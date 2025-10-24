Esto cuesta el libro de Sheinbaum ‘Diario de una transición histórica’: ¿En qué librerías está a la venta?

Sheinbaum indicó que el libro estará disponible desde este fin de semana. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta mañana el primer libro sobre su gobierno titulado ‘Diario de una transición histórica’, en el cual narra en el cambio de administración federal tras las elecciones del 2024, con la salida de su antecesor Andrés Manuel López Obrador y su llegada al Poder Ejecutivo como la primera mujer en ocupar el cargo.

En su conferencia mañanera, la mandataria indicó que su libro estará a la venta a partir de este fin de semana y detalló que publicarlo tomó " bastante tiempo", pues tan solo hace dos meses envió el escrito corregido a la editorial Planeta, la cual finalmente lo distribuyó.

““Ya salió, este fin de semana ya lo van a poder encontrar, ‘Diario de una transición histórica’, en las librearías, ya lo pueden encontrar. (...) Fue bastante tiempo por que tenía apuntes desde la transición, después lo entregamos finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio, dos meses”, dijo en Palacio Nacional.

¿Cómo es y de qué trata el libro de Sheinbaum?

Sheinbaum Pardo mostró su libro al finalizar su conferencia mañanera de hoy, mostrando la portada, que consiste en una fotografía de ella caminando junto a López Obrador en uno de los pasillos de Palacio Nacional.

De acuerdo con la ficha técnica del libro, publicada en internet, el libro está conformado por 248 páginas y tiene tapa blanda.

De acuerdo con el resumen del libro, que también se muestra en las plataformas de las librerías, se trata de un diario sobre la transición del gobierno, el cual calificó como el inicio del “segundo piso de la Cuarta Transformación” y “uno de los momentos más extraordinarios” que ligan su vida con la historia de México, al ser la primera mujer presidenta.

“Inicia el segundo piso de la Cuarta Transformación y en ello se nos va hasta el último suspiro y esfuerzo. ¡Viva el pueblo de México!¡Viva la Cuarta Transformación!¡Larga vida al presidente López Obrador!

“Este es el diario de uno de los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país, al que he decidido entregarme. También es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que, con inteligencia, amor y compromiso con la gente, supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino. Entrego esta obra como prenda de mi compromiso, lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento por mi patria”, se lee en la descripción.

Sheinbaum informó que ya publicó su libro ´Diario de una transición histórica'. | Presidencia

¿Cuánto cuesta y dónde lo venden?

En una revisión realizada por Infobae Mx en las plataformas digitales de diversas librerías, se detectó que el libro tiene un precio promedio de 298 pesos.

Sin embargo, en dicha revisión, hasta el momento el libro solo se encontró disponible en la tienda Librearías Gandhi.