Controlan incendio en restaurante La Soldadera, no hay lesionados graves

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que se mantienen operativos de vigilancia en la colonia Tabacalera

Por Jesús Tovar Sosa

Se registra un incendio en la colonia Tabacalera. El siniestro fue controlado.

La noche de este viernes 24 de octubre, se registró un incendio en el restaurante La Soldadera, ubicado en la colonia Tabacalera, cerca del Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego fue originado por un calentador de gas instalado en la terraza del establecimiento.

El siniestro fue atendido oportunamente por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lograron controlar el fuego cerca de las 21:30 horas. A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, aunque una persona fue trasladada al hospital por intoxicación leve.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acudió al lugar y reportó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el incendio ya había sido controlado.

Alessandra Rojo de la Vega acudió al lugar de los hechos.

“Nos encontramos en La Soldadera, el restaurante que hace un momento se encontraba en llamas. Ya está controlado gracias a los bomberos y a Protección Civil. No hay lesionados, una persona irá al hospital por intoxicación sin lesiones mayores. Se desalojaron aproximadamente a 500 personas”, informó en un video publicado en redes sociales.

De acuerdo con versiones preliminares, el fuego se originó por un flamazo en un calentador de ambiente de gas de aproximadamente 10 kilos, ubicado en la parte superior del inmueble. El incidente provocó una columna de humo visible desde varios puntos de la zona, lo que generó alarma entre transeúntes y comensales de otros locales cercanos.

El Jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, director del Cuerpo de Bomberos de la CDMX, detalló que el incendio se registró en un contenedor de gas del sistema de calefacción. “Hemos extinguido el fuego y desalojado a 150 personas que se encontraban en el lugar. Realizamos un recorrido por el edificio para descartar riesgos”, informó a través de sus redes sociales.

Incendio en restaurante de la colonia Tabacalera en la CDMX.

Durante la emergencia, personal operativo estableció un cordón de seguridad en las calles aledañas para impedir el acceso y facilitar las labores de los equipos de rescate. La alcaldía Cuauhtémoc apoyó con pipas de agua adicionales, mientras que paramédicos del ERUM brindaron atención a personas con crisis nerviosas e intoxicación leve.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, informó que el inmueble afectado cuenta con planta baja y cinco niveles. Confirmó que se evacuaron 120 personas del restaurante y 180 de otras áreas del edificio, y que el fuego fue completamente controlado.

Asimismo, César Cravioto, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, destacó que se investigará si el establecimiento cumplía con la documentación y protocolos de seguridad requeridos, e hizo un llamado a todos los locales comerciales de la capital a mantener sus instalaciones verificadas y actualizadas.

