México

SAT te podría auditar este mes: revisa si cumples con alguno de estos criterios

Te decimos quiénes están en la mira, los criterios que utiliza la autoridad y cómo prepararte para una revisión

Por Lorna Huitrón

Te decimos quiénes están en
Te decimos quiénes están en la mira, los criterios que utiliza la autoridad y cómo prepararte para una revisión

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a notificar a los contribuyentes sobre posibles auditorías que iniciarán a partir de octubre de 2025, como parte de una estrategia más estricta para combatir la evasión fiscal y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Esta medida busca mejorar la recaudación y establecer un control más riguroso sobre las operaciones económicas de personas físicas y morales.

Contribuyentes en la mira del SAT

De acuerdo a la informó el SAT a través de sus canales oficiales, las auditorías se aplicarán principalmente a contribuyentes que presenten comportamientos considerados de alto riesgo fiscal. Entre los más relevantes se encuentran:

  • Operaciones con empresas factureras o nomineras
  • Pérdidas fiscales recurrentes sin justificación
  • Deducciones simuladas o excesivas
  • Omisión de retenciones de impuestos
  • Solicitudes indebidas de saldos a favor
Alcance de las auditorías

Para 2026, se espera que se revisen aproximadamente 66.8 millones de contribuyentes, incluyendo personas físicas con actividad empresarial, así como grandes empresas y corporaciones multinacionales.

De manera específica, se han identificado 16 mil contribuyentes con criterios particulares que los colocan en la lista de auditoría, entre personas físicas y morales.

Criterios clave para ser auditado

El SAT publicó 11 criterios principales que utiliza para seleccionar a los contribuyentes que serán auditados. Algunos de los más importantes incluyen:

  • Inconsistencias entre ingresos declarados y depósitos bancarios
  • Uso de esquemas agresivos de planeación fiscal
  • Actividades económicas que no coinciden con el perfil fiscal del contribuyente

Estos indicadores permiten a la autoridad fiscal priorizar casos con mayor riesgo de evasión o incumplimiento.

Cómo notificará el SAT y documentos requeridos

El SAT enviará un mensaje a través del Buzón Tributario, ya sea en forma de carta de invitación o requerimiento con detalles del proceso. Es fundamental revisar este buzón con regularidad, ya que los plazos legales para responder comienzan desde la fecha de notificación.

Entre los documentos que podrían solicitarse se encuentran:

  • Facturas electrónicas emitidas y recibidas (CFDI)
  • Declaraciones fiscales mensuales y anuales
  • Comprobantes de gastos y nóminas
  • Estados de cuenta bancarios
  • Contratos y otros documentos contables relacionados con las operaciones
Consecuencias de ignorar una auditoría

Ignorar una auditoría puede generar multas, recargos o sanciones, e incluso, en casos graves, el SAT podría determinar créditos fiscales o presentar denuncias por delitos fiscales.

Sin embargo, recibir una notificación no es una sanción, sino un aviso para que el contribuyente corrija de manera voluntaria posibles irregularidades mediante declaraciones complementarias o aclaraciones antes de que inicie la auditoría formal.

Cómo consultar tu situación fiscal

Los contribuyentes pueden revisar si están en la lista de auditoría directamente en el portal del SAT o mediante su Constancia de Situación Fiscal. Mantener la documentación en orden y conocer los criterios de auditoría es clave para enfrentar cualquier revisión sin contratiempos.

