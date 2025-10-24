Versátil, natural y rebelde: así es la melena boho, el corte de pelo que rejuvenece

Corte de cabello estilo boho largo, un look natural y relajado que refleja una esencia natural y libre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los estilos que recientemente se ha posicionado como favorito es la melena boho. A lo largo de los años, este corte ha evolucionado hasta consolidarse como un símbolo de naturalidad, autenticidad y estilo personal.

Su apariencia relajada, las ondas suaves y el volumen sutil son algunas de las cualidades que lo definen.

Si estás en busca de un look que transmita sofisticación, pero con el que no tengas que sacrificar la comodidad, el boho es una excelente alternativa.

Su estructura se centra en llevar una melena larga que rebase la altura de los hombros. Esto permite tener mechones sueltos y despeinados, lo que brinda una mayor naturalidad y libertad de movimiento en el cabello.

Es perfecto para portar en eventos formales y para ocasiones casuales. Su versatilidad lo convierte en una elección funcional y moderna.

Sin duda alguna, el estilo boho es una opción que merece ser considerada durante esta temporada de otoño, en la que predominan los tonos cálidos así como la estética casual y desenfadada.

Los cortes boho “ayudan a conseguir looks muy refrescantes y muy salvajes, de mujer empoderada, donde la prioridad ya no está en tener un cabello totalmente controlado y pulido”, mencionó el estilista capilar Adrian Pardo a la revista de moda, belleza y estilo de moda Instyle.

El boho, una reinvención con historia

El estilo boho se encuentra en el maquillaje, la decoración y en la moda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boho es una tendencia que tiene mucha historia, la cual no solo ha estado presente en lo relacionado con el cabello si no también en la moda, decoración y maquillaje. Se distingue por una apariencia libre, relajada y natural efectúa la individualidad.

En el cabello se reconoce por su apariencia suelta, con capas que aportan movimiento y destacan sin necesidad de una estructura perfecta.

Según la revista Glamour, “se inspiró inicialmente en la era hippie de los años 60 y 70. En aquella época, quienes rechazaban las instituciones establecidas mostraban su resistencia vistiendo prendas que contradecían la norma formal de la época”.

En cuanto al cabello se trata de una melena que “también tiene volumen, porque los acabados muy pulidos no van con ese espíritu relajado y un poco rebelde”, destaca la revista de moda y tendencias.

Su esencia es totalmente natural. La libertad de movimiento es una de sus cualidades principales y permite ser trenzado o peinado con accesorios que hacen levantar el estilo demostrando una estética relajada pero con presencia y naturalidad.

Un estilo rejuvenecedor

Un corte de cabello que refleja naturalidad y que favorece con su libertad de movimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El look boho se ha convertido en uno de los favoritos de las mujeres, ya que una de sus principales cualidades es su efecto antiedad, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan demostrar una imagen fresca y moderna.

Sus ondas ligeras y desenfadadas se encargan de aportar el efecto visual que está conquistando.

Las ondas ayudan a que el cabello se vea más denso y con movimiento, dos características asociadas a una melena joven. Al mismo tiempo, suavizan las facciones y restan seriedad a nuestra imagen”, explica Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair, para la revista InStyle.

La misma revista lo cataloga como versátil y adaptable: “el corte de pelo boho es mucho más versátil de lo que puedas imaginar. El largo de las capas puede variar para favorecer a un rostro u otro, del mismo modo que incluso podemos añadir un flequillo”.

Esta melena antiedad es especialmente favorecedora para quienes tienen un cabello con volumen. En casos de tener poca cantidad de pelo puede ser que no tenga el impacto esperado, por lo que es recomendable acudir con un especialista de la belleza para determinar si el look se adapta a las características personales.