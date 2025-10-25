México

Escritoras, poetas y artista convocan “mitin poético” contra machismo de Paco Taibo II

Las mujeres han hecho un llamado para concentrarse a las afueras del Fondo de Cultura Económico

Por Jaqueline Viedma

Paco Ignacio Taibo II ha
Paco Ignacio Taibo II ha sido criticado por comentarios machistas realizados durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. | Presidencia

Luego de que en la conferencia matutina del pasado 23 de octubre de 2025, el director del Fondo de Cultura Económico (FCE), Paco Taibo II, realizara comentarios que han sido calificados como “machistas” y “misóginos” contra escritos de mujeres poetas, en redes sociales han escritoras comenzado convocar un “mitin poético” a las fueras de la sede que dirige el funcionario.

Mujeres escritoras, poetas, artistas y colectivas feministas han difundido la convocatoria donde invitan a acudir el próximo martes 28 de octubre a la sede del FCE ubicada en carretera Picacho-Ajusco #277, colonia Fuentes del Pedregal en Ciudad de México.

La cita es en punto de las 10 de la mañana. En el cartel digital, las mujeres buscan que las asistentes lleven su poema doblado y han colocado el hashtag “Poemas Horribles Para Taibo II”, en publicaciones de internautas que han compartido mencionan que leerán las obras que lleven al lugar.

Esto dijo Paco Taibo II en la mañanera de Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia del jueves 23 de octubre, Paco Taibo II fue cuestionado sobre la inclusión de libros escritos por mujeres en bibliotecas comunitarias, al respecto dijo que desde su perspectiva no se incluye de la misma forma a mujeres que a hombres:

“Mayor literatura de mujeres, sí, hay una presión enorme. Viene de abajo, no lo inventé yo, viene de que en estos momentos el 40 o el 50 por ciento de los clubes y salas de lectura están dirigidos por mujeres... Quieren leer literatura de mujeres”.

Mujeres convocan a "mitin poético"
Mujeres convocan a "mitin poético" a las afueras del FCE.

Comentó que también buscan leer otras cosas, “afortunadamente no hay un sesgo, el sesgo sectario, hay amplitud, pero hay una presión enorme para que lleguen libros”.

Ya entrado en el tema, el director dijo que a veces “tienes que inventar un poco qué es lo que hay por ahí, que tenga calidad. Porque si partimos de la cuota”, de tal forma que justificó su actuar desde el lugar que dirige:

“Bueno, si sé de un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, ¿por el hecho de ser escrito por una mujer?, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato, mano".

Remató su respuesta, diciendo: “¿por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?

Ante los dichos del director del FCE, la presidenta Claudia Sheinbaum solo reaccionó riéndose por lo comentado en el momento, sin embargo, le dijo a Taibo II que realizarán “una colección de mujeres”.

