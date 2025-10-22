Cronología del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Apatzingán asesinado el fin de semana. (Infobae)

El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, marcó un nuevo episodio de violencia en Michoacán, al exponer la presión del crimen organizado sobre los productores agrícolas y los riesgos persistentes para los dirigentes del sector, en especial el limonero.

Las investigaciones y las declaraciones del fiscal estatal Carlos Torres Piña en diversos medios de comunicación arrojan luz sobre los hechos ocurridos entre el domingo 19 y el lunes 20 de octubre de 2025.

Así fue el desarrollo de los hechos según se tiene conocimiento hasta el momento.

Las últimas horas de Bernardo Bravo

Asesinaron a Bernardo Bravo, líder limonero. (Facebook/Bernardo Bravo)

Domingo 19 de octubre de 2025, 11:00 horas

Desde su domicilio en Morelia, Bernardo Bravo anunció a su familia que saldría hacia Apatzingán para una cita con productores agrícolas. A esa hora, afirmó que pasaría por sus escoltas, personal de seguridad estatal asignado ante las amenazas recibidas durante meses previos.

Entre las 11:00 y las 13:00 horas

Bravo tomó una camioneta blanca Volkswagen. Cámaras instaladas en arcos carreteros y tramos de videovigilancia confirmaron que no viajó solo: al menos una persona lo acompañaba, en cumplimiento del esquema de protección vigente.

Mediodía – 14:00 horas: Un cambio decisivo

El dirigente citrícola arribó al tianguis limonero de Apatzingán, donde funcionaba su oficina y se concentraban los productores de la región. Posteriormente descendió de la camioneta blanca y abordó una Toyota pickup gris, perteneciente a su propiedad. A partir de ahí, continuó solo y dejó atrás el resguardo de sus escoltas. Desde ese momento —de acuerdo con las entrevistas del fiscal— Bravo quedó sin custodia.

Torturan y ejecutan al joven Empresario y líder limonero del Valle de Apatzingán. (Fb: Bernardo Bravo)

14:00 a 16:00 horas: Camino a Cenobio Moreno

La Toyota gris se dirigió a la comunidad de Cenobio Moreno, ubicada en la región de Tierra Caliente. Las cámaras analizadas por las autoridades muestran que la camioneta blanca regresó a Apatzingán, mientras que Bravo siguió su trayecto hacia esa localidad, conocida por la presencia de células criminales.

El encuentro en la tarde

En Cenobio Moreno, Bernardo Bravo permaneció varias horas. Según las investigaciones ministeriales, el dirigente fue citado en ese lugar presuntamente por actores del crimen organizado. Desde ese sitio sostuvo diversas llamadas telefónicas, cuyos registros son ahora material clave bajo análisis forense y judicial.

21:00 – 21:40 horas: Regreso y silencio

La pickup gris fue vista de regreso en Apatzingán por cámaras urbanas, avanzando hacia la zona rural de Loma de Hoyos. El trayecto nocturno señala la última vez que hubo registro visual del vehículo en movimiento.

El asesinato y la escena del crimen

Torturan y ejecutan al joven Empresario y líder limonero del Valle de Apatzingán. (Fb: Bernardo Bravo)

21:40 – 22:30 horas: La muerte en tránsito

Todo apunta a que, durante esas horas, Bravo ya había sido asesinado. Peritajes forenses, declaraciones de las autoridades y el análisis de los recorridos revelan que el crimen pudo haberse concretado en Cenobio Moreno o durante el trayecto de regreso a Apatzingán. El cuerpo, carente de sus pertenencias personales —sin teléfono ni cartera—, presentó dos lesiones en la cabeza compatibles con cachazos de pistola y un disparo calibre .38 que le quitó la vida.

Una escena alterada

Lo que siguió fue la puesta en escena: el cadáver fue acomodado en el asiento del conductor, con el motor de la camioneta encendido, con el objetivo de simular que Bravo había conducido hasta ese punto y fallecido allí. La evidencia recabada derrumbó esa versión: tests periciales determinaron que el asesinato ocurrió entre diez y doce horas antes de que el cuerpo fuera hallado, y que Bravo ya no estaba vivo cuando la camioneta llegó al sur de Apatzingán.

El hallazgo

Lunes 20 de octubre de 2025, 08:10 – 08:15 horas

La Policía Municipal atendió un reporte en el sur del municipio: una camioneta Toyota gris permanecía encendida, estacionada en un camino rural, con una persona sin vida dentro. Al llegar, confirmaron que se trataba de Bernardo Bravo Manríquez.

09:00 – 10:00 horas:

La Fiscalía estatal encabezó el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias forenses. El estudio preliminar ratificó que Bravo había fallecido en la noche del domingo.

Detención por la noche

| X / @janethleontv

Horas después del hallazgo y de que la Fiscalía estatal iniciara las primeras diligencias, las autoridades anunciaron la detención de Rigoberto N., alias “El Plátano”, identificándolo como presunto implicado en la extorsión a citricultores y posible responsable intelectual del asesinato de Bernardo Bravo.

El arresto tuvo lugar en el marco de los operativos policiales y militares desplegados en la región de Apatzingán y Buenavista. Al momento de su captura, “El Plátano” portaba dinero en efectivo, marihuana y varios teléfonos móviles.

Historia familiar marcada por la violencia

La historia de la familia Bravo ha estado marcada por la violencia durante años. El padre de Bernardo Bravo, también líder limonero, fue asesinado en 2016 de forma casi idéntica: tortura seguida de homicidio. Esta cadena de crímenes subraya el ambiente de riesgo persistente para quienes encabezan protestas y denuncias sobre extorsión en la región.

En el entorno citrícola, Bernardo Bravo enfrentó no solo amenazas directas, sino también presiones del crimen organizado para que interviniera en el precio del limón.

En reuniones recientes, expuso que querían obligarlo a elevar el precio del producto, aunque él mismo subrayaba en sus mensajes públicos que el mercado y los factores climáticos controlaban las tarifas. La temporada de lluvias suele deprimir el precio del limón, fenómeno que grupos delictivos aprovechan para imponer condiciones y cobrar cuotas.

Empleados de la cosecha del limón trabajan en la recolecta del cítrico en México. Imagen de archivo. EFE/Ulises Ruiz Basurto

Desde hacía más de un año, Bernardo Bravo contaba con escolta y vehículo blindado proporcionados por el gobierno estatal.

El asesinato tuvo un fuerte eco en la esfera pública y política. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se pronunció lamentando los hechos y reiteró que el gabinete de seguridad apoyará las investigaciones hasta dar con todos los responsables.

El gobierno estatal y municipal manifestaron su solidaridad con la familia Bravo y con el gremio citrícola de Apatzingán.

Entre los limoneros de la región, predomina una mezcla de temor y exigencia de garantías. En el Valle de Apatzingán y sus alrededores, la presión proviene principalmente de células asociadas a Los Blancos de Troya, Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que mantienen esquemas de extorsión, cobro de cuotas y amenazas sistemáticas contra productores y dirigentes agrícolas.