México

Las 5 razones para tomar un jugo verde de naranja y espirulina todos los días

Esta bebida es refrescante y saludable

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Jugo de espirulina, espinaca y
Jugo de espirulina, espinaca y naranja, una bebida verde y nutritiva, rica en antioxidantes y vitaminas para un detox natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tendencia en auge en la alimentación saludable es la inclusión de bebidas de origen vegetal repletas de micronutrientes. Entre ellas, destaca el jugo verde que combina naranja y espirulina, cada vez más valorado por su efecto revitalizante y su aporte nutricional diario. Este preparado, sencillo y natural, ha ganado preferencia en quienes buscan mejorar hábitos y potenciar energía a partir de ingredientes frescos.

La mezcla de naranja y espirulina genera una bebida de tono intenso, sabor característico y propiedades respaldadas por especialistas en nutrición. Su perfil incluye vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Consumido en ayunas o como parte de la dieta habitual, representa una opción práctica para sumar beneficios sin recetas complejas.

Las cinco razones para incluir un jugo verde de naranja y espirulina a diario

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aporte reforzado de vitamina C y antioxidantes

La naranja contribuye de manera significativa a cubrir el requerimiento de vitamina C, esencial para el sistema inmunológico y la protección frente al daño oxidativo. La espirulina, un alga microscópica de intenso color verde-azulado utilizada por comunidades en todo el mundo, complementa este efecto con una concentración elevada de antioxidantes, como la ficocianina, reconocida por su capacidad para inhibir el estrés oxidativo celular.

Fuente de proteínas y micronutrientes de alta biodisponibilidad

Incorporar espirulina al jugo incrementa la presencia de proteínas de fácil absorción, vitaminas del grupo B y minerales, como el hierro y el magnesio. Nutricionistas destacan que una porción diaria contribuye al mantenimiento de la masa muscular y al equilibrio metabólico, puntos prioritarios en dietas veganas y vegetarianas.

Apoyo al metabolismo y la energía diaria

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de carbohidratos simples procedentes de la naranja junto con los aminoácidos y minerales de la espirulina favorece la función metabólica. De acuerdo con estudios independientes, quienes incluyen este jugo evidencian mayor sensación de vitalidad y menor fatiga durante la jornada.

Contribución a la salud digestiva y detoxificación

La fibra natural de la naranja unida a los compuestos bioactivos de la espirulina estimula la función digestiva, regula el tránsito intestinal y apoya los procesos naturales de eliminación de toxinas. Algunos investigadores sugieren que estos elementos, al interactuar, mejoran la absorción de nutrientes y optimizan el bienestar digestivo.

Apoyo a la inmunidad y defensa frente a agentes externos

Expertos consultados coinciden en que la sinergia entre los nutrientes de ambos ingredientes fortalece las defensas del organismo. Los efectos antiinflamatorios y la acción antimicrobiana de la espirulina han sido documentados en laboratorios y respaldados en revisiones científicas.

Consumir un jugo verde de naranja y espirulina se presenta como una alternativa diaria para quienes desean una dieta más equilibrada, sin recursos de difícil acceso ni suplementos artificiales. Su preparación práctica y su impacto favorable en el organismo lo convierten en una elección recomendable dentro de los hábitos saludables.

Temas Relacionados

JugoNaranjaEspirulinaEspinacaSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en VIVO la tarde de hoy 25 de octubre: sigue a los granjeros

Minuto a minuto del reality show

La Granja VIP en VIVO

Fans de La Granja VIP se organizan para sacar a Eleazar Gómez este domingo y se manifiestan con memes

El granjero se encuentra nominado y es el que tiene más posibilidades de ser eliminado

Fans de La Granja VIP

Buscan usar IA para búsqueda de personas desaparecidas en México

La presentación también incluyó los avances en el proyecto Angelus y las herramientas de inteligencia artificial desarrollada por laboratorios independientes

Buscan usar IA para búsqueda

Gran Premio de México 2025 hoy EN VIVO: minuto a minuto de la Q1

Lando Norris marcó el mejor tiempo en la tercera sesión de prácticas del GP de la Ciudad de México

Gran Premio de México 2025

Sheinbaum inaugura Universidad Nacional Rosario Castellanos en Edomex, tendrá 4 mil estudiantes a distancia

La presidenta indicó que se requiere abrir cerca de un millón de cupos más para alcanzar una cobertura universitaria del 55 por ciento

Sheinbaum inaugura Universidad Nacional Rosario
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan más de una tonelada

Hallan más de una tonelada de metanfetamina, fentanilo y opio oculta en cargamento de chiles en Sonora

Feminicidio infantil en Jalisco: detienen al padrastro de niña de 4 años hallada en baldío de Tlajomulco

En un año, fuerzas federales decomisan 98 millones de litros de combustible robado

“Artistas han perdido la vida”: Gloria Trevi revela la peligrosa razón por la que su esposo interrumpió su show en 2016

Fiscal de Michoacán revela el último lugar en el que se vio con vida al líder limonero Bernardo Bravo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en VIVO

La Granja VIP en VIVO la tarde de hoy 25 de octubre: sigue a los granjeros

Guillermo del Toro “obliga” a los mexicanos a ver “Soy Frankelda”, la película stop motion nacional que está conquistando a la crítica

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 25 de octubre?

“Artistas han perdido la vida”: Gloria Trevi revela la peligrosa razón por la que su esposo interrumpió su show en 2016

Kate del Castillo adopta un bebé reborn y desata controversia en redes: “Eres la hija perfecta”

DEPORTES

Gran Premio de México 2025

Gran Premio de México 2025 hoy EN VIVO: minuto a minuto de la Q1

Dodgers de Los Ángeles vs Azulejos de Toronto: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México el juego 2 de la Serie Mundial 2025

Todo listo para la Qualy del México GP 2025: así fue el triunfo de Lando Norris marca el ritmo en la Práctica 3

Souvenirs, jerseys, comidas y bebidas: así gastan los fans en el GP de México 2025 de la F1: “He gastado hasta 70 mil pesos”

Gran Premio de México de la F1: arman operativo de atención y orientación en el Metro de CDMX