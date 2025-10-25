México

Las mejores canciones para tu playlist del Día de Muertos

Diversos géneros y voces icónicas logran capturar la esencia de una tradición que honra a los ausentes con melodías llenas de significado

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La música se convierte en
La música se convierte en la gran protagonista de la celebración mexicana, con temas que van desde la nostalgia hasta la alegría. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Día de Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas de México, una fecha en la que la música cobra un papel fundamental para honrar la memoria de quienes ya partieron.

Entre el aroma del copal, las flores de cempasúchil y las ofrendas llenas de color, una buena playlist puede acompañar la nostalgia, la alegría y la reflexión que envuelve esta tradición. A continuación, te presentamos una selección de canciones ideales para ambientar este día tan especial.

1. La Llorona – Chavela Vargas Imposible hablar del Día de Muertos sin mencionar esta interpretación magistral. La voz desgarradora de Chavela Vargas convierte a La Llorona en un himno al dolor, al amor y a la muerte. Su tono melancólico y profundo resuena con el espíritu de la celebración, donde la tristeza se entrelaza con la belleza de recordar.

2. La Bruja – Tlen Huicani: Basada en una leyenda veracruzana, La Bruja combina el son jarocho con una atmósfera mística. La interpretación del grupo Tlen Huicani mantiene viva la tradición del folclore mexicano, invitando a bailar al ritmo de los jarochos mientras se evocan historias antiguas.

Interpretaciones icónicas y nuevas propuestas
Interpretaciones icónicas y nuevas propuestas musicales acompañan el recuerdo de los difuntos. Foto: (iStock)

3. Día de Muertos – Alfredo Olivas: Este tema contemporáneo fusiona la música regional mexicana con una reflexión sobre la vida y la muerte. Alfredo Olivas logra capturar el sentimiento popular de honrar a los difuntos con alegría, sin olvidar la emoción y el respeto que caracterizan a esta fecha.

4. Camino de flores – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey: Una canción moderna que conecta con la esencia del Día de Muertos. Su letra habla del reencuentro espiritual con los seres amados y del camino de pétalos que guía a las almas de regreso al mundo de los vivos.

5. Viene la muerte echando rasero – Lila Downs: Con su estilo inconfundible, Lila Downs mezcla ritmos tradicionales con una poderosa voz que da vida a esta canción que celebra la muerte como parte natural de la existencia. Viene la muerte es una oda a la identidad mexicana y a su visión única del más allá.

6. Calaverita – La Santa Cecilia: Esta alegre canción mezcla cumbia y pop latino para recordarnos que la muerte no debe temerse, sino celebrarse. Con su letra llena de humor y cariño, Calaverita se ha convertido en un clásico moderno del Día de Muertos.

Desde “La Llorona” hasta “Recuérdame”,
Desde “La Llorona” hasta “Recuérdame”, una selección de temas populares y actuales enriquece la festividad. Foto: (iStock)

7. La Calaca – Amparo Ochoa: La inolvidable Amparo Ochoa interpreta este tema con el humor y la picardía característicos de la música tradicional mexicana. La Calaca recuerda que la muerte llega para todos, pero con ritmo y son.

8. Calaveras y Diablitos – Los Fabulosos Cadillacs: Desde Argentina, este clásico del rock latino aporta una vibra nostálgica y rebelde. Su letra y tono melancólico encajan perfectamente en una playlist que celebra la memoria y la eternidad.

9. No es serio este cementerio – La Oreja de Van Gogh: Con un toque más pop y europeo, esta canción reflexiona sobre la muerte desde la ternura y la ironía. Ideal para añadir variedad y sensibilidad al conjunto.

10. Recuérdame – Carlos Rivera: Cerramos con una pieza entrañable que se volvió símbolo de amor eterno gracias a la película Coco. La interpretación de Carlos Rivera transmite calidez, esperanza y la certeza de que el recuerdo mantiene viva a la gente que amamos.

Con esta selección, tu playlist del Día de Muertos tendrá el equilibrio perfecto entre tradición, emoción y celebración —un homenaje musical que acompaña la vida más allá de la muerte.

Temas Relacionados

CancionesMúsicaDía de Muertosmexico-noticias

Más Noticias

Huachicol de agua en el Edomex: un riesgo creciente que impacta en la salud pública

Investigaciones oficiales detectaron pipas y pozos ilegales usados para distribuir agua sin tratamiento adecuado

Huachicol de agua en el

Indignación en redes por video de médicas del IMSS burlándose de paciente en Irapuato

Internautas cuestionaron la ética y el profesionalismo de dos médicas que se burlan de lo que podría ser el dolor de una paciente

Indignación en redes por video

¿De qué te vas a disfrazar? Usuarios en redes se preparan con memes para este Halloween

A pocos días de que llegue la gran festividad de terror, internautas han tomado la decisión de elegir un buen disfraz con mucho humor

¿De qué te vas a

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El temblor sucedió a las 1:48 horas, a una distancia de 20 km de Chilpancingo y tuvo una profundidad de 2 km

Sismo de 4.0 de magnitud

Controlan incendio en restaurante La Soldadera, no hay lesionados graves

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que se mantienen operativos de vigilancia en la colonia Tabacalera

Controlan incendio en restaurante La
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las organizaciones delictivas

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

Sin potabilizarla y a sobreprecio: así vendían agua redes de huachicol ligadas a grupos delictivos en Edomex

Más de 130 tomas clandestinas y 51 pozos asegurados, el saldo tras operativo contra huachicol de agua en Edomex

Más de 60 menores han sido detenidos desde el inicio de la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Por qué Mazatlán se ha convertido en un foco rojo de violencia

ENTRETENIMIENTO

Eduardo Videgaray apoya Sofía Rivera

Eduardo Videgaray apoya Sofía Rivera Torres en medio de las críticas que recibe por su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy

La Granja VIP: todo lo qué pasó en el viernes de traición el 24 de octubre

Actor de Televisa fue asaltado en el mismo lugar donde mataron a Fede Dorcaz: “La violencia de México”

El Monstruo de Florencia: la serie de un asesino real que arrasa en Netflix México esta semana

Lupillo Rivera niega que las fotos con Belinda hayan sido tomadas por él: “Nunca agarré mi celular”

DEPORTES

Revelan a los dos posibles

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cruz Azul blinda a Rotondi: contrato renovado hasta 2028

Chucky Lozano rompe el silencio tras su indisciplina con el San Diego FC: “Soy una persona apasionada”