Muere la mamá de Iker, ‘El niño millonario’, que conquistó a Karol G

Usuarios en redes sociales lamentaron la pérdida y enviaron sus condolencias

Por Zurisaddai González

El pequeño influencer Iker, conocido como el niño millonario, informó en su cuenta de Instagram que su madre, Miriam Guadalupe Arizpe García, falleció este 24 de octubre.

Muere mamá del niño millonario

En un emotivo post de Instagram, acompañado de fotos de ambos, escribió:

“Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy, 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso. Gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestro corazones ‘MI LUPE’.”

La publicación rápidamente recibió mensajes de condolencia de seguidores y figuras del entretenimiento que lamentaron la pérdida y enviaron su apoyo al pequeño y su familia.

Quién es el niño millonario

Iker se ha convertido en una sensación viral desde 2022, cuando apareció por primera vez en TikTok. Su simpatía y ocurrencias, como su famosa frase en una entrevista callejera: “Ando bien gordo”, lo catapultaron a la fama y lo llevaron a acumular más de 300 mil seguidores en YouTube.

Originario de Monterrey, Nuevo León, Iker comparte momentos de su vida diaria, como paseos, comidas y conversaciones con diversas personas, mostrando siempre su carisma.

A finales de abril, Karol
A finales de abril, Karol G anunció su MSB Tour con un video donde salía acompañada de Iker el niño millonario (@karolg/Instagram)

Esta visibilidad lo ha llevado a colaborar con artistas como Santa Fe Klan y participar en actividades altruistas, como la donación de 500 botellas de agua para personas en García, Nuevo León, afectadas por la crisis hídrica.

Su reconocimiento internacional se consolidó tras participar en los videos promocionales de Karol G para su sencillo y gira Mañana será bonito.

En el primer clip, Iker aparece contestando a Karol G desde un teléfono público: “¿Qué necesitas?” y le da varias sugerencias para animarse. Al final de la conversación, el pequeño le dice: “Mañana será bonito”, revelando el título del tema de la artista.

iker el niño millonario y
iker el niño millonario y su mamá (FB iker el niño millonario)

La fama de Iker, sin embargo, no ha estado exenta de desafíos. Su madre enfrentaba una enfermedad renal terminal y, debido a su sobrepeso, no era candidata a un trasplante, situación que conmovió a seguidores y artistas, quienes en varias ocasiones apoyaron a la familia con donaciones.

A pesar de las dificultades, el pequeño continúa irradiando alegría y esperanza, dejando un legado de ternura que trasciende las redes sociales y los escenarios musicales.

Cuál es el tiempo de

Cómo preparar un pollo al

Critican a Julión Álvarez por

"¡Ya salió!": Sheinbaum publica su

Él es Iván García Sánchez,

Critican a Julión Álvarez por

Fiscalía de Jalisco archiva carpetas

