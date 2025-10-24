Ex de Elaine Haro lamenta que la actriz se haya involucrado en un “triángulo amoroso” en LCDLFMX

Elaine Haro fue relacionada sentimentalmente con Aldo de Nigris y Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México. (La Casa de los Famosos México)

Elaine Haro sigue dando de qué hablar pese a que su participación en La Casa de los Famosos México llegó a su fin hace unas semanas.

Durante su estancia en el reality show, los seguidores de la actriz la relacionaron sentimentalmente con Aarón Mercury y Aldo de Nigris, situación que fue vista como un triángulo amoroso por algunos televidentes.

El comportamiento de la actriz fue cuestionado por una parte de la audiencia y generó debate en redes sociales, pues Haro también llegó a mencionar a su ex pareja, Moises Peñaloza, en la competencia.

(Captura de pantalla YouTube)

Entre dimes y diretes sobre la también cantante, Peñaloza fue abordado por la prensa para conocer su perspectiva, y aunque siempre defendió la manera de jugar de su ex pareja, todo parece indicar que su postura ha cambiado.

Moises Peñaloza lamenta el “triángulo” en el que se involucró Elaine Haro

En un encuentro con los micrófonos de Al punto noticias, el actor de melodramas como “El ángel de Aurora” y “Me atrevo a amarte” confesó que las declaraciones que hizo en un principio sobre su ex las realizó sin conocer el contexto.

“Ya estoy desconectado del contenido de ella, porque en algún punto, cuando comencé a apoyarla, recibí mucho hate. Fue complicado, la gente comenzó a tacharla, intenté aprovechar los medios para defenderla, pero siempre hubo adjetivos calificativos peyorativos”, señaló.

Sin embargo, ahora que conoce parte de lo que ocurrió en el reality show 24/7, lamenta que su ex se haya involucrado en un triángulo amoroso con Aldo de Nigris y Aarón Mercury.

“Toda esta triangulación de que se iba con uno y luego con otro fue triste, desde este lado, ver a esta mujer que tanto amaba, en cierta manera no priorizarse e intentar tener la atención de algo más. Dolió, pero más allá de las personas era decirle: `¿Qué estás haciendo? No ibas a eso’“, sentenció.

Ex de Elaine Haro da nueva postura sobre la actriz. (Instagram)

Pese al shippeo entre la actriz y los creadores de contenido, ahora que el reality show terminó, Haro solo se ha reencontrado con Aldo de Nigris en la grabación de su podcast, donde dejaron claro que su relación no iba más allá de una amistad.

“Creo que creamos una muy bonita amistad. Con todo esto, si pones sentimientos y todo, puede hasta arruinar la amistad con lo que opina la gente”, mencionó el ganador de La Casa de los Famosos México en el programa Pinky Promise de YouTube.