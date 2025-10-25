México

Claudia Martín sufre una dolorosa pérdida a semanas de convertirse en madre: “Fuiste mi ángel en la tierra”

La actriz se encuentra en la dulce espera de su primer hijo con Carlos Said

Por Adriana Castillo

(IG: @claudia3martin)
(IG: @claudia3martin)

Claudia Martín se encuentra de luto por el lamentable fallecimiento de Gussy, una perrita de raza chihuahua que fue su compañera de vida por los últimos 15 años.

La actriz compartió la noticia a través de sus redes sociales.

"Fuiste la perrita más guerrera, sobreviviste a un atropellamiento contra todo pronóstico, te recuperaste y viviste muchísimos años más. Te amo por siempre mi Gusi, mi milagro. Gracias por enseñarme a amar a los animales. Fuiste mi ángel en la tierra y ahora lo eres siendo una linda estrella en el universo", escribió.

(IG: @claudia3martin)
(IG: @claudia3martin)

Claudia Martín acompañó su mensaje con fotografías de Gussy, donde aparecen juntas tanto en su casa como en los sets de grabación.

Personalidades del medio artístico nacional como Consuelo Duval, José Ron, Matías Novoa y Carlos Said, esposo de la actriz, externaron sus condolencias.

"Te extrañaremos Gusi!! Un pedacito de cielo", escribió Said.

(IG: @claudia3martin)
(IG: @claudia3martin)

Claudia Martín se encuentra en la dulce espera de su primer bebé con Carlos Said

Fue el 2 de agosto de este 2025 cuando la pareja anunció que se encuentran en la dulce espera de su primer hijo juntos.

"El fruto de nuestro amor. Estamos muy felices de recibirte, te amamos. Atte: tus papás“, publicaron en conjunto en Instagram.

Semanas más tarde, Carlos Said dio a conocer que su bebé es un niño y reveló que se llamará Máximo.

(IG: @claudia3martin)
(IG: @claudia3martin)

Mientras tanto, la actriz no ha parado de presumir su baby bump en sus redes sociales.

“Estamos muy contentos. Todo el mundo me ha dicho que estas últimas semanas son las que más lentas se pasan porque ya el cuerpo se cansa, ya estás con mucha ilusión, queriendo conocer al bebé, pero creo que ha sido un embarazo muy bendecido, muy tranquilo. He escuchado a mi cuerpo y me he dado la oportunidad de descansar y Carlos ha estado todo el tiempo pendiente de mí, me ha cuidado y hasta me ha regañado”, declaró en entrevista para TVyNovelas.

Por primera vez la actriz
Por primera vez la actriz apareció tras anunciar la espera de su primer bebé Credito: cuartoscuro

Hasta el momento, la actriz no ha revelado en qué semana de gestación se encuentra su bebé. No obstante, ha dejado entrever que estaría en el tercer trimestre, por lo que Máximo podría nacer a finales de 2025.

