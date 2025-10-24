México

Conagua alerta por fuertes lluvias en estos siete estados de la República

Se prevén precipitaciones en la región Tehuacán-Sierra Negra de Puebla y la región Olmeca de Veracruz

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Diversas regiones del país enfrentan
Diversas regiones del país enfrentan precipitaciones significativas, ráfagas de viento y oleaje elevado debido a la interacción de sistemas atmosféricos, generando condiciones de riesgo para comunidades y zonas costeras. FOTO: REUTERS/Henry Romero

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este viernes lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en diversas regiones de México, resultado de la interacción de varios sistemas atmosféricos que afectan al país.

La distribución de las lluvias para el viernes contempla precipitaciones fuertes en el noreste y este de Chihuahua, el norte y este de Coahuila, el centro y sur de Michoacán, la costa y suroeste de Guerrero, el suroeste y costa de Oaxaca y el sur de Chiapas.

Se prevén intervalos de chubascos en la región Tehuacán-Sierra Negra de Puebla, la región Olmeca de Veracruz, el sur de Nayarit, el oeste de Jalisco, el norte de Colima, el suroeste del Estado de México, el oeste y centro de Tabasco, el oeste de Campeche y el sur de Quintana Roo. Además, se esperan lluvias aisladas en Sinaloa, Durango, Nuevo León y Morelos.

Fenómenos como la onda tropical,
Fenómenos como la onda tropical, frentes fríos y canales de baja presión provocan lluvias torrenciales, vientos intensos y temperaturas bajo cero en regiones del norte, centro y sur. FOTO: Conagua SMN

La combinación de estos fenómenos meteorológicos responde a la presencia de un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, la inestabilidad atmosférica, la onda tropical número 39 desplazándose al sur de Chiapas, el ingreso de humedad desde el golfo de México y el mar Caribe, el frente frío número 10 que avanza sobre el norte.

También, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

El viento será otro factor relevante, con velocidades de 30 a 45 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 65 y 80 kilómetros por hora en el norte de Chihuahua y Coahuila, donde no se descartan torbellinos.

El SMN alerta por Surada en estados del norte

En el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca, se prevé viento del norte de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de 45 a 60 kilómetros por hora.

Por su parte, en el este de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se pronostica viento del sur (surada) de 20 a 35 kilómetros por hora y rachas de 45 a 60 kilómetros por hora. Las costas de la península de Yucatán experimentarán vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora.

Una mujer se protege de
Una mujer se protege de la lluvia en el estado de Oaxaca (México). Fotografía de archivo. EFE/Daniel Ricardez

Las bajas temperaturas también marcarán la jornada, con mínimas de -5 a 0 grados Celsius y posibles heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. En las zonas montañosas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, las temperaturas oscilarán entre 0 y 5 grados Celsius.

Temas Relacionados

SMNConaguaLluvias

Más Noticias

Cometa Lemmon 2025: así es como puedes tomar fotografías de este fenómeno astronómico sin necesidad de telescopio

Algunos teléfonos cuentan con funciones especiales que permiten mejores tomas del cielo nocturno

Cometa Lemmon 2025: así es

Fernando Delgadillo nuevamente vuelve a posponer dos conciertos para 2026

Es la tercera fecha que el trovador pospone para inicios del siguiente año

Fernando Delgadillo nuevamente vuelve a

SRE rechaza la postura de la ONU acerca de la desaparición forzada en México “generalizada” o “sistemática”

La decisión de activar el procedimiento del artículo 34 se adoptó por consenso, teniendo en cuenta los informes, la información adicional y las respuestas presentadas

SRE rechaza la postura de

Ex de Elaine Haro lamenta que la actriz se haya involucrado en un “triángulo amoroso” en LCDLFMX

El actor de Televisa fue abordado por la prensa con preguntas relacionadas sobre la ex habitante del reality show 24/7

Ex de Elaine Haro lamenta

¿Tienes escaleras en casa o en la oficina? Estás a un paso de mejorar tu salud sin gimnasio

Fortalece piernas, mejora circulación y quema calorías con un hábito diario que puedes aprovechar sin esfuerzo extra

¿Tienes escaleras en casa o
MÁS NOTICIAS

NARCO

Infobae

Vinculan a proceso a cuatro presuntos integrantes del CJNG por extorsión en Edomex

Zhi Dong Zhang, operador del CJNG y del Cártel de Sinaloa, es entregado a EEUU luego de ser detenido en Cuba

En la cuna del Cártel de Santa Rosa de Lima: capturan a tres sujetos con arsenal tras operativo en Guanajuato

Detienen a 11 sujetos con armas largas y un vehículo con blindaje en Navolato, Sinaloa

“Tranquilos”: maestra calma a alumnos durante balacera en inmediaciones de primaria en Monterrey

ENTRETENIMIENTO

Ex de Elaine Haro lamenta

Ex de Elaine Haro lamenta que la actriz se haya involucrado en un “triángulo amoroso” en LCDLFMX

La Granja VIP EN VIVO: Sandra Itzel, Lis Vega, Eleazar Gómez y El Patrón compiten por la salvación hoy 23 de octubre

90’s Pop Tour Antro: este será el número de canciones totales para los dos conciertos en el Auditorio Nacional

Surge el primer shippeo de La Granja VIP entre Lolita Cortés y Fabiola Campomanes

Denisse Guerrero de Belanova busca a Aldo de Nigris por esta razón: “Estaría muy padre”

DEPORTES

Por qué Aaron Ramsey no

Por qué Aaron Ramsey no ha reportado con Pumas y se ha ausentado de los entrenamientos

Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

“Totalmente falso”: Ramsey y su esposa aclaran rumores sobre Sofía Niño de Rivera y el caso Halo

¿Llega al Mundial? Huescas es operado y enfrenta larga rehabilitación

Así luce la remodelación del Estadio Azteca al interior del inmueble a ocho meses del Mundial 2026