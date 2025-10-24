Conagua alerta por fuertes lluvias en estos siete estados de la República

Diversas regiones del país enfrentan precipitaciones significativas, ráfagas de viento y oleaje elevado debido a la interacción de sistemas atmosféricos, generando condiciones de riesgo para comunidades y zonas costeras. FOTO: REUTERS/Henry Romero

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este viernes lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en diversas regiones de México, resultado de la interacción de varios sistemas atmosféricos que afectan al país.

La distribución de las lluvias para el viernes contempla precipitaciones fuertes en el noreste y este de Chihuahua, el norte y este de Coahuila, el centro y sur de Michoacán, la costa y suroeste de Guerrero, el suroeste y costa de Oaxaca y el sur de Chiapas.

Se prevén intervalos de chubascos en la región Tehuacán-Sierra Negra de Puebla, la región Olmeca de Veracruz, el sur de Nayarit, el oeste de Jalisco, el norte de Colima, el suroeste del Estado de México, el oeste y centro de Tabasco, el oeste de Campeche y el sur de Quintana Roo. Además, se esperan lluvias aisladas en Sinaloa, Durango, Nuevo León y Morelos.

Fenómenos como la onda tropical, frentes fríos y canales de baja presión provocan lluvias torrenciales, vientos intensos y temperaturas bajo cero en regiones del norte, centro y sur. FOTO: Conagua SMN

La combinación de estos fenómenos meteorológicos responde a la presencia de un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, la inestabilidad atmosférica, la onda tropical número 39 desplazándose al sur de Chiapas, el ingreso de humedad desde el golfo de México y el mar Caribe, el frente frío número 10 que avanza sobre el norte.

También, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

El viento será otro factor relevante, con velocidades de 30 a 45 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 65 y 80 kilómetros por hora en el norte de Chihuahua y Coahuila, donde no se descartan torbellinos.

El SMN alerta por Surada en estados del norte

En el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca, se prevé viento del norte de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de 45 a 60 kilómetros por hora.

Por su parte, en el este de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se pronostica viento del sur (surada) de 20 a 35 kilómetros por hora y rachas de 45 a 60 kilómetros por hora. Las costas de la península de Yucatán experimentarán vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora.

Una mujer se protege de la lluvia en el estado de Oaxaca (México). Fotografía de archivo. EFE/Daniel Ricardez

Las bajas temperaturas también marcarán la jornada, con mínimas de -5 a 0 grados Celsius y posibles heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. En las zonas montañosas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, las temperaturas oscilarán entre 0 y 5 grados Celsius.