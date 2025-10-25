México

Más de 130 tomas clandestinas y 51 pozos asegurados, el saldo tras operativo contra huachicol de agua en Edomex

La operación fue llevada en conjunto por elementos de Marina, Conagua, Secretaría de Defensa y Guardia Nacional

Los hallazgos fueron realizados durante la operación Caudal (Fiscalía del Estado de México)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer la implementación de la Operación Caudal, cuyo fin es combatir el robo y la venta ilegal de agua (también conocido como huachicol de agua).

Por otra parte, informaron que las acciones fueron realizadas de forma simultánea en 48 de los 125 municipios que conforman la entidad, en la que se implementaron 142 técnicas de investigación y cateo, así como 47 inspecciones.

En dichas inspecciones fueron localizados 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas, y fueron asegurados 322 transportes tipo pipas de distintas capacidades, así como 37 vehículos adicionales.

Fueron encontrados 322 vehículos tipo pipas durante las 47 inspecciones realizadas (Fiscalía General de Justicia del Estado de México)

Además, se logró la detención de siete personas en flagrancia. De los detenidos, dos enfrentan cargos por su presunta participación en delitos contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, otros dos por portación de arma prohibida, dos más por delitos vinculados al servicio público y la distribución ilegal de agua, y uno por ataque peligroso y portación de arma prohibida, tras haber disparado un arma de fuego para impedir la inspección de un inmueble en el municipio de Lerma.

Estos logros fueron posibles gracias a que la Fiscalía del Estado de México obtuvo autorización judicial para 142 cateos realizados en más de 72 horas continuas.

El Poder Judicial del Estado de México asignó Jueces de Control Especializados para atender la magnitud de las solicitudes presentadas por la fiscalía. En total, se solicitaron 152 técnicas de investigación de cateo, de las cuales la autoridad judicial aprobó 142.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció que, como resultado de las investigaciones y en atención a la relación de los hechos con delitos de explotación y comercialización ilegal de agua, ejercerá acción penal contra varios individuos identificados como miembros relevantes de organizaciones sociales que operan bajo la apariencia de sindicatos, así como contra servidores públicos y particulares, por su probable implicación en los delitos que motivaron la Operación Caudal.

Algunas de las organizaciones criminales que fueron identificadas también operan en la Ciudad de México, y fueron señaladas de autodenominarse sindicatos.

Por otra parte, las autoridades informaron que las acciones operativas no alteraron el funcionamiento de la infraestructura ni de los pozos oficiales. El Gobierno del Estado de México, a través de la CAEM y en coordinación con los organismos municipales de agua, contaba con un plan de contingencia para garantizar el abasto en caso de cualquier eventualidad.

Además, dieron a conocer que las operaciones fueron lideradas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM).

También intervinieron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y corporaciones policiacas municipales, quienes reiteraron su compromiso en combatir el lucro ilícito del agua.

