 51 pozos asegurados, el saldo tras operativo contra huachicol de agua en Edomex

Más de 60 menores han sido detenidos desde el inicio de la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Por qué Mazatlán se ha convertido en un foco rojo de violencia

ENTRETENIMIENTO

Eduardo Videgaray apoya Sofía Rivera

Eduardo Videgaray apoya Sofía Rivera Torres en medio de las críticas que recibe por su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy

La Granja VIP: todo lo qué pasó en el viernes de traición el 24 de octubre

Actor de Televisa fue asaltado en el mismo lugar donde mataron a Fede Dorcaz: “La violencia de México”

El Monstruo de Florencia: la serie de un asesino real que arrasa en Netflix México esta semana

Lupillo Rivera niega que las fotos con Belinda hayan sido tomadas por él: “Nunca agarré mi celular”

DEPORTES

Revelan a los dos posibles

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cruz Azul blinda a Rotondi: contrato renovado hasta 2028

Chucky Lozano rompe el silencio tras su indisciplina con el San Diego FC: “Soy una persona apasionada”