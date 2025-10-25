César ‘El guapo’ cuenta lo que ocurrió realmente durante el concierto de Belinda en Jalisco

El inesperado encuentro entre Belinda y César Echeverría se vuelve viral en las Fiestas de Octubre de Jalisco. (IG: @elpinchecesar_)

Uno de los momentos más comentados de las Fiestas de Octubre en Jalisco, fue la aparición del joven César Echeverría en el concierto de Belinda. El inesperado encuentro desató una ola de reacciones en redes sociales y centró la atención en la vida del tapatío.

El pasado 19 de octubre, en el foro principal de las festividades, la intérprete de “cactus” protagonizó dos episodios que captaron la atención del público y se volvieron virales en Internet.

Por un lado, la cantante mexicana se emocionó hasta las lágrimas mientras interpretaba el sencillo “Luz sin gravedad”, lo que motivó una serie de rumores. Y más tarde, sorprendió al interrumpir su show y dirigirse a un asistente, a quien identificó como “el guapo”.

“Con el guapo, con el guapo, acércame al guapo, quiero una foto con el guapo”, exclamó la cantante.

La cantante se viralizó tras pedirle la foto a uno de sus fans en Jalisco. (TikTok: @laurisgarzag)

“El guapo” cuenta lo que realmente ocurrió con Belinda en Jalisco

A través de su cuenta de Instagram, César Echeverría, conocido como ‘El guapo’, respodió a una usuaria que le preguntó si su entusiasmo por la música de Belinda justificaba su ubicación privilegiada.

El joven explicó que su asistencia fue resultado de una invitación inesperada: “Me invitaron unos amigos que recibieron cortesías de último momento”, comentó.

Asimismo, reflexionó sobre el impacto de los acontecimientos, asegurando que las cosas inesperadas siempre resultan ser las mejores.

“¡Esta es la prueba de que las cosas inesperadas son las mejores!”, agregó.

La reacción de Belinda y la historia de 'el guapo' César Echeverría captan la atención en redes sociales. (IG: @elpinchecesar_)

Ante su confesión, la reacción de los internautas no se hizo esperar, pues algunos lo alentaron a dar un paso más y buscar un acercamiento con la artista, expresando frases como: “De que gustaste, le gustaste”. Además, lo describieron como un “suertudote” y lanzaron una invitación para seguirlo en sus cuentas personales: “Todos a seguir a ‘el guapo’ de nuestra Beli”.

Quién es César Echeverria, ‘e,l guapo’ que cautivó a Belinda en pleno concierto

La información disponible sobre César Echeverría es limitada. Pero de acuerdo con sus perfiles en redes sociales, es un aparente modelo originario de Guadalajara que suma 9.000 seguidores en Instagram.

En su perfil suele publicar imágenes de sus viajes a destinos reconocidos internacionalmente, así como fotografías que sugieren su participación en sesiones profesionales, lo que ha llevado a especular sobre su posible carrera en el modelaje.

(Captura de pantalla)

Sobre su encuentro con Belinda, compartió la selfie tomada junto a la cantante y acompañó la publicación con una promesa dirigida a sus seguidores: “Prometo ser un buen migajero”. Dicha publicación recibió una ola de comentarios y halagos por parte de seguidoras de la artista.